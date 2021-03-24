Дмитрий Азаров предложил протестировать на употребление наркотиков  депутатов и чиновников 

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Губернатор Дмитрий Азаров предложил протестировать на употребление наркотических средств депутатов и работников органов власти. Об этом он заявил на заседании антинаркотической комиссии, которое прошло 24 марта в региональном Правительстве с участием членов кабмина и руководителей силовых ведомств.

Несмотря на то, что наркоситуация в регионе постепенно становится менее напряжённой, работы в этой сфере ещё очень много. Один из действенных методов контроля - проведение тестирований на наркозависимость. На совещании специалисты рассказали, что нередко сталкиваются с отказом от проведения тестирования - даже если дело касается школьников, родители зачастую выступают против.

Дмитрий Азаров предложил подать пример и провести тестирование среди работников органов власти и депутатов.

«Огромную работу по тестированию мы проводим вместе с министерством образования, но нужно думать и о новых формах, в том числе, агитации и пропаганды. Давайте всех чиновников областного Правительства протестируем, депутатам губернской думы предложим. Это тоже и пропаганда, и показатель того, что нужно следить, в том числе, и за трудовыми коллективами. Что называется, начнем с себя».

Глава региона призвал и другие организации присоединиться к прохождению тестирований.

«Надеюсь, и другие организации к нам присоединятся. Журналистов пригласим последовать примеру. Давайте это сделаем и будем информировать общественность. Думаю, некоторые родители из числа тех, которые сегодня не идёт навстречу и не разрешает проводить тестирование детей, изменят свое отношение к этой процедуре», передает пресс-служба департамента информационной политики СО.