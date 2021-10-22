Дмитрий Азаров пригласил партнеров из Австрии к созданию в регионе новых производств и технологий безопасного будущего

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22 октября в Палате экономики Австрии в Вене состоялась официальная встреча Российско-Австрийского делового совета. В пленарном заседании принял участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, приглашенный для представления потенциала крупнейшего промышленного центра и стратегического региона России.

Участников совещания приветствовали президент, вице-президент Федеральной палаты экономики Австрии Рихард Шенц, Чрезвычайный и полномочный посол РФ в Австрии Дмитрий Любинский, сопредседатель с российской стороны Владимир Артяков, сопредседатель с австрийской стороны Хельмут Лист, представители российских и австрийских инновационных компаний, центров цифровой защиты и безопасности, торгпредства стран. Самарскую область также представляли партнеры ТПП региона и ряд крупных предприятий.

Актуальной темой заседания стали вопросы формирования нового этапа развития двустороннего делового сотрудничества, основанного на цифровой трансформации, новых технологиях, внедрении механизмов государственно-частного партнерства и расширении производственной инфраструктуры.

«Цифровизация экономики и российско-австрийских отношений способствует прогрессу, благодаря технологиям мы смогли поддерживать контакты между странами в последние несколько лет ограничений из-за пандемии. Но ничего не заменит личного общения. Наш деловой совет был создан по инициативе Президента России Владимира Владимировича Путина и выполнял свои задачи и в добрые, и в самые трудные времена. Сегодня мы настроены наверстывать упущенные возможности для инвесторов и партнеров обеих стран, главное соблюдать все меры безопасности и вакцинироваться населению», – обратился к участникам встречи президент, вице-президент Федеральной палаты экономики Австрии Рихард Шенц.

Сопредседатель делового совета с австрийской стороны Хельмут Лист также подчеркнул важность наращивания деловых отношений после серьезных испытаний пандемией, подчеркнув, что «австрийские партнеры готовы приносить в регионы России инвестиции и технологии, готовы делиться опытом и учиться».

«Российско-австрийский деловой совет с его 14-летней историей доказал свою востребованность, являясь структурой, выступающей координатором между бизнесменами России и Австрии, а также с органами законодательной и исполнительной власти обеих стран. В российско-австрийских деловых взаимоотношениях принимают участие более 120 российских и более 100 австрийских компаний. Торгово-экономические и деловые контакты налажены с 37 российскими регионами и почти со всеми землями австрийской республики. С участием делового совета непосредственно в российских регионах создаются надлежащие условия для работы австрийских высокотехнологических компаний», – отметил сопредседатель совета с российской стороны Владимир Артяков.

Представляя новые возможности региона, Дмитрий Азаров напомнил историю деловых отношений бизнесменов из Австрии и Самарской губернии, которая началась более 140 лет назад с момента строительства Жигулевского пивоваренного завода австрийским подданым Альфредом фон Вакано. Сегодня в регионе успешно работает ряд предприятий с участием капитала из Австрийской Республики. В частности, это компании по производству канатных дорог и оборудования к ним, запасные части и комплектующие для автомобилей и двигателей, услуги в области нефте- и газодобычи.

Глава региона подтвердил заинтересованность в расширении экономических контактов с партнерами из Австрии. Реализации новых совместных проектов способствует выгодное экономико-географическое положение и ускоренное развитие международных транспортных коридоров.

Ключевым станет мостовой переход через Волгу, который строится опережающими темпами и входит в федеральный Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. Крупнейший в нашей стране объект станет частью маршрута «Европа – Западный Китай». Этот новый путь пройдет через эффективно действующие объекты инвестиционной и инновационной инфраструктуры: рядом с ОЭЗ «Тольятти», входящей в тройку лучших в стране, с технопарком «Жигулевская долина» из ТОП-10 Национального рейтинга, где работают более 2-х тысяч инженеров и айтишников, вдоль территории опережающего развития «Тольятти», признанной самой быстрорастущей в России. Кроме того, в регионе активно развивается индустриальный парк «Преображенка» и еще одна территория опережающего развития – «Чапаевск».

Иностранным инвесторам, в том числе из Австрии, предлагаются максимально комфортные условия, государственные гарантии сохранения налоговых льгот до 2059 года. Уже сегодня в регионе работают предприятия мировых промышленных лидеров, создано 1424 совместных предприятия при участии инвесторов из 76-ти стран.

Помимо промышленно-производственного ресурса в Самарской области действует мощный научно-образовательный кластер. Существующий потенциал стал базой для создания одного из первых в России Научно-образовательных центров мирового уровня «Инженерия будущего». Налажено взаимодействие университетов с предприятиями.

«Мы открыты к сотрудничеству и будем рады установить новые партнерские отношения с австрийскими учебными заведениями и индустриальными партнерами. С помощью инжиниринговых центров мы уже поддерживаем технологическую готовность предпринимателей к возрастающим требованиям автомобилестроительного, аэрокосмического и цифрового кластеров, – переходим к экономике знаний», – обратился к совету губернатор.

Дмитрий Азаров подробно рассказал о новостях крупнейшего предприятия «РКЦ «Прогресс», в том числе, о нашумевшем в начале месяца научном эксперименте, когда с космодрома Байконур ракета вывела на орбиту «Союз МС-19» с творческим экипажем на борту для съемок первого в истории художественного фильма.

Несмотря на промышленную нагрузку, в том числе химическое и нефтехимическое производство, Самарская область выполняет экологические обязательства перед мировым сообществом. Благодаря применению предприятиями наилучших доступных технологий выбросы загрязняющих веществ в атмосферу за последние 10 лет сократились в регионе почти на 20%.

Кроме того, развивается альтернативная «зеленая» энергетика. Реализуется масштабный инвестпроект по строительству сети ветроэлектростанций – 52 установки к концу 2023 года. Также в регионе работают солнечные электростанции и одна из крупнейших в мире Жигулевская гидроэлектростанция. Доля «зеленой» энергетики составляет 43%.

«Стабильность – наш главный принцип и главная государственная гарантия для инвесторов! Являясь промышленным регионом, мы оцениваем как наиболее перспективное направление сотрудничества с австрийским бизнесом создание совместных предприятий, инновационных компаний, производства строительных материалов. Учитывая природное и культурное богатство Самарской области, видим большой потенциал в развитии туристических маршрутов и системы гостеприимства», – резюмировал губернатор Самарской области.

Глава региона подчеркнул, «регион является идеальным местом для реализации совместных проектов и гуманитарного обмена». Отдельно Дмитрий Азаров обратился к партнерам с предложением провести следующие заседания Межправительственной комиссии Россия-Австрия и Российско-Австрийского делового совета на берегах Волги в Самарской области, чтобы лично познакомиться с потенциалом представленного – стратегического региона России.

Фото: правительство СО