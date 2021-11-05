Дмитрий Азаров о выходе из нерабочих дней

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На встрече с волонтёрами губернатор Самарской области Дмитрий Азаров также рассказал, что это решение о выходе из нерабочих дней будет приниматься на заседании оперштаба в субботу, 6 ноября, и будет зависеть от эпидемиологической обстановки в губернии.

Губернатор объяснил, что в данный момент важно анализировать эпидемиологическую обстановку в регионе, так как ситуация может измениться в любой момент.

Также глава региона разъяснил, что рассматривается вариант после нерабочих дней всем культурным и спортивным учреждениям открыться для посещения жителей с QR-кодами, для предупреждения распространения вируса по региону. Дмитрий Азаров отметил, что небольшие магазины продуктов и товаров первой необходимости останутся доступными для граждан без QR-кода. А вот в остальные попасть смогут только вакцинированные или переболевшие люди.