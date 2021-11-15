Я нашел ошибку
Главные новости:
Она за рулем Mazda сбила на пешеходном переходе детей в возрасте девяти месяцев, трех и четырех лет — старшие двое умерли в больнице.
К пяти годам колонии приговорили девушку, сбившую детей в Солнцево
Им будет также оказана помощь по исполнению обязательных платежей и для выплат заработных плат.
Государственным учреждениям культуры Самарской области окажут финансовую помощь
Дмитрий Азаров потребовал навести порядок по предоставлению бесплатных лекарственных препаратов пациентам с COVID-19.
Дмитрий Азаров поручил проверить каждое обращение жителей региона о непредоставлении лекарств от COVID-19
Владимир Путин подчеркнул, что конкурс развивается благодаря идеям и предложениям участников.
Президента РФ поздравил финалистов конкурса «Большая перемена»
На оперативном совещании с региональным кабмином, главами муниципальных образований и ведомств области обсудили реализацию проекта Единый региональный конкурс СО.
Дмитрий Азаров: «Нужно растить профессиональные местные кадры по всем направлениям»
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел заседание оперативного штаба.
Дмитрий Азаров о темпах распространения COVID-19: «Есть предпосылки выйти на плато»
По информации агента, Гаркалин по-прежнему остается в реанимации.
Агент Гаркалина рассказала о состоянии здоровья актера
Путин поручил допустить товары из Донецкой и Луганской народных республик к госзакупкам наравне с российскими.
Президент РФ Владимир Путин подписал указ об оказании гуманитарной поддержки населению ДНР и ЛНР
Наверх
Самара  -4 °C, Тольятти  -5 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 72.27
0.46
EUR 82.77
0.55
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Школьники региона принимают участие в онлайн-олимпиаде «Безопасные дороги»
Самарцев пригласили присоединиться к песенному флешмобу «Синий платочек»
Дмитрий Азаров поздравил сотрудников и ветеранов органов внутренних дел РФ с профессиональным праздником
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

Дмитрий Азаров: «Нужно растить профессиональные местные кадры по всем направлениям»

15 ноября 2021 20:10
153
На оперативном совещании с региональным кабмином, главами муниципальных образований и ведомств области обсудили реализацию проекта Единый региональный конкурс СО.

В понедельник, 15 ноября, на оперативном совещании с региональным кабмином, главами муниципальных образований и ведомств области, которое провел губернатор Дмитрий Азаров, обсудили вопрос о ходе реализации проекта Единый региональный конкурс Самарской области.

«Через 2 дня заканчивается первый этап, который стартовал 18 ноября. К сожалению, не все органы исполнительной власти приняли активное участие. На данный момент получено 232 заявки на участие», — сообщила руководитель департамента кадровой политики и государственного управления Администрации Губернатора Самарской области Наталья Баландина и призвала активнее подключиться к работе по регистрации конкурсантов.

На втором этапе конкурса, который стартует 22 ноября и завершится 6 декабря, пройдет тестирование, решение кейсов, связанных с проблематикой государственного и муниципального управления. Финал, где состоится защита конкурсных работ, запланирован на 14 декабря.

По итогам конкурса будет сформировано сообщество специалистов, обладающих важнейшими характеристиками: высоким потенциалом, лидерскими качествами, организационными способностями и желанием развиваться. Зарегистрироваться и получить подробную актуальную информацию о конкурсе можно на официальном сайте.

Также Наталья Баландина сообщила, что с начала ноября Центр развития талантов и трансформации управления при Губернаторе Самарской области «Таволга» запустил проект обучения для государственных гражданских служащих. А с 24 ноября будет проводиться Третья международная кадровая сессия.

«Постоянно слышу жалобы, что квалифицированных кадров не хватает. В каждой сфере есть кадровый голод, дефицит. Напрасно рассчитывать, что мы откуда-то пригласим специалистов в таком количестве, в котором мы нуждаемся. Нужно растить свои, местные профессиональные кадры по всем направлениям. Сегодня на совещании разбирали объекты капитального строительства, которые не завершены. Везде это связано с низкими компетенциями, либо низким уровнем ответственности управленческих муниципальных команд. При этом активность подготовки и переподготовки кадров очень невысокая, особенно среди сотрудников органов местного самоуправления. А это возможность себя проявить, получить дополнительные знания», — подчеркнул губернатор и поручил доложить об активности участия в Едином конкурсе в разрезе всех министерств и органов местного самоуправления и провести качественный анализ трудового потенциала конкурсантов.

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Еще 1 789 жителей Самарской области заболели коронавирусом
15 ноября 2021  13:38
Еще 1 789 жителей Самарской области заболели коронавирусом
329
в Самарской области стартует викторина «ВАКЦИНАЦИЯ – ЭТО ЖИЗНЬ!»
15 ноября 2021  11:10
В Самарской области стартует викторина «ВАКЦИНАЦИЯ – ЭТО ЖИЗНЬ!»
903
В Самарской области стартовало общественное голосование по выбору лауреатов акции
15 ноября 2021  10:22
В Самарской области стартовало общественное голосование по выбору лауреатов акции "Народное признание"
493
Еще 1 792 жителя Самарской области заболели коронавирусом
14 ноября 2021  13:33
Еще 1 792 жителя Самарской области заболели коронавирусом
739
В Самаре на следующей неделе распределят места в детских садах
14 ноября 2021  12:08
В Самаре на следующей неделе распределят места в детских садах
760
Весь список