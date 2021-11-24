Дмитрий Азаров подписал соглашения о сотрудничестве в сфере экологической и промышленной безопасности с крупными предприятиями региона

192

В среду, 24 ноября, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в режиме видеоконференции подписал соглашения о сотрудничестве в сфере экологической и промышленной безопасности с руководителями трех крупнейших компаний региона – ПАО «КуйбышевАзот», ЗАО «Химсинтез», АО «ТЯЖМАШ».

Предприятия взяли на себя обязательства по реализации климатической политики, мероприятий, направленных на применение зеленых энергосберегающих технологий, а также рекомендаций регионального экологического стандарта в сфере охраны атмосферного воздуха. Такой эко-стандарт был разработан по инициативе депутата Самарской губернской думы Дениса Волкова. Руководитель области поблагодарил его за работу, отметив, что во многом благодаря этому сегодня состоялось подписание первых соглашений.

«Мы видим, что за последние годы нашими флагманами химической промышленности, нашим машиностроением сделан очень серьезный шаг в сторону применения зеленых технологий, соответствия самым строгим экологическим стандартам. А мы создаем на территории региона условия для реализации проектов, в том числе, по возобновляемой энергии», – отметил Дмитрий Азаров и напомнил о том, что в регионе кроме Жигулевской ГЭС успешно работает солнечная электростанция, а уже в ближайшей перспективе будет реализован проект по строительству одного из крупнейших в стране ветропарков.

Губернатор поблагодарил руководителей промышленных предприятий области, которые ведут постоянную работу по модернизации производств – в соответствии с современными экологическими стандартами.

Одним из флагманов в этой деятельности является тольяттинский ПАО «КуйбышевАзот», который на протяжении десятка лет вкладывает многомиллиардные инвестиции в прогрессивные ресурсосберегающие технологии, строительство новых производств с высоким уровнем экологической и промышленной безопасности, реконструкцию действующего оборудования. Начиная с 2000 года на эти цели направлено порядка 100 млрд рублей. Это позволяет не только наращивать производство, но и снижать воздействие на окружающую среду.

В рамках программы «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология» «КуйбышевАзот» уже в следующем году полностью завершит модернизацию очистных сооружений ливневых стоков Северного промышленного узла. По результатам реализации проекта ожидается сокращение объема сброса загрязненных вод на 10,5 млн куб. м. в год.

Кроме того, в следующем году на предприятии завершится возведение новой установки грануляции и выпарки на производстве аммиачной селитры, благодаря которой существенно сократятся выбросы в атмосферу. Кроме того, благодаря строительству производства карбамида планируется снизить количество выбрасываемых парниковых газов на 390 тысяч тонн в год.

При этом, предприятие продолжает реализацию программы по переходу заводского автотранспорта на экологичные виды топлива: 44 машины уже переоборудовано, закуплено 7 автобусов, работающих на метане. Помимо прочего, компания активно участвует в экологических акциях, в том числе по восстановлению тольяттинского леса, по сбору мусора, по озеленению городских пространств.

«Одной из главных наших задач является сохранение баланса между охраной природы Самарской области и ее разумным, контролируемым использованием в рамках развития промышленного потенциала и экологического сектора экономики, направленного на обеспечение устойчивого развития и создание комфортной среды обитания. Важно, что каждый проект, который реализуется на предприятии, проходит всестороннюю и комплексную оценку, как со стороны контролирующих органов, так и общественности, – подчеркнул генеральный директор ПАО «КуйбышевАзот» Александр Герасименко. – Наша компания открыта для диалога со всеми заинтересованными сторонами, жителями, общественными организациями и руководством Самарской области. Подписывая соглашение о сотрудничестве, мы фактически де юре закрепляем нашу работу, которую мы проводим уже на протяжении многих лет. Уверен, что значимый экологический эффект для нашего региона будет достигнут, если к реализации экологического стандарта присоединится как можно большее количество хозяйствующих субъектов Самарской области».

«КуйбышевАзот» сегодня является флагманом по внедрению современных технологий с учетом экологической составляющей при производстве продукции, эффективно конкурирующей на мировом уровне», – подчеркнул Дмитрий Азаров, обращаясь к Александру Герасименко

Большое внимание охране окружающей среды уделяет и чапаевский «Химсинтез», выпускающий продукцию технического назначения – формалин и синтетические смолы. Предприятие на постоянной основе совершенствует технологические процессы, внедряя современное оборудование, участвует в экологических акциях.

«Наше предприятие молодое, мы еще продолжаем процесс формирования. Подписав соглашение, мы тем самым отразили намерение внести свой вклад в экологическую обстановку нашей области: улучшить ее всеми возможными мероприятиями, которые заложены в наших программах, – отметил директор ЗАО «Химсинтез» Александр Симдянов. – Наш город Чапаевск на протяжении столетия выполнял масштабные задачи нашей Родины. Понятно, что экологическая обстановка оставляла желать лучшего. Но сейчас, на мой взгляд, ситуация улучшается».

Глава региона поблагодарил руководителя предприятия за бережное отношение к экологии, к жизни и здоровью людей. Дмитрий Азаров выразил готовность оказывать необходимую поддержку со стороны областного Правительства в развитии производства: «Мы всегда готовы помогать тем, кто реализует социально значимые проекты».

Губернатор особо обратил внимание на то, что в Самарской области ведется системная работа по устранению накопленного ущерба: «Чапаевск – славный город, мы знаем с вами, какой вклад он внес, в том числе, в укрепление обороноспособности страны, в разгром фашистских полчищ. Кончено, тогда, наверное, было не до экологии. Но сейчас это наша ответственность - устранять накопленный ущерб, который есть на территории, разобраться с этой ситуацией - наш долг. Уверен, вместе мы добьемся результатов».

Экологических стандартов международного уровня при производстве оборудования для атомной и космической отрасли, министерства обороны России, горнометаллургических и горнообогатительных комбинатов придерживается и АО «ТЯЖМАШ».

«Подписание соглашения с Правительством Самарской области – важный этап в совместной работе по повышению экологической безопасности региона. Со своей стороны, «ТЯЖМАШ» уделяет большое внимание работе в этом направлении. Только за последние годы на предприятии был принят ряд мер по снижению негативного воздействия на окружающую среду. В частности, в связи с переходом на газ мы ликвидировали мазутное хозяйство и существенно снизили выбросы углекислого газа в атмосферу, – отметил генеральный директор АО «ТЯЖМАШ» Роман Ларионов. – Еще одно направление – уменьшение расхода энергоресурсов. У нас внедрена система оборотного водоснабжения, позволяющая подавать на производство использованную воду повторно. Также применяется современная методика контроля энергоресурсов: она позволила сократить расход воды за пять лет в четыре раза. Ежегодно «ТЯЖМАШ» проводит компенсирующие мероприятия — организует выпуск в Саратовской водохранилище более 8000 единиц молоди сазана. Уверен, поддержка предприятий со стороны регионального Правительства позволит оперативнее и эффективнее проводить мероприятия по снижению негативного воздействия на окружающую среду и заботе о чистоте природы».

«Я вас благодарю за принятое решение, за эти дополнительные повышенные обязательства, которые предприятие на себя берет по исполнению экологических требований, – обратился Дмитрий Азаров к гендиректору предприятия. – Я понимаю, что это дополнительные издержки для предприятия. Но уверен, что это окупится сторицей, у меня нет в этом никаких сомнений».

Фото: СОВА