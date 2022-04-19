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Дмитрий Азаров – кабинету министров: «Мы должны жить нуждами трудовых коллективов»

19 апреля 2022 14:34
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Необходимо держать руку на пульсе, оказывать помощь руководителям промпредприятий во всех отраслях.

Ситуация на абсолютном большинстве промышленных предприятиях Самарской области остается стабильной, несмотря на введенные беспрецедентные по своему масштабу несправедливые санкции в отношении России. При этом необходимо держать руку на пульсе, оказывать помощь руководителям промпредприятий во всех отраслях.

Такую задачу руководителям региональных министерств поставил губернатор Дмитрий Азаров на заседании штаба по повышению устойчивости экономики. От стабильности работы производств зависит качество и уровень жизни всех жителей региона.

Дмитрий Азаров подчеркнул, что у региона есть запас прочности. «Но самый главный запас прочности – в людях, жителях области. Консолидация усилий власти, всех трудовых коллективов, – а мы должны жить их жизнью и нуждами – наше внимательное отношение к вопросам, которые задают люди, оперативное реагирование там, где нужна наша помощь, позволит справиться с ситуацией. Объединив усилия, мы решим любые задачи, потому что вместе мы можем больше», – заявил губернатор.

Председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов отметил, что на предприятиях региона ведется ежедневный мониторинг текущей ситуации, в основе которого лежат показатели изменения численности персонала, зарплат, своевременность поставки сырья и отгрузки готовых товаров, реализация инвестпроектов.

Глава регионального кабмина доложил, что один из крупнейших трудовых коллективов – ПАО «АВТОВАЗ» – по-прежнему находится в едином корпоративном отпуске, который продлится до конца текущей недели. С 6 июня предприятие перейдет на четырехдневный режим работы до конца лета. Напомним, что вопросы поддержки промышленности региона и, прежде всего, АВТОВАЗа, губернатор Дмитрий Азаров обсудит сегодня, во вторник, на встрече с Министром промышленности РФ Денисом Мантуровым. Для выработки антикризисного комплекса мер Губернатор уже провел серию совещаний с федеральными коллегами. 

Из 72 предприятий автокомпонентной отрасли 33 – находятся в корпоративном отпуске до 24 апреля, 19 – продолжают работать в режиме неполного рабочего дня. При этом большинство компаний намерены получить субсидии на оплату труда работникам, привлекаемым к общественным и временным работам. «С начала прошедшей недели 674 работника предприятий автопрома приступили к общественным работам. А всего в апреле в рамках данных работ будет задействовано более 3800 работников», – подчеркнул Виктор Кудряшов. В мае такая практика продолжится.

Говоря о нефтедобывающий отрасли, председатель областного правительства отметил, что предприятия работают в штатном режиме. При этом по итогам первого квартала наблюдает рост объемов до 3,9 млн тонн, что на 2,6% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Виктор Кудряшов доложил, что с 11 мая на Новокуйбышевском НПЗ будет проводиться ежегодная плановая модернизация, а в июле технологический ремонт начнет Куйбышевский НПЗ. «Риски по обеспечению ГСМ на внутреннем рынке отсутствуют, все необходимые запасы сформированы. Все ремонты плановые», – подчеркнул председатель областного Правительства.

Предприятия региона активно работают с сервисами по импортозамещению, размещая информацию о необходимых комплектующих и выпускаемом оборудовании.

Так, например, компания «Химсинтез» будет производить пропитку для различных типов бумаги. Если раньше ее закупали в Германии, Австрии, Италии, что вызвало определенный дефицит бумаги, то теперь производство будет налажено в Самарской области. «Лада-Флект» намерено производить импортозамещающую продукцию и комплектующие. На предприятие уже поступило около 150 запросов. Аналогичная ситуация – и у сельхозмашиностроительного предприятия «Ростсельмаш», где аккумулировано порядка 70 заявок на продукцию импортозамещения.

При этом продолжается работа по включению ряда предприятий Самарской области в федеральный список системообразующих. Губернатор подчеркнул, что работу в этом направлении необходимо довести до конца.

«Это дает возможность предприятиям претендовать на дополнительные меры поддержки. Это главная помощь сегодня, которую мы можем оказывать промышленным предприятиям», – заявил Дмитрий Азаров.

 

Теги: Дмитрий Азаров

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