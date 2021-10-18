Дмитрий Азаров поручил усилить меры профилактики бытовых отравлений в регионе

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В понедельник, 18 октября, Дмитрий Азаров провел оперативное совещание с участием глав региональных министерств и ведомств. Одним из вопросов повестки стала профилактика бытовых отравлений.

Об обстановке на территории Самарской области доложил начальник Главного управления МЧС России по Самарской области Олег Бойко. В том числе, он сообщил о случае отравления угарным газом, который был зафиксирован накануне вечером в многоквартирном жилом доме в Похвистневском районе. В происшествии пострадали 5 человек, в том числе 3 детей. Дмитрий Азаров поставил задачу усилить меры профилактики и информирования населения о безопасном использовании газового оборудования.

Глава региона также обратил внимание на то, что недавно в Оренбургской и Свердловской областях произошли смертельные отравления людей метиловым спиртом, содержащимся в купленной продукции. Губернатор поручил профильным ведомствам провести комплекс профилактических мероприятий совместно с сотрудниками правоохранительных органов.

«Нам нужно предпринять дополнительные меры: проверить каждую торговую сеть по вопросу реализации спиртосодержащей продукции и не допустить попадания подобного рода суррогатов с метиловым спиртом на территорию региона», — подчеркнул губернатор.