Дмитрий Азаров поддержал участие Андрея Трифонова в предварительном голосовании «Единой России» 

44

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров высказался в поддержку выдвижения генерального директора акционерного общества «ТЯЖМАШ» Андрея Трифонова для участия в предварительном голосовании «Единой России». Ранее своему руководителю поучаствовать в выборах в Государственную Думу предложили работники предприятия.

«Сегодня о своей готовности стать участником предварительного голосования «Единой России» в Самарской области заявил генеральный директор «Тяжмаша» Андрей Трифонов. Можно с уверенностью сказать, что уровень конкуренции с его выдвижением существенно вырастет. Андрей Федорович руководит важнейшим для экономики области, известным по всей стране предприятием, которое располагает уже восьмидесятилетней историей. Как настоящий тяжеловес в своем деле, он— нет никаких сомнений — пройдет предварительный отбор достойно и с хорошим результатом. Хотя, конечно, ждём конкурентной борьбы», — сказал Дмитрий Азаров.

Он отметил, что знает Андрея Трифонова как человека дела, умеющего реагировать на самые сложные вызовы. Это доказала устойчивая работа предприятия в сложный период пандемии – завод прошел его максимально спокойно.

«Особенное уважение вызывает тот факт, что выдвижение Андрея Трифонова — инициатива коллектива завода. Коллектива большого и сплоченного. Больше шести тысяч человек доверяют своему руководителю и считают, что он способен решать задачи более широкого спектра. С такой поддержкой можно уверенно справиться и с предварительным голосованием, и с депутатскими обязанностями», — резюмировал Дмитрий Азаров.

Напомним, в пятницу, 25 марта коллектив завода «Тяжмаш» предложил гендиректору Андрею Трифонову принять участие предварительном голосовании «Единой России» накануне осенних выборов в Госдуму. «Тяжмашевцы» выразили уверенность, что он достоин представлять интересы предприятия, города и области в целом на уровне всей страны.

Предварительное голосование «Единой России» пройдет с 24 по 30 мая 2021 года. Подать заявки на участие в нем до 29 апреля могут все желающие. Проголосовать за участников могут все зарегистрированные на территории страны избиратели, передает пресс-служба реготделения партии "Единая Россия".

Фото: пресс-служба реготделения партии "Единая Россия"