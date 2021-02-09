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Дмитрий Азаров отправил главу Красноглинского района проверять, как ходят автобусы

9 февраля 2021 15:21
278
"Выезжайте сейчас, жду вас в Правительстве".

Диалог произошёл на заседании совета по общественному самоуправлению. Глава региона поднял вопрос о решении проблемы с транспортной доступностью окраин Самары.

Глава города Елена Лапушкина и руководитель Красноглинского района Вячеслав Коновалов доложили, что сейчас ситуация намного лучше, чем 2 года назад. Тогда поступало большое число жалоб от жителей на регулярность движения автобусов. Сейчас, по словам глав, стабилизирована ситуация с муниципальным транспортом, однако остаётся проблема с частными маршрутками.

 Дмитрий Азаров предложил Вячеславу Коновалову, который вышел на связь из посёлка Управленческий, незамедлительно сесть на автобус, доехать до здания Правительства и встретиться с ним. Губернатор отметил, что засечёт время, которое займёт у чиновника дорога. Вячеслав Коновалов в разгар прямого эфира покинул зал и отправился на остановку общественного транспорта, передает sova.info.

 

Фото:  пресс-служба департамента информационной политики СО

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Комментарии

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