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Пять тысяч дополнительных рабочих мест будет создано в регионе благодаря соглашению с Wildberries.
Дмитрий Азаров подписал соглашение с основателем Wildberries
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Дмитрий Азаров подписал соглашение с основателем Wildberries

16 сентября 2021 17:09
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Пять тысяч дополнительных рабочих мест будет создано в регионе благодаря соглашению с Wildberries.

Строительство нового логистического центра крупнейшего онлайн-ритейлера России начнется в Самарской области уже 2022 году. Соглашение о возведении хаба в четверг, 16 сентября, подписали Губернатор Дмитрий Азаров и основатель, генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук.

«Я очень рад тому, что сегодня мы зафиксировали в соглашении те договоренности, которые были достигнуты с компанией Wildberries на Петербургском международном экономическом форуме. В нем мы участвуем с проработанными предложениями и идеями. Подписание соглашения с крупнейшей российской компанией по электронным продажам стало итогом этой напряженной, большой подготовительной работы, в том числе, на экономическом форуме. Уверен, что этот проект будет успешно реализован», – подчеркнул Дмитрий Азаров.

Самарская область не случайно выбрана для размещения столь крупного логистического хаба. Руководству онлайн-ритейлера поступал ряд предложений от субъектов России. Однако решение было принято в пользу нашего региона. Этого удалось добиться благодаря системной работе правительства области во главе с губернатором. Были предложены несколько вариантов размещения логистического центра, после чего был выбран подходящий с точки зрения транспортной доступности, а также обеспеченности инфраструктурой и трудовыми ресурсами вариант в одном из индустриальных парков области. Губернатор подчеркнул, что регион готов оказать все возможное содействие компании для того, чтобы центр заработал как можно раньше.

«Со стороны Правительства Самарской области мы обеспечим все необходимые меры поддержки для того, чтобы проект состоялся, потому что он крайне важен для нас, для жителей региона, – заверил Губернатор. – Рассчитываем, что проект будет полностью реализован в течение 2022-2023 года и наберет проектную мощность».

В соответствии с планами компании, возведение нового хаба начнется в 2022 году, его площадь составит 100 тысяч квадратных метров. Инвестиции Wildberries в строительство логистического центра составят порядка 8 миллиардов рублей. На площадке в Самарской области будет осуществляться приемка, сортировка и хранение товаров. Компания создаст около 5 000 новых рабочих мест различных профессиональных направлений для жителей региона.

Открытие логистического центра Wildberries позволит ускорить доставку товаров до конечного потребителя и снизить логистические расходы поставщиков Wildberries из Самарской области и смежных регионов. Немаловажно, что строительство центра откроет для поставщиков из Самарской области новые возможности по сотрудничеству с крупнейшим онлайн-ритейлером страны.

«Предприниматели Самарской области активно развивают продажи в онлайн-сегменте. В настоящий момент свою продукцию на Wildberries реализуют свыше 4,2 тысяч предпринимателей из региона, это в 3 раза больше, чем годом ранее. Их обороты за 8 месяцев 2021 г. выросли на 231% год к году до 2,4 миллиардов рублей. Открытие нового хаба позволит ускорить развитие интернет-продаж в регионе», – отметила Татьяна Бакальчук, основатель и генеральный директор Wildberries.

С этим согласился и губернатор.

«Размещение в Самарской области распределительного логистического центра компании Wildberries позволит нашим самарским товаропроизводителям достаточно легко, просто и комфортно попадать на крупнейшую электронную площадку, а значит – иметь возможность продвигать свой товар по всему миру», – акцентировал Дмитрий Азаров.

География присутствия онлайн-ритейлера охватывает 14 стран: Россия, США, Германия, Франция, Италия, Испания, Беларусь, Казахстан и другие. Ассортимент компании включает 14,5 миллионов наименований товаров от 180 000 российских и зарубежных брендов: одежда и обувь, аксессуары, бьюти-товары, детские товары, техника и электроника, товары для дома, ювелирные украшения, продукты питания, книги и многое другое.

Ежедневно на Wildberries оформляется более 2,3 миллионов заказов. В прошлом году оборот компании вырос на 96%. Она занимает 1-е место в рейтинге Forbes «10 главных продавцов Рунета». Пять лет подряд Wildberries является крупнейшим интернет-магазином России по объему онлайн-продаж.

 

Фото:  правительство СО

 

Теги: Акценты В центре внимания

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