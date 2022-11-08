175

Дмитрий Азаров открыл пленарное заседание форума ПФО "История для будущего. Информационный фронт".

Губернатор Дмитрий Азаров выступил на пленарном заседании масштабного форума ПФО "История для будущего. Информационный фронт". Экспертами форума стали известные военные журналисты, ученые, политики, педагоги, лидеры общественного мнения, сообщает sovainfo.ru.

"Заявленная тема для обсуждения актуальна для всей нашей страны, а может быть, что называется, для всего прогрессивного человечества - человечества, которое сохраняет приверженность морально-нравственным принципам, духовным основам, традициям своих народов. Конечно, эта тема крайне актуальна и для Самарской области", - подчеркнул глава региона Дмитрий Азаров открывая пленарное заседание.



Губернатор отметил, что на форум приехали эксперты, которые многому могут научить. И конечно, патриотическая работа должна вестись системно и ответственно. Дмитрий Азаров заявил:



"Мы ведем большую работу в Самарской области по военно-патриотическому воспитанию, по изучению истории нашей великой страны и нашей родной Самарской области, родной земли. Ввели отдельный предмет - краеведение. Да, мы многое понимаем, что можно сделать, и делаем".



Глава Самарской области подчеркнул, что совершенно точно меняющееся время, вызовы, угрозы диктуют иной подход, новые методы и даже язык общения. Дмитрий Азаров отметил положительные отзывы о прошедшей лекции блогера, публициста Дмитрия Пучкова.



"Здесь у нас присутствуют и педагоги в том числе. Я уверен, что и дискуссия у нас будет интересная, ну и, конечно, полезная. Потому что мы должны научиться находить и доводы, и аргументы и доводить это до самых юных граждан России на понятном им языке, на ярких примерах, на, конечно же, светлых маяках героических поступков героев прошлого, героев современности", - подчеркнул Дмитрий Азаров.



Глава губернии также добавил:



"Здесь, на самарской земле, мы храним традиции, и вчера, как вы знаете, прошел очередной Парад Памяти в честь и в память о Параде 7 ноября 1941 года, самом масштабном военном параде в нашей стране. Здесь, в запасной столице, люди чтят героев и, конечно же, готовы выступить единым фронтом против тех угроз, с которыми столкнулось наше государство - военной агрессией, экономической и информационной войны, которая де-факто развернута против России. Сегодня здесь и бойцы, и полководцы, и полевые командиры информационной войны - люди, которые много делают для того, чтобы защитить историческую память, для того, чтобы выстроить информационный фронт, - это ведь очень непросто".



Дмитрий Азаров обратил внимание, что страна имеет дело с неприкрытой агрессией, с попыткой насаждения чуждых россиянам принципов. Глава региона заявил, что не стоит недооценивать масштаб этой угрозы: в первую очередь молодому поколению крайне сложно сегодня разобраться, где правда, где ложь. Отличить факт от интерпретации и подачи, зачастую в красивой привлекательной обертке.



"Конечно, это большая наша забота и ответственность перед страной и будущими поколениями. Я уверен, что этот форум создаст мощнейший информационный фронт - фронт, объединяющий людей разных поколений, национальностей, вероисповедания, - всех граждан России, проживающих не только здесь, в Самарской области. Для того, чтобы противостоять этим угрозам, чтобы защитить все, что нам дорого и свято".



Дмитрий Азаров выразил благодарность российскому военно-историческому обществу, Владимиру Мединскому за принятое решение провести форум на самарской земле.



" Для нас это важно. Мы это понимаем, и мы сделаем все, я уверен, от нас зависящее, чтобы наша страна развивалась в соответствии с заветами поколения победителей, основываясь на традиции российского народа, а не навязанного нам извне", - завершил свое выступление Дмитрий Азаров.

Фото: Дмитрий Бурлаков