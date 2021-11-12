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На Совете округа под руководством Игоря Комарова обсудили приоритетные направления реализации государственной молодежной политики в регионах ПФО.
Дмитрий Азаров представил опыт молодежной политики региона на совете ПФО
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Дмитрий Азаров представил опыт молодежной политики региона на совете ПФО

12 ноября 2021 19:14
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На Совете округа под руководством Игоря Комарова обсудили приоритетные направления реализации государственной молодежной политики в регионах ПФО.

12 ноября 2021 года под руководством полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова в режиме видео-конференц-связи состоялось заседание Совета по реализации государственной молодежной политики в регионах округа.

В мероприятии приняли участие начальник Управления Президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков, высшие должностные лица регионов округа, представители Совета Федерации и Государственной Думы РФ, Министерства науки и высшего образования РФ, Министерства просвещения РФ, Федерального агентства по делам молодежи, АНО «Россия – страна возможностей» и крупнейших молодежных общественных организаций. Самарскую область на совещании представлял Губернатор Дмитрий Азаров.

Открывая заседание Совета, полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров отметил: «За последний год сделаны серьёзные шаги к улучшению ситуации в молодежной среде. Принят базовый Федеральный закон «О молодежной политике в Российской Федерации». В своем апрельском (21.04.2021) послании Федеральному Собранию Глава государства Владимир Владимирович Путин подчеркнул особую важность усиления работы с молодёжью. В каждом национальном проекте поручено предусмотреть специальный раздел, направленный на поддержку молодых людей».

Игорь Комаров предложил членам Совета открыто обсудить проблемы воспитания, обучения и занятости молодежи, чтобы понять эффективность действующих механизмов поддержки и определить первостепенные задачи в этой сфере на современном этапе общественного развития. Полпред подчеркнул, что важно обратить самое пристальное внимание руководства регионов на обновление материально-технической базы реализации молодежной политики, организацию системы информационной работы и усилить вовлечение молодежи и подростков в позитивную, созидательную деятельность.

«На уровне округа мы начали серьезный процесс обновления сил и средств государственной молодежной политики, активно поддерживаем проекты президентской платформы «Россия – страна возможностей», развернули систему окружных общественных проектов, которые являются четкими маркерами эффективности молодежной политики», – сказал Игорь Комаров.

К участникам Совета округа обратился начальник Управления Президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков, который сказал о важности реализуемых на территории округа проектов в сфере государственной молодежной политики, отметив активное участие волонтёрского корпуса ПФО: в настоящее время в акции #МЫВМЕСТЕ участвует более 2,5 тысяч добровольцев. Для поддержки некоммерческого сектора регионов округа из средств Фонда президентских грантов в 2021 году было одобрено 66 проектов в общей сложности на 93 млн рублей.

С основным докладом по теме Совета выступил заместитель полпреда Президента РФ в ПФО Олег Машковцев, который отметил, что тема Совета имеет большое социальное значение: «Развитие молодежи должно быть всесторонним: нравственным, гражданско-патриотическим и профессиональным. При этом основными акторами здесь выступают как органы власти, так и сама молодежь».

Олег Машковцев обратил внимание участников совещания, что в числе актуальных задач для эффективной реализации молодежной политики – приведение регионального законодательства в этой сфере в соответствие с федеральным, и эта работа уже проведена практически во всех регионах округа. 

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров рассказал о самых знаковых инициативах и практиках в области молодежной политики, которые зарекомендовали себя на территории области и могут быть тиражированы в другие субъекты ПФО. Прежде всего, это развитие добровольческого движения в регионе.

«Здесь Самарская область – один из лидеров не только в округе, но и в стране. В регионе осуществляют деятельность более 150 тысяч волонтеров. Наш регион в течение четырех лет входит в число пяти регионов России, которые одерживают победу во Всероссийском конкурсе лучших практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел». Важным этапом этой работы стало создание многофункционального ресурсного центра поддержки и развития добровольчества в Самарской области», - рассказал Губернатор.

Сегодня этот центр объединяет волонтеров и задает вектор развития всего добровольческого движения в регионе. Кроме того, за три года в 8 муниципальных образованиях губернии также созданы местные ресурсные центры. 

Еще одно важное направление молодежной политики – это патриотическое воспитание. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров представил уникальный опыт региона по формированию патриотического кластера на базе Окружного дома Офицеров самарского гарнизона. Еще несколько лет назад это здание не было вовлечено в активную патриотическую работу, а для поддержания его «на плаву» руководству приходилось сдавать помещения под размещение магазинов и ярмарок.

Сегодня, благодаря совместной работе с руководством штаба второй Армии Окружной дом Офицеров стал центром патриотического воспитания и подготовки молодежи, домом для целого ряда региональных патриотических объединений: реготделения «ЮНАРМИИ», «Волонтёров Победы», «Поискового движения России» и «Центра Поиска Пропавших Людей Самарской области».

«Наличие такого центра позволяет добиваться синергетического эффекта, он становится точкой притяжения для молодежи. Полагаем, что создание таких единых центров может оказаться перспективным во всех регионах округа», - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Аналогичные центры патриотического воспитания руководство региона планирует создавать и при военкоматах на местном уровне.

Безусловно, важнейшими элементами молодежной политики в регионе являются поддержка молодежного творчества. Регион является одним из самых активных участников конкурса «Лидеры России», на региональном уровне создан центр развития талантов «Таволга». Активно работают молодежное Правительство при региональном Правительстве, а также Общественный Молодежный Парламент при Самарской Губернской Думе, молодежная избирательная комиссия при областной избирательной комиссии. Традиционными для Самарской области являются конкурс «Студент года», фестиваль «Студенческая весна».

«Для нас очень важно, чтобы молодежь региона была сопричастной большим всероссийским либо окружным делам, участвовала в них, в том числе как соорганизатор. Это дает важное ощущение того, что ты лично участвуешь в большом, общероссийским деле, причем ты лично его создаешь. Это не только создает нужный позитивный фон в молодежной среде, но и дает практику для активной части молодежи, позволяет сравнивать себя с представителями других регионов, повышает конкурентность», - отметил Дмитрий Азаров.

На протяжении 9 лет регион является организатором крупнейшего в России окружного Молодежного форума «iВолга», который проводится под патронатом Полномочного представителя Президента в ПФО Игоря Комарова.

Ежегодно форум является самым популярным по количеству участников. В этом году заявки подали более 20 000 человек. 

Как отметил Дмитрий Азаров, все уровни молодежной политики проходят «проверку Форумом» и находятся в постоянном творческом поиске новых методов работы. Поэтому ежегодно удается добиваться новых достижений, создавать уникальные форматы. 

 «Рассчитываю, что юбилейный, десятый форум мы проведем в очном формате здесь, на самарской земле. И рад, что Агентство по делам молодежи поддержало эту позицию», - выразил надежду Губернатор Самарской области.

Также Дмитрий Азаров напомнил, что в следующем году в регионе состоится юбилейная, 30-ая Всероссийская студенческая весна. А до конца года пройдет еще два масштабных мероприятия – международный форум «Волонтеры Победы» в середине декабря и подведение итогов конкурса «Студент года». 

В заключение своего доклада Губернатор сообщил, что сегодня в Губернской Думе был принят в первом чтении бюджет региона на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов. И в бюджете будущего года финансирование направления молодежной политики увеличили на 16% по сравнению с текущим годом.

Активность регионов Приволжья отметил заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Антон Сериков: «Субъекты Федерации округа хорошо заметны на карте молодежной политики и работы с талантами. В разных регионах ПФО регулярно проходят федеральные мероприятия, и много молодых людей участвует и побеждает во всероссийских конкурсах. Среди лидеров по количеству участников наших проектов: Республика Татарстан, Самарская область, Республика Башкортостан, Пермский край, Нижегородская область. С четырьмя регионами ПФО в этом году наша платформа заключила соглашения о взаимодействии и поддержке инициатив, создающих возможности для самореализации молодежи: Пермский край, Самарская область, Удмуртская и Чувашская Республики».

Подводя итоги заседания, полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров подчеркнул, что основная задача Совета округа в том, чтобы реализация выработанных решений способствовала систематизации и повышению эффективности проводимой работы с молодежью, устранению проблем, препятствующих достижению стратегических задач в этой сфере. Игорь Комаров напомнил, что предложения будут учтены в протоколе, который представят федеральным и региональным органам власти для реализации соответствующих мер. 

В этот же день полпред Президента РФ в ПФО Игорь Комаров провел совещания с руководителями правоохранительных органов и высшими должностными лицами регионов ПФО.

 

Фото:    СОВА

 

Теги: Дмитрий Азаров

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