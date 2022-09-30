Дмитрий Азаров – о вхождении в состав России новых субъектов: "Сегодня мы с вами становимся не просто свидетелями, но и активными участниками истории"

283

В пятницу, 30 сентября, в Георгиевском зале Кремля были подписаны договоры о вхождении в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Подписи под документами поставили Президент России Владимир Путин, глава Донецкой народной республики Денис Пушилин, глава Луганской народной республики Леонид Пасечник, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий, глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо.

В зале, где 18 марта 2014 года был подписан договор о вхождении Крыма и Севастополя в состав России, собрались депутаты Государственной думы, сенаторы, члены Правительства, главы субъектов РФ. Самарскую область на церемонии представлял губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.



"Сегодня мы подписываем договоры о принятии в состав России Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Запорожской области и Херсонской области. Уверен, что Федеральное собрание поддержит конституционные законы о принятии и образовании в России четырёх новых регионов, четырёх новых субъектов Российской Федерации, потому что это воля миллионов людей. И это, конечно, их право, их неотъемлемое право, которое закреплено в первой статье Устава ООН, где прямо сказано о принципе равноправия и самоопределения народов. Повторю: это неотъемлемое право людей, оно основано на историческом единстве, во имя которого побеждали поколения наших предков, те, кто от истоков Древней Руси на протяжении веков созидал и защищал Россию", - заявил Владимир Путин.



Референдумы о вхождении в состав Российской Федерации ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей проходили с 23 по 27 сентября. Во всех четырех регионах подавляющее большинство проголосовавших высказались за вхождение в состав России. И Российская Федерация поддержала решение, которое приняли жители этих территорий.



"Сегодня все мы с вами становимся не просто свидетелями, но и активными участниками истории. Новейшей истории нашей страны – России. Истории мужества, отваги, братства и взаимопомощи. Жители Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей приближали этот день как могли. Они возвращаются домой, в Россию. И мы приветствуем их на Родине", - сказал Дмитрий Азаров после церемонии подписания договоров.



Глава региона отметил, что последние месяцы стали крайне непростыми для нашей страны. Но то, что происходило на Донбассе все эти годы, было еще хуже.



"Людей, которые всего-то и хотели, что сохранить свои традиции и устои, говорить на родном русском языке, пытались заставить силой отказаться от всего, что составляет их сущность как народа. Их убивали и мучали. Их запугивали, воздействовали и морально, и физически, буквально вытравливая все, что считалось русским. Но не таков народ Донбасса, наши братья из Запорожья и Херсона. Они боролись и продолжают бороться. А мы своих не бросаем", - подчеркнул Дмитрий Азаров.



Сегодня с 17.00 в Самаре на площади Куйбышева проходит патриотическая акция в поддержку референдумов на территориях Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. На главной площади областной столицы собрались тысячи неравнодушных самарцев, которые поддерживают жителей новых территорий и решение Президента.



"Сегодня мы вместе с ними. Вместе с теми, кто защищает свободу и независимость нашей общей Родины с оружием в руках. Вместе с нашим лидером, Верховным главнокомандующим Владимиром Владимировичем Путиным. В единстве – наша сила. Мы будем достойны поколения победителей, тех, кому уже пришлось очищать мир от фашизма. Что ж, справимся и в этот раз. Враг будет разбит, победа будет за нами!" - заявил Дмитрий Азаров.

Фото: пресс-служба правительства СО