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Дмитрий Азаров провел оперативное совещание с членами кабмина, руководителями муниципалитетов и ведомств.
Дмитрий Азаров инициировал проверки качества содержания дорог в Самаре и Тольятти
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Дмитрий Азаров инициировал проверки качества содержания дорог в Самаре и Тольятти

29 марта 2021 17:35
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Дмитрий Азаров провел оперативное совещание с членами кабмина, руководителями муниципалитетов и ведомств.

В понедельник, 29 марта, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел оперативное совещание с членами кабмина, руководителями муниципалитетов и ведомств. Один из вопросов касался аварийно-ямочного ремонта и содержания дорог в весенний период. Главы крупнейших муниципалитетов отчитались о том, как в городах выстроена работа по расчистке систем водоотведения, ливневых канализаций, а также по аварийно-ямочному ремонту дорог. 

Глава областной столицы Елена Лапушкина доложила, сейчас коммунальщики ведут работу по расчистке «ливневок» – дождеприемных решеток.

«На подтопляемых территориях, расположенных в низинах, в круглосуточном режиме работают бойлеры по откачке талых вод, – сказала Елена Лапушкина. – Такие территории есть в Куйбышевском, Октябрьском и Кировском районе города. Все жалобы по откачке воды отрабатываем».

Исполняющий обязанности главы Тольятти Игорь Ладыка рассказал, что в городе 13 участков, где дороги подвержены подтоплению. На каждом из них специалисты проводят работу по откачке воды. Кроме того, по всей территории Автограда ведут расчистку дождеприемных колодцев и ливневых канализаций от снега, наледи и мусора.

По вопросу аварийно-ямочного ремонта дорог глава Самары рассказала, что работы по нему стартовали 7 марта и завершатся до 15 мая: «К ремонту запланированы участки 103 дорог.  Работы будут выполнены на площади более 10 000 квадратных метров. На данный момент выполнено 87% от запланированного объема по аварийно-ямочному ремонту».

Кроме того, температурный режим позволил начать комплексный ремонт дорог и ремонт большими картами. Специалисты уже ведут работы по улице Егорова и по проспекту Кирова.

Для снижения аварийности в Тольятти также проводится ямочный ремонт дорог. На данный момент уже проведены работы на 4500 квадратных метрах городских дорог. «Планируем еще 19 000 квадратных метров отремонтировать картами», – отметил Игорь Ладыка.

Дмитрий Азаров отметил, что в последние годы из федерального и регионального бюджетов колоссальные средства выделяются, в том числе, на ремонт муниципальных дорог. Такой поддержки на цели дорожного ремонта местные бюджеты ранее не получали. Вместе с тем, городским властям стоит уделить особое внимание работам по содержанию дорог, чтобы отремонтированные участки как можно дольше прослужили людям. Зачастую именно некачественное содержание приводит к разрушению дорожного полотна.

«Сохранение качества дорог во многом зависит от их содержания. По итогам сезона необходимо проанализировать обслуживание дорог в зимний период, и, возможно, скорректировать подходы. – подчеркнул Глава региона. – Особое внимание обратите на те дороги, которые приводили в порядок в последние 2-3 года, изучите их состояние, что на него повлияло, как обстоят дела с гарантийными сроками ремонта: есть ли претензии по качеству исполнения работ, либо на состояние дорог повлияло их содержание».

Губернатор поставил задачу министру транспорта и автомобильных дорог Ивану Пивкину и руководству городов области провести анализ содержания и эксплуатации улично-дорожных сетей крупнейших муниципалитетов. Подвести итоги этой работы отраслевому министерству поручено до конца апреля.

  

 

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Комментарии

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