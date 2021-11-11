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Дмитрий Азаров поручил развивать в регионе систему ярмарок местной сельхозпродукции

11 ноября 2021 20:45
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В региональном Правительстве обсудили вопросы ценового регулирования.

В четверг, 11 ноября, Губернатор Дмитрий Азаров провел совещание по вопросу ценового регулирования на рынке продовольственных товаров Самарской области.

Напомним, в понедельник, 8 ноября, на оперативном совещании в Правительстве Глава региона дал поручение провести мониторинг цен на хлебобулочные изделия, «борщевой набор», овощи и другие категории продуктов в крупнейших торговых сетях и оптовых компаниях, а также проанализировать ситуацию по запасам продовольствия.

Дмитрий Азаров подчеркнул, что контроль цен актуален для абсолютного большинства регионов России, но его первостепенная задача – защитить интересы жителей Самарской области.

«Меня волнуют те сложности и проблемы, с которыми сталкиваются жители нашего региона. Мы четко должны понять ситуацию, наметить совместную работу с территориальными органами федеральной власти, муниципалитетами, принять меры, которые позволят стабилизировать ситуацию, добиться изменений в нынешних ценовых параметрах, чтобы это стало заметным для жителей региона», - отметил Губернатор.

Глава региона подчеркнул, что это непростая задача, но выразил уверенность в том, что при слаженной работе всех структур удастся добиться ощутимых результатов.

Напомним, в среду, 10 ноября Президент России Владимир Путин провел совещание с Правительством, на котором также была рассмотрена эта тема. Глава государства дал ряд поручений об исполнении комплекса мер, направленных на недопущение роста цен на продукты и их стабилизацию. Были озвучены предложения по увеличению финансирования мелиоративных мероприятий, восстановления и модернизации овощехранилищ, оказанию прямой поддержки овощепроизводителей, выделению субсидий гражданам, которые ведут личное подсобное хозяйство.

«Я хочу, чтобы мы, руководствуясь поручениями Президента страны Владимира Путина, его обеспокоенностью ситуацией в целом, наметили план действий на территории нашего региона», - подчеркнул Дмитрий Азаров.

О динамике потребительских цен и причинах удорожания ряда продовольственных товаров рассказал заместитель управляющего Отделением по Самарской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации Максим Фролов. При этом он подчеркнул, что с учетом проводимой Банком России денежно-кредитной политики, годовая инфляция должна снизиться до 4,0 – 4,5% в 2022 году и в дальнейшем находиться вблизи 4%.

Предложения по регулированию цен на продовольственные товары в Самарской области, разработанные региональным кабмином, внесла исполняющий обязанности первого вице-губернатора – председателя Правительства Самарской области Наталья Катина. Она подчеркнула, что необходимо делать упор на ярмарочную торговлю, так как этот формат позволяет жителям приобретать продукты напрямую от местных производителей по доступным ценам.

На сегодняшний день на территории губернии функционирует 116 ярмарок регулярного проведения – те, что действуют ежедневно и в выходные дни. Это 10401 торговое место, из которых фактически занято всего 60 %.

«Почему производители не выходят на эти места? Основная причина, которую они называют, - отсутствие продавцов, транспорта, на котором можно доставить товар на ярмарку», - озвучила проблему исполняющий обязанности первого вице-губернатора – председателя Правительства региона.

«Разговор о том, что мы предоставили места, а они не идут, меня не устраивает. Нужно пригласить сельхозпроизводителей, обеспечить для них - не только крупных, но и малых, и средних – возможность для сбыта продукции, а жителям – возможность по доступным ценам ее приобрести. Мы многим хозяйствам оказываем меры поддержки, а у них продукция не продается. В чем тогда эффективность этих мер? Это важная задача», - отметил Губернатор и поручил министерству сельского хозяйства и продовольствия решить ее в течение недели.

Также Наталья Катина рассказала о положительном опыте урегулирования цен на ярмарках благодаря крупным производителям, которые предлагали товар по более низкой стоимости по сравнению с продавцами, закупающими продукцию у посредников: «Крупные сельхозпроизводители привозили на ярмарки фуры с картофелем и выставляли цену 19-20 рублей за килограмм. На этой же ярмарке другие продавцы, которые закупаются у посредников, продавали картофель по 35 рублей. Уже через 2 часа цена на картофель выравнивалась - по 20 рублей за килограмм. Считаем, что эту практику нужно поддерживать и в дальнейшем. Министерству сельского хозяйства совместно с сельхозпроизводителями необходимо отработать логистику «фермер - ярмарка», возможно рассмотреть субсидирование затрат на логистику».

Губернатор поддержал предложение, обратив внимание на то, что ранее он давал поручение по увеличению количества ярмарок.

«В прошлом году, когда мы столкнулись со сложностями, дефицитом некоторых продовольственных товаров, мы активно рекомендовали и оказывали содействие появлению новых ярмарок в муниципалитетах. В Самаре есть результат - прирост таких ярмарок», - обратил внимание Глава региона и призвал эту практику внедрять в других муниципалитетах, особенно в крупных городских округах.

«Тем более, что участие крупных сельхозпроизводителей позитивно отражается на ценах», - подчеркнул он.

Еще одно предложение, озвученное Натальей Катиной, касалось поддержки малообеспеченных семей. Исполняющий обязанности председателя Правительства региона предложила выделять определенную сумму на Карту жителя Самарской области для покупки базового набора продуктов, включающего, например, мясо кур, молоко и хлеб, на которые крупные продуктовые сети готовы предложить свои скидки - предварительная договоренность об этом уже есть. По словам Натальи Катиной, такая мера станет существенной помощью малообеспеченным жителям губернии.

Губернатор отметил, что идея заслуживает внимания и предложил при проработке этого вопроса также ориентироваться и на продукты «борщевого набора».

С предложениями о том, как расширить перечень ярмарок, чтобы цены на продовольственные товары стали доступнее, выступила глава Самары Елена Лапушкина.

На территории города действуют не только муниципальные, но и порядка 900 коммерческих ярмарок. До конца года откроются еще 2 сельскохозяйственные ярмарки. По словам главы города, на муниципальных ярмарках готовы реализовывать продукцию сельхозпроизводителей, но есть и сложности, такие как отсутствие мест хранения.

«Елена Владимировна, мы даже остановили снос и перенос некоторых ярмарок в прошлом году, понимая, что сейчас это важно и востребовано - с одной стороны сельхозпроизводителями, которые могут с наименьшими издержками продать свой товар, с другой, жителями губернии, которые могут дешевле купить его», - обратился к главе города Губернатор. 

Муниципалитетам необходимо помогать сельхозпроизводителям решать проблемы с организацией точек хранения, выстраивать товаропроводящую сеть, создать условия для того, чтобы путь «от поля до прилавка» был наиболее коротким и наименее затратным. 

«Реально тяжело людям, все усилия, которые можем предпринять, должны быть предприняты», - отметил Дмитрий Азаров.

Кроме того, Глава региона предложил публиковать мониторинг цен на товары от сельхозпроизводителей на ярмарках, а также цен в крупных торговых сетях в муниципальных СМИ и на информационных ресурсах местных администраций.

«Люди бы понимали, где можно дешевле приобрести товар. И на это ориентировались бы наши волонтеры, которые помогают приобретать товары тем, кто находится на самоизоляции. Это должна быть честная информация, без рекламы», - подчеркнул Губернатор, поручив организовать работу в кратчайшие сроки. Предложение Главы региона поддержал руководитель Самарского УФАС Леонид Пак.

Подводя итоги совещания, Дмитрий Азаров отметил, что работа по урегулированию цен на продовольственные товары, товары первой необходимости в регионе будет продолжена: «Это первое совещание на эту тему, в развитие тех предложений, которые были высказаны вчера на совещании под председательством Президента страны Владимира Владимировича Путина. Я хотел бы понимать, как это будет реализовано в Самарской области. Четкий план работы должен быть намечен». 

Очередное совещание по ценовому регулированию запланировано провести через две недели.

 

 

Теги: Акценты В центре внимания Дмитрий Азаров

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