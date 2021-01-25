Дмитрий Азаров поддержал идею 3D-копирования найденных в регионе артефактов для школ области

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На встрече со студентами региона губернатор Дмитрий Азаров поддержал идею учащихся Национального исследовательского университета имени Королева об изготовлении для школ 3D-моделей артефактов, найденных на территории субъекта.



Это совместный проект студентов-археологов исторического факультета и технической лаборатории 3D-проектирования вуза. Авторская группа готова производить копии артефактов, полученных в результате раскопок и находящихся на хранении в музейных фондах. Такие копии могли бы помочь школьникам лучше понять и узнать историю родного края, уклада и традиций предков.



Глава региона идею поддержал.



- Спасибо вам за эту замечательную идею! Благодаря таким примерам история оживает. Это крайне важно для школьников. Кроме того, очень хорошо, когда есть тандем между "физиками и лириками" и создаются такие совместные проекты. Однозначно, нужно это активно внедрить в наших школах, - заявил Дмитрий Азаров и поручил проработать вопрос министерству образования региона, передает sova.info.

Фото: департамент информполитики региона