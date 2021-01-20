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Дмитрий Азаров поручил ускорить строительство нового корпуса Высокинского пансионата для инвалидов

20 января 2021 18:54
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В селе Высокое Дмитрий Азаров проверил ход работ по строительству нового корпуса Высокинского пансионата для инвалидов.

В среду, 20 января, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров открыл серию рабочих поездок в муниципалитеты региона. В Пестравском районе в программе главы области – осмотр ряда социальных объектов, крупнейших производств, встречи с жителями, совещание по вопросам перспектив развития района.

В селе Высокое Дмитрий Азаров проверил ход работ по строительству нового корпуса Высокинского пансионата для инвалидов. Изначально – в 1942 году – учреждение было открыто как детский дом для детей, потерявших родителей на фронтах Великой Отечественной войны, а затем было перепрофилировано в Высокинский психоневрологический интернат (ПНИ). В 1970 году на новом месте был построен корпус, который работает и сегодня. Вместе с тем, сейчас в регионе назрела потребность в увеличении мощностей ПНИ, чтобы обеспечить всем подопечным комфортные условия.

Для этого сейчас на территории пансионата строится новый корпус на 200 мест. На стройплощадке Дмитрию Азарову рассказали, что помимо корпуса будут построены коллектор и фильтровальная станция для очистки стоков как нового здания, так и действующего корпуса. Современная система очистки отвечает самым жёстким экологическим требованиям.

Учреждение, кроме своей безусловной социальной значимости, позволит обеспечить жителей района новыми рабочими местами: их планируется создать порядка 200. Губернатор подчеркнул, что очень важно провести строительство в плановые сроки. Он поручил министерству строительства Самарской области обеспечить полный контроль на всех стадиях реализации проекта.

В соответствии с проектно-сметной документацией объект будет сдан в 2022 году. Дмитрий Азаров поручил не затягивать со строительством и вводом объекта, постараться реализовать планы к середине года.

 «Все возможности есть, заблаговременно планируйте процесс со строителями», – обратился Дмитрий Азаров к заместителю министра социально-демографической и семейной политики Самарской области Олегу Рубежанскому.

Здесь же, в селе Высокое, Дмитрий Азаров посетил храм во имя Архистратига Божьего Михаила постройки середины XIX века.  У деревянного храма богатая история: был перестроен, закрывался после революции, несколько десятилетий использовался в качестве зернохранилища, а затем вновь был открыт. Несмотря на все перипетии, сохранил уникальность и сегодня признан объектом культурного наследия регионального значения.

Подробнее об истории храма рассказал его настоятель отец Владимир. Священнослужитель показал Главе региона уникальные документы – проект расширения храма от 1897 года, подписанный губернатором Александром Брянчаниновым.

Отец Владимир отметил, что в начале XX века убранство храма было богатым: и купола, и алтари покрывало сусальное золото.

«После октябрьского переворота 1917 года храм был закрыт. Власти приспособили его под зернохранилище. И лишь в 1946 году церковь открыли вновь. По всем окружным деревням и селам прихожане собирали иконы и церковную утварь», – дополнил Отец Владимир, который является настоятелем храма с 1973 года.

После осмотра старинного храма Дмитрий Азаров почтил память жителей Пестравского района, воевавших на полях Великой Отечественной войны, возложив цветы к обелиску воинам ВОВ, расположенному на центральной площади села Высокое.

Рабочие встречи в районе продолжаются.

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В селе Высокое Дмитрий Азаров проверил ход работ по строительству нового корпуса Высокинского пансионата для инвалидов.
Дмитрий Азаров поручил ускорить строительство нового корпуса Высокинского пансионата для инвалидов
В селе Высокое Дмитрий Азаров проверил ход работ по строительству нового корпуса Высокинского пансионата для инвалидов. Политика региона
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