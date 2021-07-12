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Дмитрий Азаров поручил главам муниципалитетов навести порядок на береговой линии в течение двух недель 

12 июля 2021 21:24
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Береговую линию загрязняют не только отдыхающие, но и дачники – не все садовые товарищества заключили договоры с региональным оператором по вывозу ТКО.

В понедельник, 12 июля, Дмитрий Азаров провел традиционное оперативное совещание с участием руководителей министерств и ведомств, глав муниципалитетов региона. Один из важных вопросов – сохранение чистоты водных объектов области и уборка мусора на береговой линии.

«Мне поступают жалобы по загрязнению береговой полосы – практически по всем муниципальным образованиям Самарской области. Это касается не только берегов Волги, но и других водных объектов. Есть обращения и по замору рыб, в том числе по тем небольшим водным объектам, где провели очистку и благоустройство. Людей эта ситуация очень тревожит», – отметил Дмитрий Азаров и потребовал разъяснения ситуации у министра лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования региона Александра Ларионова.

Глава профильного ведомства сообщил, что в этом году из-за летнего зноя наблюдается повышение температуры воды относительно средних многолетних значений – в среднем на 5 градусов выше нормы. «Мы все обращения по замору рыбы отработали совместно с Росрыболовством и провели исследования. По заключению наших лабораторий причиной гибели послужили природные явления, а именно – низкое содержание растворенного в воде кислорода. Техногенный фактор был полностью исключен», – подчеркнул министр. Он добавил, что муниципалитеты должны оперативно очищать водоемы. «На это надо обращать внимание глав районов, муниципалитетов, действовать оперативно», – обратился Губернатор.

Александр Ларионов также отметил, что береговую линию загрязняют не только отдыхающие, но и дачники – не все садовые товарищества заключили договоры с региональным оператором по вывозу ТКО. Минприроды региона во все организации направлены предупредительные письма о нарушении экологического законодательства.

«Вместе с муниципальными образованиями мы в ближайшее время проведем рейды по береговым полосам и примем меры по очистке и наказанию виновных», – подчеркнул министр.

«На улице жара, огромное количество людей выезжает на природу, количество отходов большое и, соответственно, если своевременно не справляться с вывозом, поступают жалобы. В частности, люди обращаются по ситуации на острове Зелененький», – обратил внимание Губернатор.

Глава города Елена Лапушкина пояснила, что причиной накопления мусора на острове стал сбой по вывозу. Дмитрий Азаров поручил призвать к ответственности виновных. «Если запретили купаться в необорудованных местах, это не значит, что за территорией не нужно следить», – отметил Глава региона.

Дмитрий Азаров поручил Александру Ларионову вместе с муниципалитетами составить список наиболее посещаемых мест, особенно –на Волге, и навести там порядок в течение двух недель. «Начинайте проводить проверки, и в случае необходимости виновных в загрязнении территорий призывайте к ответственности, – резюмировал Губернатор. –У всех глав муниципальных образований региона есть шанс оперативно навести порядок своими силами, провести субботники с привлечением общественности, волонтеров. У нас впереди еще половина лета, и нужно следить за состоянием береговой территории».

 

Фото из открытых источников

 

Теги: береговая линия навести порядок

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