Дмитрий Азаров поручил оказать всестороннюю помощь пожилым гражданам в получении QR-кодов

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В понедельник, 18 октября, состоялось заседание регионального Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, которое провел губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Одним из вопросов заседания стала помощь гражданам старшего возраста в получении QR-кодов о прохождении вакцинации и отладка работы социальных транспортных карт.

По информации регионального Роспотребнадзора, люди старше 65 лет остаются одними из наиболее подверженных заболеванию COVID-19. В этой же возрастной категории, по данным минздрава, происходит большинство смертельных случаев. За последнюю неделю среди людей старшего поколения, наравне с подростками, происходит наиболее существенный рост заболеваемости. Чтобы снизить риски заражения для невакцинированных граждан старшего возраста, областной оперштаб ранее был вынужден принимать дополнительные меры.

В частности, чтобы оградить старшее поколение от COVID-19, с 11 октября временно приостановлено действие социальных транспортных карт для граждан 65 лет и старше, не прошедшим вакцинацию или не имеющим сертификата о перенесенном заболевании. Эта мера принималась с целью сохранения жизни и здоровья самых уязвимых от вируса жителей региона. Вместе с тем, сегодня на заседании глава региона подверг критике процесс реализации принятого решения.

«Тревогу вызывает ситуация в возрастной категории 65 лет и старше. Оперштаб принял решение по временной блокировке транспортных карт. Но в последние дни от жителей поступает огромное количество жалоб. Есть случаи, когда люди старшего возраста вакцинированы или переболели, а транспортные карты им заблокировали. У них нет QR-кодов на руках, зачастую нет и смартфонов, с помощью которых они эти коды могут представить. Перед принятием решения по транспортным картам мы об этих моментах говорили, но, очевидно, что работа не была поставлена должным образом», — подчеркнул Губернатор.

Заместитель председателя Правительства Самарской области Александр Фетисов сообщил, что министерством социально-демографической и семейной политики региона на прошлой неделе была запущена специальная «горячая линия» по вопросам транспортных карт (334-45-41, в рабочее время) и каждое поступающее обращение предметно рассматривается.

«Есть наша недоработка, что недостаточным образом довели информацию о работе этой «горячей линии» до людей», — признал Александр Фетисов.

Дмитрий Азаров поручил региональному Минздраву, Минсоцдему, всем социальным службам региона с привлечением волонтерских организаций в кратчайшие сроки наладить работу по оказанию помощи жителям старшего поколения в получении необходимых документов и отладке работы карт.

«Нам необходимо, чтобы все социальные работники, центры социального обслуживания, поликлиники, волонтеры включились в эту работу. Людям старшего поколения надо помочь в получении QR-кодов, сертификатов о вакцинации, справок о перенесенном заболевании. Помочь распечатать документы, если надо», — заявил Глава региона.

Губернатор поставил эту задачу перед всеми главами муниципальных районов и городов Самарской области.

«Работа должна идти повсеместно: в каждом городе и районе с привлечением ветеранских организаций, местных администраций. Списки жителей старшего возраста есть – с каждым надо вопрос отработать, даже если человек еще сам никуда не обращался. Надо выяснить – нужна ли помощь и какая. Нужна персональная работа по каждому жителю старшего возраста. Вопрос должен быть решен», — заявил Глава региона. Ответственным за эту работу назначен курирующий зампред правительства Александр Фетисов.

Дмитрий Азаров также поднял вопрос о разблокировке транспортных карт тем, у кого есть медицинский отвод на вакцинацию. Мининстр здравоохранения Самарской области Армен Бенян сообщил, что в ближайшее время в поликлиниках на постоянной основе в ежедневном режиме будет организована работа врачебных комиссий, чтобы люди, в том числе пожилого возраста, могли подтвердить временное противопоказание для вакцинации.

«Каждому пациенту, имеющему временный медицинский отвод против вакцинации, необходимо пройти врачебную комиссию в поликлинике по месту жительства, к которой он прикреплен. Для этого нужно предварительно позвонить по телефону «горячей линии» соответствующей поликлиники, либо прийти на прием к своему лечащему врачу. В этот же день состоится заседание врачебной комиссии, чтобы определить наличие временного медотвода и определить его срок. По истечении этого срока признается, что у пациента есть абсолютные противопоказания, либо пациент может вакцинироваться», – объяснил порядок действий Армен Бенян.

После подтверждения медотвода, как и после прохождения вакцинации, будет произведена разблокировка транспортной карты жителя региона. Лечебные учреждения в этот же день будут передавать сведения в министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области. Далее информация направляется компании – оператору транспортных карт. «Проверка данных займет один час. Мы в оперативном режиме готовы восстанавливать те карты, которые ранее были заблокированы», – добавила глава ведомства Регина Воробьева.

Губернатор поручил тщательно администрировать все процессы, чтобы вопросы решались максимально комфортно и оперативно для жителей региона. «Врачебная комиссия должна работать каждый день в рамках режима работы лечебного учреждения. Это должно быть на постоянной основе во всех поликлиниках, во всем амбулаторном звене. Организуйте работу так, чтобы люди именно в своей поликлинике могли подтвердить медицинский отвод», – акцентировал Дмитрий Азаров.

Глава региона также обратил внимание на необходимость увеличения темпов вакцинации населения, особенно – в старшей возрастной категории как наиболее уязвимой для заболевания короновирусной инфекции.

«В лечебных учреждениях региона имеется достаточный запас вакцин, жители региона могут сделать прививку. Это касается и пожилых людей, за исключением тех, у кого есть абсолютные противопоказания. Общий темп прививочной кампании от коронавируса по итогам прошлой недели вырос – до 8 тысяч вакцинаций в сутки. Сегодня более 1 миллиона 223 тысяч жителей региона сделали прививку от коронавируса, более 1 миллиона 140 тысяч человек полностью завершили вакцинацию. Процент исполнения плана по области на данный момент составляет 58%», — рассказал Армен Бенян.