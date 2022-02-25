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Дмитрий Азаров принимает участие в Межпарламентском форуме России и Таджикистана

25 февраля 2022 11:52
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Дмитрий Азаров принимает участие в Межпарламентском форуме России и Таджикистана

В пятницу, 25 февраля, в Душанбе проходит VII Межпарламентский форум «Россия-Таджикистан: потенциал межрегионального сотрудничества». В нем принимают участие парламентарии двух стран, а также главы ключевых для развития двусторонних связей регионов. Российскую делегацию возглавляет Председатель Совета Федерации ФС РФ Валентина Матвиенко. Интересы Самарской области представляет Губернатор Дмитрий Азаров и член Совета Федерации от Самарской области Фарит Мухаметшин

В ходе форума планируется обсудить перспективы расширения торгово-экономических и гуманитарных связей, а также актуальные вопросы, связанные с трудовой миграцией граждан Таджикистана в регионы России. 

Накануне Глава региона провел встречу с председателем Совета общественной организации «Региональная национально-культурная автономия таджиков Самарской области» Султануло Назриевым. Одной из главных тем обсуждения стала работа общественной организации по социализации граждан Таджикистана на территории региона.

«Граждан Таджикистана, людей, получивших гражданство Российской Федерации в последние годы, на территории Самарской области заметное количество. Важно, чтобы люди понимали традиции Самарской земли, традиции добрососедства, братства, взаимного уважительного отношения друг к другу всех, кто здесь живет, нормы российского законодательства, чтобы погружались в образовательную, культурную среду. Нужно постоянно этим вопросом заниматься. Очень чувствительная тема. Если человек приезжает и нарушает традиции земли Самарской, то это вызывает большое напряжение. А негатив от конкретного человека может перекладываться на целый народ. Этого нельзя допустить. И вам нужно максимум усилий прилагать, чтобы люди понимали, как здесь жить, как работать, какие есть традиции, и бережно к ним относились», – отметил Дмитрий Азаров.

Теги: Дмитрий Азаров

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