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Дмитрий Азаров поручил ещё раз проверить готовность всех служб к пику паводка

26 апреля 2021 19:48
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Уровень воды в Волге сейчас составляет 31,5 метр. Вместе с тем, сброс будет постепенно повышаться до 2 мая.

Сегодня, 26 апреля, в ходе оперативного совещания в Правительстве региона о паводковой ситуации в губернии доложил Дмитрию Азарову начальник Главного управления МЧС России по Самарской области Олег Бойко.

«Паводковая обстановка развивается согласно прогнозу. На прошедшей неделе начались сбросы через гидроузел жигулевской ГЭС. Количество сбросов соответствует графику», – сообщил Олег Бойко.

Уровень воды в Волге сейчас составляет 31,5 метр. Вместе с тем, сброс будет постепенно повышаться до 2 мая. В этот день уровень достигнет 31,9 м. По словам Олега Бойко, это ниже расчётного паводкового уровня, который составляет 32,2-32,5 м.

Губернатор Дмитрий Азаров поручил ещё раз проверить готовность всех служб: «Самое главное – быть готовыми к оперативному реагированию в праздничные дни. Прошу еще раз проверить по отметкам, по всем муниципалитетам, оценить риски. Понятно, что все специальные службы, подразделения: муниципальные, региональные, федеральные – должны быть готовы. В майские праздники, когда у людей отдых, у нас, как правило, напряженная работа. Попрошу самым внимательным образом вопрос проработать».

Также Дмитрий Азаров обратил внимание на необходимость организации дежурств органов власти и сотрудников ведомств в период майских праздников. «Прошу всех проверить, расписать буквально по дням, чтобы никаких сложностей не было, – подчеркнул глава региона. – Проанализировать график дежурств правительства и в министерствах, чтобы у нас все профильные региональные, муниципальные службы были готовы действовать в случае необходимости. По муниципалитетам также эту информацию сверить».

Теги: паводок подготовка

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