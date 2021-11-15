Я нашел ошибку
Главные новости:
На тольяттинском предприятии будет создано новое производство азотной кислоты и раствора аммиачной селитры.
«КуйбышевАзот» построит новый производственный комплекс
На 6-летнего ребенка упала ветвь сухостойного дерева.
Бывший глава села Богатое лишен свободы на 1,5 года условно за гибель ребенка
Преступная деятельность обвиняемых была пресечена сотрудниками Управления ФСБ России по Самарской области.
В Самаре бывшие полицейские предстанут перед судом за взятки от торговцев алкоголем
Региональный фестиваль - один из этапов отбора на Всероссийские игры чемпионов ГТО.
В Самаре состоялся региональный этап «Игр ГТО»
К губернатору за помощью обратились жители села, сообщив о том, что на территории населенного пункта продолжается серия поджогов.
Дмитрий Азаров поручил организовать круглосуточное патрулирование в Подгорах
Бюджет на ближайшие три года будет иметь четкую социальную направленность.
Фракция «Единая Россия» подготовила поправки ко второму чтению бюджета Самарской области
По просьбе бизнеса эта мера поддержки возобновлена и список получателей расширен.
Более 5,5 тысяч заявок подали предприниматели региона на льготные кредиты по госпрограмме ФОТ 3.0
Олег Бойко вручил медали «За отличие в службе» 1, 2 и 3 степени 21 сотруднику федеральной противопожарной службы.
Сотрудникам ГУ МЧС Самарской области вручили ведомственные медали
Наверх
Самара  -4 °C, Тольятти  -5 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 72.27
0.46
EUR 82.77
0.55
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Школьники региона принимают участие в онлайн-олимпиаде «Безопасные дороги»
Самарцев пригласили присоединиться к песенному флешмобу «Синий платочек»
Дмитрий Азаров поздравил сотрудников и ветеранов органов внутренних дел РФ с профессиональным праздником
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

Дмитрий Азаров поручил организовать круглосуточное патрулирование в Подгорах

15 ноября 2021 16:32
160
К губернатору за помощью обратились жители села, сообщив о том, что на территории населенного пункта продолжается серия поджогов.

В понедельник, 15 ноября, на еженедельном оперативном совещании в региональном Правительстве обсудили ситуацию с пожарами в селе Подгоры Волжского района. Губернатор Дмитрий Азаров поставил задачу организовать круглосуточное патрулирование в населенном пункте, чтобы предотвратить новые происшествия.

На прошлой неделе в прямом эфире к губернатору за помощью обратились жители села, сообщив о том, что на территории населенного пункта продолжается серия поджогов. От огня пострадало 14 домов. Дмитрий Азаров тогда сообщил местным жителям, что обязательно разберётся в ситуации и меры для того, чтобы обезопасить посёлок от поджигателей, будут приняты.

По информации главы Волжского района Евгения Макридина, все сгоревшие дома были нежилыми и не эксплуатировались более 3 лет. На сегодня заявление на поджоги поступило в органы внутренних дел только по двум домам.

Руководитель ГУ МВД по Самарской области Олег Бойко доложил, что вероятнее всего причиной пожаров в Подгорах является поджог. «С 23 октября там был выставлен пожарный пост. Время дежурства поста плавающее, постоянно меняется. Мы считаем, что пожары устраивает человек, который следит за работой пожарного поста. Последний пожар произошел буквально сразу после того, как служебная машина в два часа ночи уехала на дозаправку», — сообщил Олег Бойко.

Губернатор поручил главе Волжского района выставить круглосуточные посты из числа добровольцев и сотрудников администрации и контролировать ситуацию.

«Если бы у вас была координация с пожарной службой, то в период, когда машина уехала на дозаправку, территория была бы прикрыта патрулированием, — обратился Губернатор к главе Волжского района. — Сколько ещё домов должно сгореть, чтобы поймали поджигателя? Люди беспокоятся, что заброшенные дома сжигает, а дальше этот преступник возьмется за жилые. Работа следственных, правоохранительных органов не отменяет необходимости патрулирования. У вас ситуация, близкая к чрезвычайной. Люди напуганы, исправляйте ситуацию. Необходимо защитить имущество и жизни людей», — поставил задачу Дмитрий Азаров.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Еще 1 789 жителей Самарской области заболели коронавирусом
15 ноября 2021  13:38
Еще 1 789 жителей Самарской области заболели коронавирусом
247
в Самарской области стартует викторина «ВАКЦИНАЦИЯ – ЭТО ЖИЗНЬ!»
15 ноября 2021  11:10
В Самарской области стартует викторина «ВАКЦИНАЦИЯ – ЭТО ЖИЗНЬ!»
806
В Самарской области стартовало общественное голосование по выбору лауреатов акции
15 ноября 2021  10:22
В Самарской области стартовало общественное голосование по выбору лауреатов акции "Народное признание"
398
Еще 1 792 жителя Самарской области заболели коронавирусом
14 ноября 2021  13:33
Еще 1 792 жителя Самарской области заболели коронавирусом
713
В Самаре на следующей неделе распределят места в детских садах
14 ноября 2021  12:08
В Самаре на следующей неделе распределят места в детских садах
726
Весь список