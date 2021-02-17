Дмитрий Азаров: «Мы увеличиваем уровень мер поддержки на оплату услуг ЖКХ нуждающимся гражданам»

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В среду, 17 февраля, губернатор Дмитрий Азаров провел заседание областного Правительства. Один из главных вопросов – изменение регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг. Он устанавливается ежегодно и является базой для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг для граждан, которым положена компенсация.

«В связи с тем, что 27 декабря 2020 года постановлением №936 на 2021 год установлен минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме на территории Самарской области, был также пересчитан и размер регионального стандарта, – сообщила руководитель департамента ценового и тарифного регулирования Алена Гаршина. – Кроме того, по нескольким муниципальным образованиям пересчитан региональный стандарт для нанимателей жилых помещений. Это города Самара, Жигулевск и сельское поселение Кошки».

Заместитель министра социально-демографической и семейной политики региона Олег Рубежанский отметил, что в Самарской области 36 354 получателя субсидии. При этом средства, необходимые для выплат компенсаций за услуги ЖКХ, - а это более миллиарда рублей - в бюджете региона предусмотрены до конца года в полном объеме.

«Мы традиционно оказываем меры поддержки населению по оплате услуг ЖКХ по обозначенным категориям граждан в соответствии с региональным законодательством. И по мере индексации, которая происходит по тарифам, мы, естественно, увеличиваем и уровень мер поддержки на оплату услуг ЖКХ нуждающимся гражданам», – подчеркнул Дмитрий Азаров. Глава региона и члены кабинета министров поддержали предлагаемые изменения.