Дмитрий Азаров принял участие в заседании Президиума Госсовета, которое провел Владимир Путин

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В среду, 25 мая, Президент Российской Федерации Владимир Путин провел в Кремле заседание Президиума Государственного Совета, которое было посвящено вопросам социальной поддержки граждан. В нем принял участие Губернатор Самарской области, член Президиума Госсовета Дмитрий Азаров. На заседании были приняты решения о помощи семьям с детьми, индексации социальных выплат и зарплат бюджетников.

По традиции заседанию предшествовал двухдневных семинар-совещание по заданной проблематике с участием членов федерального Правительства, руководителей институтов развития и глав регионов. Губернатор Самарской области принял в нем участие, прибыв в Москву во вторник сразу после представления нового президента «АВТОВАЗа» в Тольятти. В ходе семинара руководители субъектов и члены Правительства РФ вырабатывали предложения по дополнительным мерам поддержки для разных категорий граждан. Они будут учтены при составлении перечня поручений Президента по итогам сегодняшнего заседания.

Открывая заседание Президиума Госсовета, Владимир Путин отметил: «Мы всегда должны смотреть в будущее, на шаг вперед, и выстраивать свою работу, опираясь на приоритеты, которые уже обозначены. А наш ключевой и неизменный приоритет - рост благосостояния и качества жизни граждан».

Социальная поддержка граждан и рост их благосостояния – ключевые задачи Правительства Самарской области, эффективное решение которых находится на ежедневном контроле Губернатора Дмитрия Азарова. Благодаря планомерной работе региональных властей сегодня мерами социальной поддержки охвачен 1 миллион человек, практически каждый третий житель губернии. Всего в Самарской области действует 147 мер социальной поддержки, включающих как единовременные, так и ежемесячные выплаты, а также обеспечение жильём отдельных категорий граждан. На эти цели в текущем году выделено 37 млрд. руб.

Президент России Владимир Путин в рамках заседания Президиума Госсовета объявил о новых мерах по поддержке российской экономики и граждан в условиях западных санкций. В частности, Глава государства предложил с 1 июня повысить уровень прожиточного минимума до 13 919 рублей и увеличить размер пенсий неработающих пенсионеров на 10%, с 1 июля повысить МРОТ до 15 279 рублей в месяц. Кроме того, ряд решений направлено на увеличение поддержки военнослужащих.

Правительством Самарской области ранее было принято решение о проведении дополнительной индексации отдельных социальных выплат. Она коснулась 13 мер социальной поддержки и затронула более 412 тысяч жителей региона.

Президент отметил, что сейчас уровень безработицы составляет 4% процента, и поручил сохранять стабильную ситуацию на рынке труда.

«Уровень безработицы, у нас, слава Богу, не растет. Честно говоря, мы не прогнозировали, но исходили из того, что возможен даже всплеск безработицы, а она снижается. Нам нужно этим дорожить и самым внимательным образом анализировать то, что происходит, поддерживать эту тенденцию», - сказал Владимир Путин.

В Самарской области уровень зарегистрированной безработицы по-прежнему остается рекордно низким и составляет 0,7%. Количество открытых вакансий – 42 371 единица, что более чем в 3,5 раза превышает число зарегистрированных безработных - 12 018 человек. В апреле Самарская область включилась в реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда. 18 мая между Рострудом и Правительством Самарской области было заключено дополнительное соглашение о выделении из федерального бюджета дополнительных средств в размере 1,26 млрд. рублей. Средства пойдут на организацию временной занятости и общественных работ, профессиональное обучение людей, находящихся под риском увольнения.

В ходе заседания была рассмотрен вопрос поддержки многодетных семей. Как отметил Президент страны, многодетная крепкая семья должна стать нормой в обществе, а ее поддержка – оставаться приоритетом государства.

«Семья, где растут трое, четверо и более детей, уже сама по себе имеет высокий статус и должна иметь в общественном сознании такой статус, должна поддерживаться со стороны государства. У нас в России – это историческая традиция, и нужно эту традицию возвращать. Она востребована нашим современным развитием, должна утвердиться как норма, как ценностный ориентир для общества и как важнейший приоритет для государства. Многодетная крепкая благополучная семья – это базовый ответ на демографические вызовы, с которыми мы сталкиваемся», - сказал Владимир Путин.

«Наш Президент на протяжении многих лет проводит последовательную линию поддержки семей с детьми. Этому вопросу он уделяет приоритетное внимание, с каждым годом по инициативе Владимир Владимировича Путина принимаются новые меры для разных категорий – прежде всего, людей с невысокими доходами, многодетных семей. Это крайне важно и в сегодняшний непростой для экономики период», - отметил Дмитрий Азаров по итогам Президиума Госсовета.

Необходимо отметить, что в Самарской области предусмотрено более 30 мер поддержки для семей с детьми. И количество мер, как и их объем, финансирования, неизменно растет. Только за последний год было добавлено 7 новых мер. Кроме того, в Самарской области продолжают реализовываться и ранее принятые меры социальной поддержки. Так, при рождении двойни единовременно выплачивается 50 000 руб., при рождении тройни - 350 000 руб.

Неоднократно в ходе заседания обсуждалась значимость системы социального контракта для граждан. Напомним, это - мера поддержки, которая призвана улучшить благосостояние людей, попавших в трудную ситуацию. Заключив социальный контракт, можно получить до 250 тысяч рублей единовременно на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности с возможностью обучения, а также ведение личного подсобного хозяйства. Глава государства напомнил, что система социального контракта была создана как стартовая площадка для выхода людей, оказавшихся в сложной ситуации, на достойный уровень жизни. Соцконтракт заключается с гражданами со среднедушевым доходом в семье ниже величины прожиточного минимума.

С прошлого года мера социального контракта распространена на все регионы страны. В Самарской области созданы все условия и оказывается необходимая поддержка для того, чтобы жители могли воспользоваться системой социального контракта. В 2021 году за счет поддержки из федерального бюджета общий объем финансирования был увеличен по сравнению с 2020 годом в 20 раз. Объем средств на 2022 составляет 1,1 млрд. рублей. С учётом членов семей в 2021 году социальным контрактом в Самарской области охвачено более 25 тысяч граждан. Более чем у половины из них доход по окончании срока действия социального контракта увеличился. Всего в 2021 году заключено 7957 контрактов. В 2022 году планируется заключить 9 241 контракт.

В ходе заседания было предложено увеличить объем поддержки получателей соцконтракта для открытия собственного дела и ведения личного подсобного хозяйства.

На заседании президиума Госсовета было также озвучено предложение расширить меру поддержку семей на компенсацию расходов по организации отдыха детей. В первую очередь – из многодетных семей, которым возможно компенсировать до 100% расходов. Такой вариант было предложено апробировать в ряде субъектов страны. Владимир Путин поручил проработать этот и другие вопросы.

Отметим, что в текущем году в Самарской области на территории региона будут работать 50 организаций летнего отдыха, где смогут отдохнуть свыше 50 тысяч детей. В этом году летом по льготным путевкам отдохнут более 19 тысяч детей Самарской области, из них почти 7 тысяч дети из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, получат бесплатные путевки.

Фото: департамент информационной политики СО