Дмитрий Азаров настоял на продлении программы улучшения условий труда работников АВТОВАЗа

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В пятницу, 19 марта, флагман отечественного автомобилестроения – АВТОВАЗ – провел конференцию работников предприятия. Итоги исполнения мероприятий и обязательств коллективного договора за 2020 год обсудили Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, Президент компании Ив Каракатзанис, руководство профсоюзной организации и члены трудового коллектива.

«АВТОВАЗ – это сила, энергия, интеллект, традиции. Это основа процветания Тольятти, а значит, и Самарской области, а во многом – и всей страны. И вполне логично, что именно здесь действует один из самых грамотных, продуманных и качественных коллективных договоров, который во многом задает важный вектор для других предприятий в работе по улучшению условий труда, обеспечению социальных гарантий», – отметил глава региона, обращаясь к коллективу предприятия.

Ушедший 2020 год выдался непростым, в том числе и для АВТОВАЗа. В период пандемии рынок автомобилестроения оказался одним из самых уязвимых. Но благодаря позиции ггбернатора и ответственному отношению руководства автозавода к организации труда удалось избежать длительной остановки конвейера АВТОВАЗа. Кроме того, Дмитрий Азаров лично решил вопрос о скорейшем востановлении деятельности дилеров по всей сбытовой цепочке завода с главами 36-ти субъектов РФ, а также вышел с рядом инициатив о поддержке завода на федеральный уровень. Глава региона представил инициативы Президенту страны, впоследствии многие из них были реализованы. Проделанная работа и поддержка, которую в пандемию Президент страны Владимир Путин оказал всей автомобильной отрасли и АВТОВАЗу в частности, позволила заводу в кратчайшие сроки возобновить производство в соответствии со всеми требованиями Роспотребнадзора и в полном объеме выполнить положения Коллективного договора.

«Огромная помощь заводу оказана на федеральном уровне. Вновь, как и в самые трудные, кризисные в истории завода моменты поддержку АВТОВАЗу оказал наш национальный лидер, Президент страны Владимир Владимирович Путин. Вы знаете, что на совещании, которое прошло чуть менее года назад по развитию автопрома в этой сложной ситуации, мы с господином Каракатзанисом имели возможность предложить свои варианты и необходимые меры поддержки. И Президентом были приняты беспрецедентные решения, в том числе – точечные по АВТОВАЗу. Это в полной мере подтверждает тезис, что город Тольятти – это город Президентского внимания», – подчеркнул губернатор.

Обращаясь к коллективу предприятия, Президент АВТОВАЗа Ив Каракатзанис отметил высокие результаты трехлетней Программы по улучшению условий труда работников, которая проводилась на заводе в 2018-2020 годах. Напомним, что программа стартовала после опроса сотрудников, по итогам которого были определены 11 ключевых направлений и 588 мероприятий. Среди них – улучшение условий труда и отдыха, переоборудование рабочих мест, ремонт зон отдыха, бытовых и технических помещений. Программу поддержало областное Правительство, в том числе, и финансово – 265 миллионов рублей на эти цели были выделены из областного бюджета. Реализацию Программы активнейшем образом контролировал профсоюз АВТОВАЗа.

«Здесь, на предприятии, очень сильная профсоюзная организация. Сплоченный, ответственный коллектив, на который можно положиться в решении самых сложных задач и в самой непростой ситуации, – акцентировал внимание глава региона. – Профсоюзная организация предприятия может и потребовать, и проконтролировать, и предложить решение задач, мобилизовать коллектив на успешные результаты трудовой деятельности».

Основным вопросом профсоюзных лидеров стала тема продолжения действия программы на последующие годы. Дмитрий Азаров спросил у руководства завода, планируется ли продление Программы улучшения условий труда. Ив Каракатзанис заверил, что реализация Программы будет продолжена.

«Я хочу поблагодарить вас, Дмитрий Игоревич, за поддержку программы и за средства, которые были выделены из регионального бюджета на ее реализацию, – сказал президент АВТОВАЗА. – Я всегда отмечаю, что безопасность и условия труда – это наивысший приоритет для компании. Поэтому я принял решение перезапустить Программу на три года, уже дал поручение начать ее разработку с учетом мнения сотрудников и профсоюзной организации».

Губернатор заверил, что обязательно поддержит инициативы, целью которых является социальная поддержка и защита трудового коллектива.

«Рад тому, что Программа будет продолжена, фактически сформирована вновь. Со своей стороны обещаю и в дальнейшем оказывать помощь в реализации этой Программы. Мы изыщем возможности из регионального бюджета, поддержим ваши усилия, – подчеркнул губернатор. – Для меня как для руководителя региона нужды крупнейшего трудового коллектива Самарской области – первостепенны. Мы продолжим всесторонне поддерживать и само предприятие, и коллектив».

Несмотря на то, что многое сделано для улучшения условий труда крупнейшего трудового коллектива, еще остаются вопросы, решение которых во многом зависит от муниципальных властей. Так, заведующий отделом по социальному страхованию ППО АО «АВТОВАЗ» АСМ РФ Андрей Игнатьев рассказал, заводчан волнует вопрос по капитальному ремонту моста на пересечении улиц Вокзальной и Борковской.

«В 2015 году из-за аварийного состояния он был закрыт, организовано движение минуя мост, но это значительно увеличило время доставки сотрудников на предприятие. В последнее время ситуация усугубляется из-за увеличения потока грузового транспорта для строительства дороги Тольятти-Ягодное и моста через Волгу», – пояснил Андрей Игнатьев.

Также профсоюзный лидер поднял вопрос об организации парковок для личного транспорта сотрудников по периметру завода.

Вопрос о развитии дорожно-транспортной инфраструктуры задала и завотделом по гендерной политике и культурно-массовой работе первичной профсоюзной организации АВТОВАЗа Елена Сазонова. Она отметила, что автобусы муниципальных маршрутов, которые используются для перевозки сотрудников автозавода, сильно изношены и часто ломаются.

«Нередко приходят жалобы работников на невыполнение запланированных рейсов, отклонение от графика движения, неудовлетворительное состояние подвижного состава, – добавила женщина. – При этом в 2020 году транспортным предприятием закуплено 50 новых автобусов на газомоторном топливе. Все они работают на городских маршрутах, но для перевозок на АВТОВАЗ не используются».

Дмитрий Азаров раскритиковал городские власти за бездействие по озвученным вопросам. «Мне было печально услышать, что со стороны администрации города целый ряд взятых обязательств до сих пор не исполнены».

Губернатор поручил временно исполняющему обязанности главы города Игорю Ладыке обеспечить скорейшее решение вопросов с качеством транспортного обслуживания, а также ускорить подготовку проектно-сметной документации по путепроводу, чтобы Правительство региона могло выделить средства на проведение работ.

«Ускорьте эту работу. Это ваша прямая обязанность, и обязательства, взятые перед горожанами и трудовым коллективом, надо исполнить. Деньги, еще раз подчеркну, будут немедленно выделены из областного бюджета», – поставил задачу Дмитрий Азаров.

Отвечая на вопрос об организации парковок, Глава региона отметил, что на ближайшем заседании Губернской Думы будут внесены изменения в бюджет и средства на решение вопроса будут выделены. «Уверен, что депутаты меня поддержат», – отметил Дмитрий Азаров.

Губернатор также поддержал Елену Сазонову и отметил, что городская администрация должна пересмотреть вопрос по обновлению парка общественно транспорта, который доставляет заводчан на работу: «В течение двух следующих недель представьте предложения по обновлению автопарка, по возможному изменению распределения транспортных средств, чтобы новые автобусы в том числе работали на «вазовских» маршрутах. Чтобы чётко соблюдались интервалы движения и другие параметры, которые описывают качество предоставления услуг. Первый доклад жду на оперативном совещании Правительства Самарской области».

В разговоре с главой региона Елена Сазонова также отметила, что заводчане очень переживают из-за того, в каком состоянии находится городская набережная, и очень ждут ее реконструкции. «Вопрос о реконструкции набережной рассматривался в рамках мероприятий празднования 50-летия выпуска первого автомобиля ВАЗ, – сказала сотрудница АВТОВАЗа. – По имеющейся информации, проект реконструкции подготовлен, работники надеются, что в этом году работы начнутся».

Дмитрий Азаров подтвердил, что реконструкция набережной действительно была включена в программу празднования 50-летия выпуска первого автомобиля, но, как и другие социальные мероприятия программы, не была обеспечена финансами. «Пришлось приложить максимум усилий, чтобы все программные мероприятия были исполнены, построены поликлиники, дороги, детские сады, благоустроены городские пространства. Как вы знаете, все программные мероприятия на сегодня исполнены, кроме одного – набережной», – подчеркнул губернатор. Глава региона добавил, что Правительству удалось в судах вернуть часть территории, которая мошенническим образом ранее была передана в частные руки, и добиться выделения средств на работы по набережной из федерального бюджета, что позволит в этом году приступить к реализации проекта.

Глава региона поблагодарил профсоюз и профсоюзных лидеров за активную позицию и отметил, что все поднятые ими вопросы будут находиться на особом контроле до полного их решения.

«Зная, как Дмитрий Игоревич подходит к решению всех вопросов, тем более касающихся жителей, конечно, мы надеялись на эту реакцию. Я очень рада, что наши ожидания оправдались. Все вопросы, которые звучали сегодня на конференции, – это вопросы, которые беспокоят наших работников. Прозвучали они еще в подразделениях, и мы сегодня обобщили этот блок вопросов и благодаря этой конференции смогли их озвучить на уровне завода, города и губернатора региона. Очень хорошо, что сегодня по ряду вопросов уже были намечены пути решения. Это самое главное», – подселилась по итогам встречи Едена Сазонова.

Высоко оценил результаты диалога и Председатель первичной профсоюзной организации АО «АВТОВАЗ» Сергей Зайцев: «Большое внимание было уделено необходимости продолжения реализации программы улучшения условий труда на следующий период. Губернатор заострил внимание на этом вопросе, и президент подтвердил в своем выступлении, что программа будет на следующий период. Дмитрий Игоревич сказал, что будет помогать, но мы тоже понимаем: чтобы безусловно что-то выполнялось, необходимо, чтобы мы тоже участвовали в этих процессах», передает пресс-служба облправительства.

Фото: пресс-служба облправительства