Дмитрий Азаров поддержал кандидатуры активистов АВТОВАЗа для участия в предварительном голосовании «Единой России»

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В Самарской области стали известны имена первых участников предварительного голосования «Единой России». Их озвучил на конференции работников АВТОВАЗа глава профсоюзной организации предприятия Сергей Зайцев. Он сообщил, что по решению коллектива крупнейший автозавод России выдвинет для участия в избирательной кампании в Самарскую губернскую думу профсоюзных активистов Андрея Игнатьева и Елену Сазонову.

Андрей Игнатьев возглавляет на заводе отдел по социальному страхованию и профсоюзную «первичку», Елена Сазонова отвечает в профсоюзе за гендерную политику и культурно-массовую работу. Это одни из самых активных работников предприятия, отметил Сергей Зайцев, они смогут представлять интересы предприятия на региональном уровне. Заводской коллектив заинтересован в том, чтобы принимать непосредственное участие в обсуждении мер поддержки автопромышленности в регионе.

«Именно в губернской думе решаются вопросы выделения бюджетных средств для реализации задач, которые ставит перед собой наше предприятие. И для того, чтобы всё выполнялось безусловно, нам необходимо, чтобы мы тоже участвовали в этих процессах. Поэтому и считаем нужным, чтобы в предстоящей избирательной кампании принимали участие заводские представители», - подчеркнул Сергей Зайцев.

Сами потенциальные кандидаты считают, что поддержка коллег и профессиональный опыт помогут им выдержать любую конкуренцию. «Есть поддержка, есть уверенность, что поддержит коллектив, есть опыт, есть желание, поэтому мы готовы идти на предварительное голосование», - подчеркнула Елена Сазонова.

Глава региона, секретарь регионального отделения «Единой России» Дмитрий Азаров поддержал участие профсоюзных лидеров одного из знаковых предприятий не только региона, но и страны в целом, в предварительном голосовании.

«На заводе очень сильная профсоюзная организация, сплоченный, сильный ответственный коллектив, на который можно положиться в решении самых сложных задач и в самой сложной ситуации. Он в состоянии преодолеть любые сложности и добиться результата. И мы обязательно продолжим эту работу — будем поддерживать и само предприятие, и трудовой коллектив. Ведь АВТОВАЗ — это сила, это энергия, это интеллект и традиции, это своеобразное братство. И это основа процветания Тольятти, а значит, и Самарской области, а во многом — и всей страны», — сказал Дмитрий Азаров.

Он подчеркнул, что предприятие получает и федеральную поддержку — вплоть до уровня главы государства. Тольятти носит статус города президентского внимания.

«Вновь, как и в самые трудные, кризисные в истории завода моменты поддержку АВТОВАЗу оказал наш национальный лидер, Президент страны Владимир Владимирович Путин. Вы знаете, что на совещании, которое прошло чуть менее года назад по развитию автопрома в этой сложной ситуации, мы имели возможность предложить свои варианты и необходимые меры поддержки. И Президентом были приняты беспрецедентные решения, в том числе – точечные по АВТОВАЗу. Это в полной мере подтверждает тезис, что город Тольятти – это город Президентского внимания», – акцентировал внимание Губернатор.

В последние годы на АВТОВАЗе значительно улучшены условия труда, отметил Дмитрий Азаров, — в том числе и благодаря финансированию из регионального бюджета, и эту работу продлили ещё как минимум на три года.

Напомним, предварительное голосование «Единой России» состоится с 24 по 30 мая 2021 года. Подать заявки на участие в нем могут все желающие. Срок – до 29 апреля. Проголосовать за участников смогут все зарегистрированные на территории страны избиратели. Сделать свой выбор они смогут как в электронной форме, так и оффлайн.

«Единая Россия» — единственная политическая партия в стране, которая определяет кандидатов на выборы методом открытого всеобщего конкурентного голосования. Такая модель для партии – это способ обновить состав кандидатов, дать возможность неравнодушным активным жителям региона заявить о своей позиции, поставить на повестку публичного обсуждения наиболее важные и острые вопросы, передает пресс-служба Самарского реготделения партии "ЕР".

Фото: пресс-служба Самарского реготделения партии "ЕР"