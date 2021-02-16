Дмитрий Азаров: "Никакого повышения тарифов и увеличения платы за капремонт не произошло"

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16 февраля губернатор Дмитрий Азаров в прямом эфире "России 24" фактически провел личный прием граждан и ответил на злободневные вопросы земляков. Один из них касался платы за капитальный ремонт.

– Никакого повышения тарифов и увеличения платы за капремонт не произошло, - заверил губернатор. – Недавно прошла такая информация. Это буря в стакане воды. Такой темы не было. Тем не менее, ее подняли в ряде СМИ, на ней "потоптались".

По словам главы региона, работа Фонда капремонта обсуждалась сегодня на совещании с участием правоохранительных органов.



– Фонд показал экономически обоснованный тариф, который необходим для своевременного проведения работ. Но никто не собирался и Фонд не заявлял его с точки зрения предстоящей тарификации,– отметил Дмитрий Азаров.



Глава региона подчеркнул, что ресурсы фонда формируются в том числе и за счет регионального бюджета. Так как в предыдущий период в фонде была непростая ситуация, сформировалось значительное отставание. Заполнить пробелы помогает региональная казна.



– В ближайшее время депутаты губернской думы примут изменения в бюджет региона. Порядка 500 млн рублей мы выделим Фонду капремонта, чтобы сократить отставание по проведению работ, которое было сформировано в предыдущие годы, – подытожил Дмитрий Азаров, передает sova.info.