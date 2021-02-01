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Дмитрий Азаров поручил ГЖИ применять самые жесткие меры за некачественную уборку снега

1 февраля 2021 19:07
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За два прошедших зимних месяца в ведомство поступило 219 обращений от жителей региона по теме неудовлетворительной уборки снега и сосулек.

В понедельник, 1 февраля, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел традиционное оперативное совещание с руководителями министерств и ведомств региона. Одна из основных тем – взаимодействие с жителями губернии и ответственность муниципальных властей за уборку придомовых территорий от накопившего снега и крыш домов от наледи.

Руководитель государственной жилищной инспекции области Виктория Каткова отметила, что за два прошедших зимних месяца в ведомство поступило 219 обращений от жителей региона по теме неудовлетворительной уборки снега и сосулек – это в 2 раза меньше, чем за аналогичный период прошлой зимы.

Еще в прошлом году в связи с мораторием на проведение проверок со стороны ГЖИ был организован мониторинг жилищного фонда. В декабре специалисты ведомства обследовали 5083 МКД на предмет очистки придомовых территорий и кровельных покрытий от снега и наледи. «Было выявлено 44 нарушения, 36 из которых управляющими организациями устранены в этот же день. По 8 – информация была направлена в органы прокуратуры для принятия мер, – рассказала Виктория Каткова. – В этом году мораторий на проведение плановых и внеплановых проверочных мероприятий снят, поэтому с января мы начали проверки». Сотрудники инспекции во второй месяц зимы обследовали 6531 дом.

«Всего за эту зиму выявлено 576 нарушений, из которых 450 – устранены в этот же день. По 64 – подготовлены и направлены уведомления-вызовы о возбуждении дел о привлечении к административной ответственности. Кроме того, 62 юридических лица попало на возбуждение дела, 18 уже привлечены к ответственности», – подчеркнула руководитель ГЖИ.

По информации органов местного самоуправления области только 84% от общей площади внутриквартальных проездов и общественных территорий было очищено от снега. От сосулек – 15117 кровельных покрытий, что составляет 84% общей площади.

Виктория Каткова отметила, что зачастую возникает спор, кому принадлежит территория, прилегающая к тому или иному дому, в случае, если участок не стоит на кадастровом учете. «В случае, если участок не поставлен на учет, и не заключено соглашение на обслуживание данной территории в рамках правил благоустройства, территорию обязаны убирать именно органы местного самоуправления», – сообщила руководитель ГЖИ.

Дмитрий Азаров подчеркнул, что если муниципалитеты не проводят уборку на таких территориях, то их необходимо привлекать к административной ответственности. Он поручил Виктории Катковой разобраться в каждой ситуации. Если тот или иной вопрос не будет решаться в рабочем порядке, все материалы следует направить в прокуратуру.

При этом с муниципалитетами необходимо отработать вопрос и по наличию нормативного количества техники, исходя из закрепленной территории за управляющими компаниями и муниципалитетами. Это касается и достаточного количества дворников. Дмитрий Азаров раскритиковал муниципалитеты на слабую организацию работ и неспособность принимать решения самостоятельно, без помощи Правительства региона.

«У нас Правительство области муниципалитетам «переставляет ноги» по любому вопросу. Одно министерство, второе подстраховывают вас, Госжилинспекция в вашу ситуацию входит. А кто в ситуацию жителей войдет, которые страдают от непредставления услуги или некачественного ее выполнения?», — подчеркнул Дмитрий Азаров, обращаясь к главам городов, и поручил Виктории Катковой: «Я вас настраивал на командную, партнерскую работу с руководителями муниципалитетов. Но есть неисполнение – принимайте меры самые жесткие: административные, управленческие в отношении нерадивых чиновников».

Также во время оперативного совещания начальник ГУ МЧС России по Самарской области Олег Бойко отметил, что в ближайшие дни температура воздуха поднимется до плюсовых значений. Ожидаются снегопады и дожди. Не исключено, что будет установлен оранжевый уровень опасности.

В связи с этим Губернатор поручил обеспечить готовность техники к работе по уборке снега. «В предыдущие снегопады доступность населенных пунктов была обеспечена. Важно, чтобы муниципальные образования на своих территориях достойно справлялись с задачами по своевременной расчистке всех дорог, вне зависимости от их категории, а также – пешеходных зон. Это ваша зона ответственности, отрабатывайте. Мобилизация должна быть соответствующей режиму», – поручил Дмитрий Азаров главам районов области, передает пресс-служба облправительства.

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Комментарии

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