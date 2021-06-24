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Дмитрий Азаров принял участие в федеральном семинаре-совещании по вопросам жилищного строительства

24 июня 2021 15:30
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По словам вице-премьера Правительства РФ, глобальный мировой тренд сегодня – агломерации.

В четверг, 24 июня, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял участие в семинаре-совещании для глав регионов, который в режиме вкс провел вице-премьер Правительства РФ Марат Хуснуллин. Также участников семинара приветствовали Помощник Президента РФ Игорь Левитин и Первый заместитель Руководителя Администрации Президента Сергей Кириенко. На мероприятии обсудили достижение показателей национальных целей в сфере жилищного строительства и развития территорий.

«Ключевая задача, наша миссия – создать инфраструктуру для комфорта человека, – отметил вице-премьер Правительства РФ Марат Хуснуллин в начале своего доклада. – Необходимо создать среду, в которой человеку будет комфортно жить, учиться, работать, развиваться, где он будет чувствовать себя счастливым».

По словам вице-премьера Правительства РФ, глобальный мировой тренд сегодня – агломерации. В России сформировано около 40 агломераций, которые вносят существенный вклад в жилищное строительство в стране и являются его основным драйвером. Крупнейшая нестоличная агломерация расположена именно в Самарской области. «Чтобы развернуть масштабное строительство в агломерациях, потребуется 160 тысяч гектаров земли и увеличение градостроительного потенциала территорий», – подчеркнул Марат Хуснуллин.

В Самарской области работа по раскрытию градостроительного потенциала территории уже ведется: по поручению Губернатора Дмитрия Азарова разрабатывается комплексная транспортно-логистическая схема Самарско-Тольяттинской агломерации, которая будет предусматривать единую диспетчеризацию перевозок и создавать комфортные условия для маятниковой миграции населения. Кроме того, реализован первый шаг к созданию скоростного железнодорожного сообщения между Самарой и Тольятти – поезд «Ласточка».

За последние три года в Самарской области было обновлено свыше 1,2 тыс. км региональных и муниципальных дорог. Ведется строительство сразу трех мостовых переходов через три главные водные артерии региона – через Волгу, Самару и Сок. В текущем году в регионе будут отремонтированы или построены 305 км дорог.

Сергей Кириенко напомнил о беспрецедентной мере поддержке, озвученной Президентом РФ Владимиром Путиным во время оглашения Послания Федеральному собранию и направленной на поддержку регионов в вопросах реализации инфраструктурных объектов – об инфраструктурных кредитах. А Марат Хуснуллин подчеркнул, что в первую очередь на эту меру поддержки будут претендовать наиболее подготовленные проекты. Также вице-премьер призвал губернаторов к системной работе с главами крупных муниципальных образований по увеличению градопотенциала.

В ходе совещания были озвучены приоритеты жилищного строительства на сегодняшний день. Среди них комплексное развитие населенных пунктов, переселение из аварийного жилья, льготная ипотека, решение проблем дольщиков, увеличение эффективности использования земли и увеличение градостроительного потенциала.

Как сообщил Марат Хуснуллин, в текущем году в России планируется построить и сдать более 85 млн кв м жилья. И Правительство РФ ставит задачу ежегодно увеличивать объем ввода жилья на 5 миллионов квадратных метров, на 4-5% в год.

На территории Самарской области за первые пять месяцев 2021 года введено 778 тыс. кв. м жилья, что составляет 46% от плана текущего года. Из них 355 тыс. кв. м в многоквартирных домах, 423 тыс. кв. м – индивидуальное жилищное строительство.

Теги: Дмитрий Азаров жилищное строительство семинар-совещание

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