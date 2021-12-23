Дмитрий Азаров поблагодарил депутатов за масштабную работу на заключительном в этом году заседании Самарской Губернской Думы

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В четверг, 23 декабря, состоялось шестое, последнее в текущем году заседание Самарской Губернской Думы. В работе законодательного собрания региона приняли участие Губернатор Дмитрий Азаров, главный федеральный инспектор по Самарской области аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в ПФО Юрий Рожин, депутаты Государственной думы, руководители министерств и ведомств региона.

Глава региона поблагодарил депутатов за масштабную, проделанную на благо всех жителей Самарской области работу, отметив, что новый состав Думы отражает те приоритеты в деятельности законодательной власти, которые граждане, жители Самарской области считают наиболее актуальными.

«Самарская Губернская Дума 7-го созыва – это прочный сплав энергии и опыта, который позволяет нам уверенно двигаться вперед. Парламент сохранил преемственность в работе, взял на вооружение всё лучшее, что было достигнуто депутатами прежних созывов», - подчеркнул Губернатор.

В результате совместной работы был принят главный финансовый документ Самарской области – бюджет, учитывающий запросы людей, озвученные во время публичного обсуждения проекта документа и формирования народной программы, бюджет развития, в котором были зафиксированы беспрецедентные средства доходов, формирующихся за счет федерального бюджета.

Дмитрий Азаров поблагодарил депутатов за слаженную работу на пике очередной волны пандемии в парламенте, а также за работу с избирателями по разъяснению ситуации, объяснению важности защиты собственного здоровья, соблюдению санитарно-эпидемиологических норм, и вакцинации.

«Наша совместная конструктивная работа позволила не только удержать ситуацию под контролем, но и создать условия для дальнейшего опережающего развития региона. Добиться этого было очень и очень непросто. Но вместе мы это сделали. В результате экономика региона снова выходит на траекторию устойчивого роста. По мере ее восстановления, соответственно, увеличиваются и возможности помогать людям, рассматривать дополнительные меры поддержки, развивая и реализовывая новые проекты в социальной сфере», - подчеркнул Губернатор.

Заседание депутаты Самарской Губернской Думы начали с согласования кандидатуры вице-губернатора – руководителя Администрации Губернатора. На этот пост Дмитрий Азаров предложил назначить Петра Королева, который с июля 2021 года исполнял обязанности руководителя Администрации Губернатора, почти 30 лет проработал в аппарате Правительства Самарской области.

«Петр Петрович вам хорошо знаком, он прошел все этапы работы в администрации области, — представил кандидата Дмитрий Азаров. — Он знает буквально до нюансов особенности организации работы различных подразделений. Я думаю, что опыт, энергия Петра Петровича позволят ему успешно справляться с поставленными задачами в указанной должности. Прошу поддержать».

Парламентарии кандидатуру Петра Королева согласовали единогласно.

На заключительном заседании Самарской Губернской Думы были рассмотрены важные социальные законы, вопросы, затрагивающие бюджетное и налоговое законодательство, вопросы государственной поддержки граждан с детьми, меры поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также, меры государственной поддержки участников долевого строительства, вопросы о развитии креативных индустрий и многие другие.

Так, к рассмотрению депутатов был предложен законопроект о внесении изменений в статью закона «Об отдельных мерах по социальной поддержке детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». Согласно проекту закона, размер ежемесячной выплаты в 2022 году должен составить 85% от величины прожиточного минимума для детей, установленного Правительством Самарской области. Соответствующий законопроект получил поддержку Губернатора на заседании Правительства и был единогласно одобрен парламентариями.

Был рассмотрен и принят законопроект, предусматривающий изменение критерия нуждаемости при установлении мер социальной поддержки семьям, имеющим трех и более детей в возрасте от 0 до 3 лет. С 1 января 2022 года критерий нуждаемости вырастет до двух прожиточных минимумов.

По предложению Губернатора Дмитрия Игоревича Азарова депутаты на законодательном уровне утвердили новую памятную дату региона – 10 декабря – День выпуска первого самолёта ИЛ-2 в Куйбышеве.

10 декабря 1941 года был поднят в воздух первый ИЛ-2, собранный в Куйбышеве на авиационном заводе №18, который был эвакуирован из Воронежа. На то, чтобы перевезти завод за тысячи километров, установить оборудование и начать выпуск штурмовиков, понадобилось 52 дня.

«Это действительно знаковый день для всех нас, который напоминает об огромном трудовом подвиге жителей нашего города. Только представьте, авиационный завод, эвакуированный в Куйбышев из Воронежа, уже через 52 дня собрал первый самолёт. ИЛ-2 стал самой удачной машиной: мощной, пуленепробиваемой. Его называли «летающий танк» за сверхпрочную защиту. Именно на примерах таких подвигов должны расти наши дети и внуки, должны знать и помнить эти великие события. Поэтому мы приняли очень важный и своевременный Закон», - отметил Председатель Самарской Губернской Думы Геннадий Котельников.

Также в ходе пленарного заседания обсудили план работы Самарской Губернской Думы на первое полугодие 2022 года.