Дмитрий Азаров поручил членам правительства отслеживать как оказывается помощь семьям добровольцев

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В среду, 22 ноября, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел оперативное совещание в Правительстве региона, во время которого обсуждалось состояние городских, региональных и федеральных дорог с учетом погодных условий, исправность работы инженерных коммуникаций, а также готовность всех служб и ведомств на случай непредвиденных ситуаций. Отдельное внимание было уделено поддержке защитников Отечества и членов их семей.

Напомним, Дмитрий Азаров в начале недели в рамках рабочей командировки в Донецкую народную республику проверил ход восстановления объектов социальной инфраструктуры в городе-побратиме Снежное, а также встретился с земляками – участниками специальной военной операции на передовой. Открывая совещание, губернатор передал «привет с фронта от наших бойцов» и слова благодарности за помощь и поддержку, которую оказывают все жители Самарской области.

«Рад был слышать слова благодарности за ту помощь, поддержку, которые регион оказывает нашим доблестным защитникам, героям Отечества, которые сейчас на передовой защищают мирное небо над нашей страной и Самарской областью. Высоко оценивают командиры помощь всех жителей Самарской области Вооруженным силам, и эту помощь мы обязаны продолжить. Уверен, что многое еще сделаем, откликаясь на просьбы наших земляков, которые сегодня там на передовой. В этой связи у нас остался один вопрос – о помощи специальной техники, экскаваторов. Потребность, необходимость поставки есть. Давайте дополнительно обсудим, как мы можем здесь выручить наше подразделение», – отметил Дмитрий Азаров и поручил министру энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Владимиру Василенко проработать этот вопрос.

Глава региона добавил, что отдельно бойцы отмечают помощь семьям военнослужащих. «Мы ни в коем случае не должны снижать контроль за ситуацией, и ни в коем случае нельзя допустить, чтобы кураторы семей военнослужащих, которые есть в министерствах, в муниципальной власти, снижали внимание к семьям военнослужащих, – акцентировал внимание участников совещания Дмитрий Азаров. – Сейчас добровольцами в Вооруженные силы пошли большое количество наших земляков. Низкий им поклон, честь и хвала. И конечно же их семьи также в тот же день должны почувствовать нашу заботу и поддержку». Руководитель региона поручил министру социально-демографической и семейной политики области Регине Воробьевой совместно с региональным отделением Фонда «Защитники Отечества» провести работу в этом направлении со всеми муниципальными образованиями.

В настоящее время за каждой семьей военнослужащего закреплены кураторы. «Очень четко, точно должно отрабатываться все, что касается семей военнослужащих, которые вновь заключают контракты. Списки должны пополняться, актуализироваться, заводиться социальные паспорта и все необходимые меры поддержки предлагаться, – поручил губернатор. – Семьи, где защитник уже год или полгода находится в зоне специальной военной операции, уже знакомы с льготами и порядком работы. А семьи добровольцев, которые сейчас вновь заключают контракты, они этой информации, как правило, не имеют. Значит, нам нужно эту установочную первую информацию оперативно передавать, в том числе, телефоны кураторов. Коллеги, это святая работа, не на один день мы ее не можем приостанавливать».

Фото: пресс-служба Правительства Самарской области