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Губернатор Дмитрий Азаров опроверг распространяемые в СМИ слухи о замене памятника Ленину на площади Революции на монумент в честь Александра II:



- Мы с памятниками не воюем. Это все наша история, мы к этому бережно относимся.



Глава региона добавил: все видят, что происходит на Украине, где отвергается история, разрушается единство общества.



- И здесь средства массовой информации фактически разжигают рознь в обществе. Не приводят данные - и я высказался, что этого не будет, и глава города Елена Владимировна Лапушкина высказала эту позицию. Это не указывается.



Дмитрий Азаров отметил, что уже началась общественная реакция, когда люди говорят «оставить Ленина в покое», и добавил:



- Все это [происходит] в тот момент, когда важна консолидация, объединение. Когда все парламентские партии сплотились вокруг важнейших задач нашей страны, вокруг Президента, национального лидера, сообщает СОВА.

Фото: архив газеты "Волжская коммуна"/СОВА