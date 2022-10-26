Дмитрий Азаров обсудил с членами Общественной палаты региона вопросы поддержки военнослужащих и их семей

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В среду, 26 октября, губернатор Дмитрий Азаров провел расширенное заседание Общественной палаты Самарской области, в котором приняли участие представители молодежных, ветеранских объединений, члены советов при органах власти, главы городов и районов, активные жители региона. Такие встречи проходят на регулярной основе.

«В это особое время роль Общественной палаты тоже особая, – подчеркнул губернатор в начале заседания и поблагодарил всех общественников за внимание ко всем вопросам текущего времени. – Это вопросы мобилизации, поддержки семей, военнослужащих, трудовых коллективов. Я знаю, что каждый из вас прилагает усилия по своим направлениям деятельности, деятельности Общественной палаты в целом для того, чтобы и поддержать, и помочь, и разобраться в сложных вопросах, приободрить людей и обратить внимание на те или иные самые актуальные вопросы, связанные с судьбами людей».

Дмитрий Азаров отметил, что в нынешних условиях нужна всеобщая мобилизация для решения ключевых вопросов социально-экономического развития. «Нацеливаю на это всех коллег из органов исполнительной власти - региональных, муниципальных, федеральных, а также депутатов. Мы создали специальный оперативный штаб в соответствии с Указами Президента №756 и 757, который я возглавил. Благодарен вам, что нацеливать на мобилизацию Общественную плату региона не понадобилось. Каждый из вас с первых дней включился в эту работу. Вы чувствуете нерв времени, оказываете помощь там, где она нужна, и всегда откликаетесь, делаете это в опережающем порядке», – обратился губернатор к общественникам.

В ходе заседания обсуждалась реализация добровольческих и волонтерских проектов и инициатив, работы некоммерческих организаций, взаимодействия общественных объединений и органов власти, нацеленных на поддержку жителей Донбасса и помощь военнослужащим и их семьям. Этому вопросу уделяет первостепенное значение Президент страны Владимир Путин.

«Самарская область стала первым регионом, где мы приступили к формированию социальных паспортов семей военнослужащих. И сегодня серьезно продвинулись в том, чтобы этот вопрос решать не просто на системной основе, но и с использованием современных технологий, IT-платформ, чтобы четко вести эту работу и взаимодействие с семьями военнослужащих», – отметил губернатор. Эти вопросы находятся на личном контроле руководителя региона.

Дмитрий Азаров добавил, что каждый понедельник на оперативном совещании в Правительстве региона главы муниципалитетов докладывают о том, как ведется эта работа. «Мы проверяем, насколько то, о чем мы договорились, чтобы каждая семья военнослужащих была в фокусе внимания местной власти, ведомств, соответствовала действительности. Задача поставлена такая, чтобы каждый глава лично знал каждую семью военнослужащего, в соответствии со сформированным социальным паспортом знал, какая помощь нужна по образованию детей, по медицинской части. Могу отметить, что очень хорошая практика нарабатывается по целому ряду муниципальных образований», – отметил глава региона. Это и помощь в бытовых, жилищно-коммунальных вопросах, дополнительные льготы по проезду в общественном транспорте и много других – в дополнение к тем мерам поддержки, которые приняты на региональном уровне.

«Целый ряд решений мы приняли после того, как я поговорил с военнослужащими, увидел актуальность проблем, и незамедлительно мы приняли решения. Готовы принимать их вновь, в соответствии с теми запросами, которые возникают в ходе решения тех или иных задач, вопросов, которые ставят перед нами военнослужащие и их семьи», – отметил губернатор.

Отдельные слова благодарности глава региона адресовал женсовету 2 Гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии, председателем которого является Екатерина Колотовкина. «Целый ряд вопросов нам женсовет определил, и они были решены еще до того, как мы поговорили с военнослужащими. Огромное вам спасибо», – подчеркнул губернатор. Он рассказал о том, что удалось выполнить обещание, данное женам героев, и передать Президенту России Владимиру Путину альбом, посвященный одноименному проекту, который прошел в Самаре. «Вам спасибо за проект, ту работу, которую вы ведете, помогая военнослужащим, их семьям, фронту, надежному тылу. И хочу сказать, что Президент был впечатлен этим проектом», – добавил глава региона.

Напомним, по инициативе Дмитрия Азаров семьи военнослужащих освобождены от отплаты за детские сады и горячее питание школьников. Кроме того, все бойцы на период обучения и слаживания получают единовременные денежные выплаты за счет регионального бюджета – по 50 тысяч рублей. «Наладили работу так, что после того, как мы получаем информацию от Министерства обороны, день в день средства перечисляются военнослужащим, без задержек», – отметил глава региона. Выплаты уже получили граждане, призванные в рамках частичной мобилизации до 10 октября.

Кроме того, на постоянной основе бойцам оказывается необходимая юридическая, нотариальная помощь. За проведенную работу глава региона поблагодарил президента нотариальной палаты Самарской области Галину Николаеву. Была проведена работа по решению коммунально-бытовых вопросов в воинских частях, в том числе по обеспечению тепло- и водоснабжению. «Сейчас мы продолжаем создавать новые места размещения военнослужащих уже за пределами воинских частей, переоборудуем целый ряд помещений, стараемся сделать так, чтобы все было комфортно и достойно», – отметил губернатор.

«Семьи военнослужащих, погибших героев, защитников нашего Отечества должны ощущать наше тепло и заботу», – акцентировал внимание участников заседания Дмитрий Азаров. Он добавил, что сегодня все жители региона понимают важность этой работы, оказывают всемерную помощь и поддержку армии и фронту.

Губернатор обратил внимание, что мобилизованным военнослужащим началась выдача дополнительной экипировки. «Всем необходимым для проведения учений, стрельб, слаживания бойцы обеспечены Министерством обороны. А мы готовили экипировку и планировали ее выдачу при передислокации в зону специальной военной операции. Целый ряд элементов мы начали выдавать. В первую очередь, сапоги, потому что погода дождливая. Приступаем к выдаче другой дополнительной экипировки, которая сейчас фактически не нужна, но ожидания в воинских подразделениях есть», – отметил Дмитрий Азаров. Напомним, всего было определено 11 наименований.

Обеспечение стабильного и опережающего развития региона – тоже не менее важная задача. «Здесь многое зависит от нас, от прямого и постоянного общения с жителями региона», – подчеркнул губернатор, отметив, что в текущих условиях нужна мобилизация всей экономики региона. Поэтому идет системная работа с промышленными предприятиями Самарской области, ход выполнения заказов, особенно – государственных, на особом контроле. Помощь оказывается и в обеспечении кадрами – там, где чувствуется их нехватка.

Дмитрий Азаров обратил внимание, что уровню и темпам развития Самарской области глава государства дал высокие оценки. «Отдельно были отмечены экономическая, инвестиционная сферы, строительство. Мы добились показателей, опережающих среднероссийские. Была отмечена работа по оздоровлению финансовой ситуации в бюджетной сфере. Поговорим мы и о наших перспективных проектах. Целый ряд наших предложений получили поддержку Президента», – подчеркнул губернатор.

Прежде всего, это касается проекта строительства современного международного университетского студенческого кампуса в Самаре. «У нас лучшая заявка среди всех регионов. И мы получили поддержку Президента. Надеюсь, что процедурные вопросы пройдем с профильными министерствами и на правительственном уровне решение будет принято», – убежден руководитель региона.

Дополнительная поддержка будет оказана по строительству главного инфраструктурного объекта – новой дороги и моста через Волгу в рамках создания межгосударственного транспортного коридора «Европа – Западный Китай». В фокусе внимания Президента на постоянной основе находятся вопросы развития Тольятти – крупнейшего моногорода страны. «Тольятти – город президентского внимания. Если бы не прямая помощь Президента, особенно в 2008 году, то вряд ли бы сохранили завод, и в целом Тольятти пришлось бы очень тяжело, – отметил Дмитрий Азаров. – Сейчас Тольятти переживает четвертое рождение. Активно развивается Особая экономическая зона, территория опережающего социально-экономического развития. За счет этих инструментов, определенных Президентом, которыми мы научились пользоваться в последние годы, создаются новые рабочие места. И в 2019 году мы добились очень важного перелома, когда у нас количество вакансий стало больше, чем количество людей, которые зарегистрированы в фонде занятости и ищут работу. Этот потенциал мы наращиваем».

На встрече губернатора с главой государства шла речь и о развитии АВТОВАЗа. В следующем году завод планирует выпустить порядка 500 тысяч машин. Под это предприятие дополнительно ведет набор четырех тысяч сотрудников. «АВТОВАЗ с учетом своих партнеров, поставщиков составляет колоссальный сегмент нашей экономики. Общая численность занятых в сфере автокомпонентов, производства машин составляет около 60 тысяч человек. А с членами семей – это еще больше. Надеюсь, целый ряд проектов мы дополнительно запустим, которые будут поддерживать экономику, население и предприятия города», – отметил Губернатор.

Получена предварительная поддержка Президента и по строительству Красноармейского группового водовода. Дмитрий Азаров отметил, то все обращения руководства региона в адрес Президента перенаправлены для дальнейшей проработки в профильные министерства федерального Правительства.

Губернатор подчеркнул, что несмотря на все сложности и вызовы, с которыми региону пришлось столкнуться в последние годы, ни один проект, ни одна стройка не были остановлены. Наоборот, их реализация идет с опережением графиков. Так, на год раньше запланированных сроков удалось построить мост через Сок, Дворец спорта, развязку на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии.

«Президент на совещании с Правительством подчеркнул, что темпы должны только возрастать. Мы добиваемся именно таких результатов, чтобы двигаться вперед опережающими темпами, как мы и планировали», – подчеркнул Дмитрий Азаров.

Наращиваются, а не сокращаются и социальные обязательства региона перед своими жителями. «Благодаря грамотной бюджетной политике, при создании условий для привлечения инвестиций, улучшения экономики региона, увеличения доходов бюджета, смогли создать солидную подушку безопасности. Больше чем на 25 млрд сократили уровень госдолга, при этом увеличивая социальные обязательства. Две задачи противоречивые, но нам удалось их решать одновременно», – акцентировал внимание участников заседания руководитель области.

Председатель Общественной палаты Самарской области Виктор Сойфер поблагодарил губернатора за внимание к тем вопросам, которые поднимают инициативные и неравнодушные жители региона. В пример такого отложенного взаимодействия он привел решение вопросов, касающихся обеспечения семей военнослужащих путевками для восстановления и укрепления здоровья. «Это выросло в создание социальных паспортов семей военнослужащих, – отметил Виктор Сойфер. – Совместно проделана огромная работа. Мы благодарны за такое отношение к импульсам, которые дает Общественная палата региона».

По мнению Губернатора, таких результатов невозможно было бы добиться без консолидации жителей. «Достижения, о которых было сказано, это все – достижения гражданского общества, всех жителей Самарской области, за что огромное спасибо, – обратился Дмитрий Азаров. – Задач и планов, с которыми надо справляться, у нас огромное количество».

Заместитель председателя Общественной палаты Самарской области, член Общественной палаты России Павел Покровский рассказал о волонтерских и добровольческих инициативах, которые были реализованы в регионе. Он отметил, что совместными усилиями Правительства, неравнодушных граждан оказывается необходимая помощь вынужденным переселенцам и жителям Донбасса, Луганска, Запорожской и Херсонской областей. Особое внимание уделяется помощи городу-побратиму Снежное, где восстанавливается социальная, инженерная инфраструктура. «Когда наши ребята из Снежного отдыхали у нас, мы их знакомили с возможностями Самарской области, на что способен наш регион – с ресурсной, научной, образовательной точки зрения и последующего трудоустройства», – поделился Павел Покровский.

Кроме того, Общественной палатой были организованы патриотические акции и мероприятия «Своих не бросаем», на Донбасс отправлены сотни тонн груза.

«Есть возможность показать и повысить эффективность нашей деятельности. Давайте постараемся на площадке Общественной палаты сформировать центр, где мы будем собирать проекты с максимальной эффективностью для региона», – вышел с инициативой Павел Покровский, которая была поддержана всеми участниками расширенного заседания.

Председатель комиссии Общественной палаты по демографической и семейной политике, делам ветеранов и инвалидов Светлана Полдамасова рассказала о взаимодействии НКО Самарской области, Крыма и Донбасса по линии благотворительности и волонтерства.

Она напомнила, что еще в апреле 2014 года, после проведения референдума о присоединении Крыма, Общественная палата региона обратилась ко всем жителям Самарской области с предложением принять участие в благотворительной акции по сбору средств и гуманитарной помощи крымчанам. Было собрано более 42 млн рублей на восстановление Сакского района.

«Деньги потрачены на реальные дела. Это ремонт территориальной больницы, закупка современного медицинского оборудования, ремонт и оснащение школ, ремонт объектов военной истории. В этот же год, в июне, стартовала акция «Мы вместе», ставшая традиционной. Ее цель – проведение экологических мероприятий, восстановление мемориальных объектов в Сакском районе. Участвуют ежегодно более 300 студентов», – поделилась Светлана Полдамасова.

По ее словам, Самарская область на протяжении последних лет принимает активное участие в оказании благотворительной помощи Крыму и Донбассу, а с началом СВО эта деятельность только усилилась: «Сейчас на территории губернии при активном участии добровольцев действует около 80 пунктов приема гуманитарной помощи. Очень хотят помочь нашим воинам дети».

Светлана Полдамасова подчеркнула, что сегодня очень важно оказывать поддержку НКО из ДНР и ЛНР: «Благодаря соглашению между нашими ОП мы уже знаем организации, которые готовы к сотрудничеству. Очень хотим им помочь, ищем партнеров. Видим, что очень востребованы работы по патриотическому воспитанию подрастающего поколения. И здесь могли бы принять активное участие самарские НКО. Не менее важно оказать НКО ДНР и ЛНР всю возможную ресурсную поддержку, включая методическую, информационную, материальную, оказать помощь в получении президентских грантов. Возможен запуск проекта по ознакомлению с гражданскими и социальными инициативами города Снежное для привлечения к этим проектам бизнеса».

Заместитель председателя комиссии по вопросам культуры, молодежной политики, межнациональных и межконфессиональных отношений Оксана Симонина рассказала о помощи вынужденным переселенцам с Донбасса, которые приехали в Самарский регион. «Люди оказались в жестких условиях военных действий, и многие из них приехали практически с пустыми руками. Для оказания теплого приема и всесторонней поддержки была организована закупка товаров первой необходимости. За косметическими принадлежности мы обратились к самарским производителям. Они практическим в режиме реального времени откликнулись на нашу просьбу и предоставляли все необходимое. Из всего было сформировано волонтерами «Молодой гвардии» более 1000 пакетов для каждого прибывшего на Самарскую землю. Для того, чтобы создать комфортные условия для комфортного проживания по заявкам руководителей пунктов временного размещения пункты были обеспечены необходимой бытовой техникой – более 20 единиц», – рассказала она.

В регионе при поддержке Правительства области, Общественной палатой Самарской области, жителями, организациями и предприятиями ведется постоянный сбор гуманитарной помощи для жителей Снежного. «Проведены работы по формированию и отправке 36 гуманитарных колонн в Снежное: продукты питания, бытовая химия, одежда, медицинские препараты. Была организована отправка более 20 единиц специальной техники: водовозки, мобильные ФАПы. Дети к 1 сентября обеспечены компьютерной техникой, литературой, канцтоварами», – отметила Оксана Симонина.

Благодаря победе в конкурсе фонда президентских грантов Общественная палата Самарской области организует центр правовой поддержки для жителей ДНР. «Грант направлен она оказание помощи в получении льгот в соответствии с российским законодательством социально незащищенным категориям граждан – пенсионерам, матерям-одиночкам, многодетным семьям. Надеюсь, что с помощью наших специалистов мы окажем им необходимую поддержку, – убеждена Оксана Симонина. – Этот пример – один из первых в стране, когда мы получили президентский грант на оказание помощи жителям ДНР».

Президент Нотариальной палаты Самарской области Галина Николаева рассказала о мероприятиях по поддержке вынужденных переселенцев из Донбасса и участников СВО – это как гуманитарная помощь, так и оказание нотариальных действий без оплаты. В том числе, самарские нотариусы бесплатно помогают мобилизованным гражданам – от консультаций до нотариальных услуг.

«В Самарской области по состоянию на 25 октября совершено 1112 действий на общую сумму освобождения свыше 1 млн 740 тыс. рублей. Этим нотариат подчеркивает свою признательность бойцам российской армии за самоотверженность, выражает поддержку солдатам, отстаивающим суверенитет и целостность нашей страны. Хотелось бы, чтобы все юридические профессиональные сообщества выполняли свой гражданский долг, вносили свой вклад в общее дело – нашу победу», – отметила Галина Николаева.

Директор по развитию общественного культурно-социального фонда «Звезда и лира» при Доме офицеров Самарского гарнизона им. К.Е. Ворошилова Екатерина Колотовкина рассказала о помощи участникам СВО и мобилизованным жителям региона: «Мы помогаем военнослужащим, убывающим на специальную военную операцию. Бывают случаи, когда к нам обращаются жены военнослужащих, которые своим ходом приезжают к нам на склад взять необходимые вещи по запросу мужей».

По инициативе фонда инженерами была разработана и внедрена в производство печка «Самарочка». «Она работает на жидком дизельном топливе. Абсолютно безопасна, на ней можно приготовить пищу и высушить вещи, мобильна, собирается менее чем за 5 минут. Важное условие во время боевых действий. Расход топлива 500 граммов в час. Бака хватает на 9 часов непрерывной работы. Печь уже отправлена военнослужащим», – рассказала она.

Фонд также занимается обучением легкими беспилотными летательными аппаратами, специально создан учебный класс. С целью повышения качества подготовки мобилизованных, а также действующих военнослужащих, открыта группа по специальности снайпер. Налажено сотрудничество с бизнесом, общественными организациями и волонтерами, которые хотят оказать помощь военнослужащим и их семьям.

«Мы объединяем людей. В настоящее время набирает популярность группа для членов семей мобилизованных «Крепкий тыл». С каждым днем к ней присоединяются десятки участников. Совместно с министерством образования организована акция «Письмо солдату» и школьники пишут теплые письма с приветом из Самары. Для детей и семей военнослужащих организована акция «Тур выходного дня». Отдохнули более 200 семей в санатории Волга. Фонд уникален. Нам удалось сплотить и объединить вокруг себя огромное количество людей – пенсионеров, школьников, студентов, предпринимателей. Многие хотят быть полезны», – подчеркнула Екатерина Колотовкина.

«И дальше уверен плечом к плечу сделаем многое. Все для фронта, все для победы», – сказал Дмитрий Азаров, обращаясь со словами благодарности к руководителю фонда и всем неравнодушным жителям Самарской области.

Член Самарского регионального отделения организации «Офицеры России» Андрей Мастерков рассказал о деятельности возглавляемого им Самарского регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство». В частности, он проинформировал о всероссийском добровольческом молодежном движении «За патриотическое, духовно-нравственное воспитание молодежи «Волонтерская Рота Боевого Братства», помощи самарских волонтеров этого проекта населению ДНР и ЛНР, оказанию гуманитарной помощи.

«Хотим выразить благодарность Губернатору Самарской области Дмитрию Игоревичу Азарову, Правительству региона за поддержку нашей работы и оказанию оперативной помощи. Благодаря вашему содействию мы приступаем к реализации новых социальных проектов», – сказал Андрей Мастерков, передав главе региона благодарственное письмо от федерального штаба организации.

Глава региона поблагодарил Андрея Мастеркова за проводимую работу и отметил активность неравнодушных жителей Самарской области в помощи участникам СВО и жителям Донбасса. «Общее количество гуманитарных грузов превысило 1500 тонн. Сейчас, наверное, уже 1600. Это только то, что мы знаем. Мы ведь не все знаем. Давайте этих людей тоже выявлять, отмечать, благодарить и награждать. Многие – скромные люди, не считают, что это важно. Но это ведь пример для остальных. Постараемся каждого отметить, поблагодарить. Это будет создавать новые и новые импульсы по поддержке наших военнослужащих и жителей Донбасса», – сказал Дмитрий Азаров.

Председатель Общественной палаты Сызрани Галина Романова рассказала о лучших практиках волонтерского движения города и той, помощи, которую сызранские НКО оказывают бойцам СВО, жителям Донбасса, вынужденным переселенцам. В частности, были отмечены молодежное движение волонтеров «Новое поколение», отряд «Добрые сердца», состоящий из жителей «серебряного» возраста, НКО «Сплочение», Центр гуманитарной помощи, создаваемый Сызранской епархией. Галина Романова также отметила отдельные направления, которые нужно укреплять для развития волонтерского движения.

Председатель Общественной палаты Исаклинского района Владимир Маслов доложил о работе Общественной палаты района, помощи исаклинцев участникам СВО и жителям Донбасса: «Сейчас мы готовим новую партию помощи бойцам Самарского батальона. Особое внимание у нас в районе оказывается семьям военнослужащих».

В завершении заседания Дмитрий Азаров подчеркнул, что сейчас основная задача и главная цель состоит в том, чтобы общими усилиями сделать все для победы. «Настраиваю своих коллег на то, чтобы каждое действие, каждое слово, мероприятие, которое мы проводим, были подчинены одной главной цели. Вот если этой составляющей нет в том или ином событии, мероприятии, встрече, наверное, оно сейчас неуместно. И я уверен, что члены Общественной палаты понимают это, как никто другой. И я вас попрошу – и в деятельности органов власти различного уровня, и муниципальной, и моих коллег, депутатского корпуса, где-то подсказывать. Вы чувствуете это одинаково с большинством жителей Самарской области. Поэтому подсказывайте. Может, действительно некоторые действия, события и траты бюджета – они просто неуместны. Мы должны быть сконцентрированы на главном», – обратился к участникам заседания губернатор.

Фото: Дмитрий Бурлаков