Дмитрий Азаров принял участие в патриотическом форуме «История для будущего. Информационный фронт»

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Во вторник, 8 ноября, в Самарской области в рамках всероссийского проекта «Парад Памяти» прошел историко-просветительский окружной патриотический форум Российского военно-исторического общества «История для будущего. Информационный фронт». Форум проводит Российское военно-историческое общество при поддержке Министерства просвещения РФ. Его участниками стали более 1100 человек – школьники, студенты, активисты молодежных организаций. В пленарной сессии форума вместе с экспертами - известными военными журналистами, учеными, педагогами, государственными и общественными деятелями - принял участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.



Главными темами для обсуждения на пленарном заседании и всех площадках форума стали противостояние информационному давлению, разоблачение фейков, противодействие «культуре отмены», которая активно работает в странах Европы сегодня, информационный суверенитет нашей страны.



«Заявленная тема для обсуждения актуальна для всей нашей страны, а может быть, для всего прогрессивного человечества – человечества, которое сохраняет приверженность морально-нравственным принципам, духовным основам, традициям своих народов. Конечно, эта тема крайне актуальна и для Самарской области», - обратился к участникам форума губернатор.



В Самарской области ведется большая работа по военно-патриотическому воспитанию молодежи, многое делается для того, чтобы школьники изучали историю нашей великой страны, узнавали больше о своей родной Самарской области. Но сегодня меняющееся время, новые вызовы и угрозы диктуют и новые подходы, методы и язык общения, подчеркнул глава региона.



«Мы должны научиться находить доводы и аргументы, доводить их до самых юных граждан страны на понятном им языке, на примерах светлых маяков героических поступков героев прошлого, героев современности», - выразил уверенность Дмитрий Азаров.

Площадкой для проведения форума был выбран Самарский академический театр оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича. Глава Самарской области напомнил о том, что здесь когда-то впервые прозвучала Седьмая симфония Шостаковича, а также о том, что на самарской земле умеют хранить и чтить традиции.



«Вчера прошел очередной Парад Памяти в честь и в память о самом масштабном военном Параде 7 ноября 1941 года в нашей стране. Здесь, в запасной столице, люди чтят героев и готовы выступить единым фронтом против тех угроз, с которыми столкнулось наше государство – военной агрессией, экономической и информационной войной, которая де факто развёрнута против России, - обратился к собравшимся Дмитрий Азаров. - Сегодня здесь и бойцы, и полководцы, и полевые командиры информационной войны, люди, которые много делают для того, чтобы защитить историческую память, для того, чтобы выстроить информационный фронт. Это очень непросто. Мы имеем дело с неприкрытой агрессией, с попыткой насаждения чуждых нам принципов, чуждых человечеству, чему порукой являются традиции цивилизации всего человечества. И не стоит недооценивать масштаб этой угрозы».



Губернатор отметил, что сегодня непросто в первую очередь молодому поколению разобраться где правда, а где ложь, отличить факт от интерпретации, поданной в красивой, привлекательной обертке.

«Это большая наша забота и ответственность перед страной и перед будущими поколениями, - подчеркнул Дмитрий Азаров. - Я уверен, что этот форум создаст мощнейший информационный фронт, объединяющий людей разных поколений, национальностей, вероисповеданий, всех граждан России, - для того, чтобы противостоять всем этим угрозам, чтобы защитить все, что нам дорого и свято».



Губернатор поблагодарил Российское военно-историческое общество и его председателя Владимира Мединского за принятое решение о проведении форума в Самаре.



«Для нас это важно. И мы сделаем все от нас зависящее для того, чтобы наша страна развивалась в соответствии с заветами поколений победителей, основываясь на традициях российского народа, а не навязанных нам извне», - заверил глава Самарской области.

Приветствие участникам форума направил Помощник Президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.



«История не только просвещает, но воспитывает в человеке высокие нравственные качества. Мужество, великодушие, стойкость всегда отличали наших героев - и в прошлом, и сегодня. В этой связи особое звучание получают заявленные цели открываемого сегодня форума — защита исторической правды, повышение интереса молодежи к изучению истории Отечества, консолидация общества вокруг общих культурных и исторических ценностей. Отмечу, что это уже третье мероприятие подобного формата — первые два прошли в Калининграде и Екатеринбурге, а итоги мы подведем на собрании в Москве, приуроченном к 100-летию создания СССР. Желаю всем участникам плодотворной работы и всего самого доброго», - обратился от его имени к собравшимся исполнительный директор Российского военно-исторического общества Виталий Мартынюк.



Исполнительный директор РВИО отметил, что чем лучше мы будем знать свою историю, тем сложнее будет ее исказить. Виталий Мартынюк сообщил, что РВИО уделяет большое внимание работе с молодежью и подчеркнул, что на территории Самарской области реализуются практически все проекты Российского военно-исторического общества. Среди них «Дороги Победы» - экскурсии для школьников с посещением военно-исторических музеев, мест боевой славы, знаковых исторических мест. В текущем году количество ребят, которые приняли участие в таких экскурсиях, превысило 1 млн человек.

В этом же году в Самаре стартовал еще один проект Российского военно-исторического общества – «Страна Героев». Всероссийский военно-исторический лагерь в Самарской области привлек 1 тысячу детей из разных регионов страны.



«Сложнее вспомнить, какие проекты РВИО не реализуются на Самарской земле, чем перечислить те, которые реализуются», - заметил исполнительный директор Российского военно-исторического общества, поблагодарив губернатора Дмитрия Азарова за работу по изучению и сохранению истории России.



Напомним, форум «История для будущего. Информационный фронт» проводится при поддержке Министерства просвещения России в рамках нацпроекта «Образование», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным.



В приветственном адресе, который направил участникам форума первый заместитель Министра просвещения Российской Федерации Александр Бугаев, говорилось о том, что с каждым годом в школах усиливается историческое просвещение, а такие мероприятия как форум «История для будущего. Информационный фронт» не только выполняют просветительскую, воспитательную и образовательную миссию, но и помогают детям в самореализации.



Важность патриотического воспитания молодежи подчеркнул в своем видеовыступлении и известный военно-политический блогер Юрий Подоляка.

«Невозможно выиграть войну просто на линии боевого соприкосновения. Самое важное - выиграть войну за умы людей, - отметил он. - То, что мы заложим сегодня, через 10-20 лет будет способствовать либо укреплению страны, либо ее уничтожению».

Депутат Государственной Думы Александр Хинштейн акцентировал внимание на том, что сегодня информационный фронт важен не менее, чем фронт, который проходит за «линией неприкосновенности».

«Прямо сейчас мы живем на страницах учебника истории, и от того, как этот учебник будет написан, каким взглядом будет обладать его автор — зависит и то, как сегодняшний исторический момент будут воспринимать наши самые ближайшие потомки. Надо понимать — мы имеем дело с очень профессиональным и изощрённым противником, который атакует нас не только в условиях боевых действий, но и в информационных пространствах. И тот беспрецедентный уровень информационных атак, который реализуется сегодня по отношению к России, не имеет себе равных: начиная от постоянных киберугроз и заканчивая системной масштабной информационной войной», - сказал депутат Госдумы.



Российский блогер Дмитрий Пучков рассказал, что, несмотря на то, что он сам родился в Кировограде (Украина), он в какой-то момент перестал понимать украинский язык, потому что был сконструирован, изобретен искусственный, другой язык, переписана история – для того, чтобы разобщить народы. Блогер отметил, что сегодня абсолютно каждый должен принимать участие в формировании общественного мнения, воспитании патриотизма, донесении правдивой информации и объективной точки зрения на происходящие события.



В ходе пленарной сессии участники форума могли задать вопросы спикерам. Свой вопрос студентка СГЭУ Юлия Кузнецова адресовала губернатору, спросив о том, за какой проект проголосовал глава региона в рамках премии «Мы вместе».



Дмитрий Азаров отметил, что поддержал проект «Том Сойер Фест», волонтеры которого, настоящие энтузиасты и патриоты, помогают восстанавливать исторический облик родного города.

«Когда проект родился, я был мэром, но не имел к проекту отношения. Это сделали общественники – замечательные люди разных возрастов, которые стали восстанавливать исторические здания, договариваться с собственниками, искать благотворителей. Это потрясающий проект, который получает поддержку Президентского гранта и сегодня шагает по всей стране, я за него проголосовал», - ответил на вопрос студентки губернатор.



Один из вопросов студентов касался поддержки и будущего жителей города Снежное Донецкой народной республики - города-побратима Самарской области.



Глава Самарской области отметил, что в Снежном живут люди, у которых стоит учиться патриотизму, любви к своей родной земле. И юнармейцы, которые приезжали из Снежного в Самару на Парад Памяти, могут очень многое рассказать о правде, вымысле, справедливости, агрессии, ненависти, а также о доброте и вере, добавил губернатор.



Напомним, Самарская область первой заключила соглашение о помощи городу Донбасса – Снежному. На территории города были приведены в порядок более 80 объектов социальной инфраструктуры: школы, музеи, ДК, ДЮСШ, была проделана огромная работа по строительству, организации работы коммунальных систем.

«Когда они благодарят и говорят, сколько мы для них сделали, я думаю: сложно переоценить, сколько они для нас делают сегодня, показывая пример истинного патриотизма - буквально каждый житель Снежного. Сюда приезжали и мальчишки, и девчонки, и педагоги-наставники, и защитники. Здесь они были и будут вновь. И я очень рад, что они были вчера на нашем Параде впервые», - отметил глава Самарской области.

Губернатор подчеркнул, что сегодня ДНР – полноправный субъект РФ, и соответственно преподавание всех предметов проходит на основании учебных программ и методических пособий, которые действуют в России. При этом особое внимание будет уделяться, как и в Самарской области, вопросам краеведения, героям сегодняшнего дня и героям Великой Отечественной войны.



«Почему это важно, знать свою историю? Да потому что невозможно любить то, что ты не знаешь», - заявил глава региона.

В нескольких километрах от Снежного находится знаменитый мемориал Саур-Могила. Дмитрий Азаров выразил уверенность, что этот мемориал и подвиги, которые были совершены там - как в Великую Отечественную войну, так и в 2014 году – будут вдохновлять на новые подвиги снежнянцев и жителей Самарской области, которые будут узнавать об этом больше.



Подводя итоги обсуждения, Дмитрий Азаров отметил, что в сегодняшнем форуме приняли участие люди небезразличные.

«Это люди, которые сами являются носителями знаний и идей, люди, которые уже реализуют проекты, которые не дожидаясь указаний, действуют каждый день на благо своей Родине, развенчивая преступные мифы, борясь с ложью, восстанавливая историческую правду о нашей стране, о нашей великой, трагической, но славной истории. И разговор был заинтересованный. Я благодарен организаторам за то, что форум не формализован, не бюрократизирован. Это форум, который предполагает живое общение, обмен мнениями, разработку совместных идей и проектов», - поблагодарил организаторов, экспертов и участников форума губернатор.



Глава Самарской области подчеркнул, что сегодня, в условиях информационной войны, каждый может внести свой вклад, свою лепту в общую Победу.



«Без победы в этой войне не будет будущего у нашей страны. Если мы упустим момент, вырастет поколение «Иванов, не помнящих родства», людей, которые не чувствуют связь с родной землей и ее великой историей, людей, которые не могут любить свою Родину, потому что не знают о ней правды. А без этой истинной любви, без патриотизма не бывает государств, нет предмета для гордости, а мы гордимся нашей великой Родиной», - заключил Дмитрий Азаров.

Фото: пресс-служба правительства СО