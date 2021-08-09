Дмитрий Азаров поддержал инициативу о компенсации расходов на вывоз мусора для жителей частных домов в регионе

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Льготу предоставят владельцам жилплощади от 80 до 250 квадратных метров. Высокие затраты горожан связаны с тем, что начисления касаются не только жилых помещений, но и других хозяйственных построек

Губернатор Самарской области, секретарь регионального отделения «Единой России» Дмитрий Азаров обсудил с руководителем партийной фракции в областном парламенте Александром Живайкиным решение многолетней проблемы, с которой сталкиваются жители городов региона. Речь шла о частичной компенсации платы за обращение с твердыми коммунальными отходами для владельцев частных домов.

«Обсуждали с вами возможность решения вопросов по гражданам, которые проживают в городах и оплачивают вывоз твердых коммунальных отходов, имея частные домовладения. Вы брались проработать решение вопроса, чтобы в расчет платы не попадали строения, которые не относятся к жилым. Знаю, что проводили целый ряд встреч с людьми и прорабатывали вопрос. Каковы результаты?» — обратился к депутату глава региона.

Александр Живайкин сообщил, что партийцы провели исчерпывающий анализ ситуации, актуальной для ряда домовладений, и обсудили с людьми наиболее удобные варианты ее решения. Основная проблема, с которой сталкиваются владельцы частных домов в городах — оплата вывоза ТКО по совокупному метражу, в который как правило входит не только сам дом, но и надворные постройки, сараи и теплицы. Есть случаи, когда в расчет попали даже навесы с чердаками. В итоге сумма за вывоз ТКО получается весьма внушительной.

Депутаты проработали несколько вариантов решения вопроса. Первый — получение нового паспорта в БТИ с вычетом нежилых построек. Это процесс трудоемкий и затратный, по словам Александра Живайкина, расходы превышают 25 тысяч рублей — поэтому вариант признали неподходящим. По итогам общественного обсуждения депутаты предложили частично компенсировать плату за вывоз мусора, если жилплощадь находится в границах от 80 до 250 квадратных метров.

«Опытным путем, поговорив с людьми, общественными советами, обследовав жилой фонд, установили, что 80 квадратных метров в абсолютном большинстве домовладений — это жилая площадь. А все, что превышает и доводит общую площадь до 250 «квадратов» — это как раз гаражи, подсобки. На эту площадь мы предлагаем компенсацию в виде 75 % затрат, понесенных жителями. Принятие такого решения в ряде случаев позволит сократить расходы на вывоз ТКО в два раза. Это существенная поддержка», — сказал Александр Живайкин.

Компенсацию партийцы предложили предоставлять в заявительном порядке и по факту оплаты гражданином услуг по вывозу ТКО. Губернатор предложил парламентарию здесь же, на встрече, определить, как будет исчисляться оплата для граждан после предлагаемых изменений. Александр Живайкин доложил: думская фракция «Единой России» предлагает предоставить жителям городских округов, проживающих в частных домах, компенсацию на вывоз ТКО исходя из следующих расчётов: на площадь до 80 квадратных метров платеж сохраняется по нормативу, на площадь от 80 до 250 квадратных метров предлагается компенсация.

При этом вся площадь, превышающая 250 квадратных метров, должна будет оплачиваться в полном объеме от норматива.

«Владельцы таких домов, как правило, имеют солидные доходы, более высокий уровень потребления, и, как правило, не имеют вопросов к оплате за услуги по вывозу мусора», — отметил Александр Живайкин.

«Обоснование понятно. Таким образом, на ваш взгляд, эта мера поддержки решит вопрос? Люди такое предложение поддерживают?», - уточнил Дмитрий Азаров. Руководитель фракции подтвердил, что жители области, с которыми партийцы провели обсуждения, поддержали предложенную меру.

«Безусловно, нужно будет просчитать объём обязательств, которые понесет областной бюджет. Но понимаю, что в этой ситуации важно рассудить по справедливости. И если люди поддерживают такое решение, оно будет принято, - резюмировал губернатор – В ближайшие дни выйдет официальное распоряжение по данной теме. Благодарю вас и всех членов фракции, которые вместе с людьми вырабатывали это предложение. Раз оно устраивает людей, устраняет существующую несправедливость, значит, так и сделаем».

Напомним, Дмитрий Азаров провел встречу с руководителем парламентской фракции в региональном заксобрании. Александр Живайкин доложил об итогах отчетной деятельности депутатов «Единой России» по закрепленным территориальным округам и представил Дмитрию Азарову список наиболее острых вопросов от жителей губернии.

Многие из этих обращений стали отправной точкой для формирования инициатив в сфере ЖКХ, экологии, здравоохранения, первичной медпомощи, образования, мер социальной поддержки и были взяты в дальнейшую работу. 10 900 предложений от жителей самарского региона уже включены в народную программу партии, передает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР".

Фото: пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР"