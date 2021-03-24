Дмитрий Азаров: «НКО играют огромную, а по некоторым направлениям – определяющую роль в жизни страны и общества»

120

Губернатор Дмитрий Азаров поручил разработать меры поддержки для некоммерческих организаций, которые занимаются реабилитацией людей с наркозависимостью. Речь об этом шла в среду, 24 марта, на заседании областной антинаркотической комиссии.

Сегодня в Самарской области в этой сфере работает 18 НКО. При этом наблюдается тенденция к сокращению их числа. «Это говорит о том, что работа проводится неправильно. Наша задача – создавать условия, чтобы таких организаций было больше. Кроме того, некоторые организации работают, не оформляя свою деятельность, нужно их выявлять», – подчеркнул Дмитрий Азаров.

Губернатор отметил, что министерство здравоохранения, а также министерство социально-демографической и семейной политики региона предпринимают недостаточные усилия для создания и поддержки организаций, работающих с наркозависимыми людьми.

«Сектор НКО по всем направлениям играет огромную роль в жизни страны и общества, в некоторых – определяющую. Министерство социально-демографической и семейной политики это знает не понаслышке. Есть огромное количество солидных НКО, которые выполняют важную общественную миссию. И нам надо их поддерживать, в том числе, по этому направлению», – обратил внимание участников совещания Глава региона.

Губернатор обратил внимание на то, как сформулирован вопрос, повестки антинаркотической комиссии – «контроль за деятельностью негосударственных реабилитационных центров». По мнению Губернатора, организации необходимо не только контролировать – но в первую очередь оказывать необходимую помощь. «Контроль важен, без него никуда. Наша задача – как органов исполнительной власти – в первую очередь, помогать, – подчеркнул Дмитрий Азаров. – У нас есть грантовая поддержка, в том числе, из областного бюджета и активные люди и различные общественные организации этим пользуются. Колоссальные средства общественные объединения Самарской области получают благодаря Президентским грантам. Нужно сопровождать перспективные проекты, идеи, а также создавать условия, чтобы эти организации работали в соответствии с нормами закона и понимали важность своей миссии для общества».

Губернатор поручил заместителю председателя регионального Правительства Александру Фетисову в ближайшее время провести встречу с представителями НКО для совместного обсуждения актуальных вопросов и путей их решения.