Губернатор Дмитрий Азаров опроверг распространяемые в СМИ слухи о замене памятника Ленину на площади Революции на монумент в честь Александра II:
- Мы с памятниками не воюем. Это все наша история, мы к этому бережно относимся.
Глава региона добавил: все видят, что происходит на Украине, где отвергается история, разрушается единство общества.
- И здесь средства массовой информации фактически разжигают рознь в обществе. Не приводят данные - и я высказался, что этого не будет, и глава города Елена Владимировна Лапушкина высказала эту позицию. Это не указывается.
Дмитрий Азаров отметил, что уже началась общественная реакция, когда люди говорят «оставить Ленина в покое», и добавил:
- Все это [происходит] в тот момент, когда важна консолидация, объединение. Когда все парламентские партии сплотились вокруг важнейших задач нашей страны, вокруг Президента, национального лидера, сообщает СОВА.
Фото: архив газеты "Волжская коммуна"/СОВА