Дмитрий Азаров и министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин обсудили планы по развитию региона

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В пятницу, 5 февраля, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров проводит серию рабочих совещаний в Москве по вопросам развития Самарской области. Запланированы встречи с федеральными министрами и крупными инвесторами, где будут решаться задачи, важные для жителей региона.

Так, на встрече с министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Иреком Файзуллиным Дмитрий Азаров обсудил итоги реализации национальных проектов на территории Самарской области в 2020 году, а также новые подходы в решении вопросов переселения из аварийного жилья и проблем обманутых дольщиков.

С первых дней работы Дмитрия Азарова в должности Главы региона команда Правительства области ведет системную работу по отстаиванию интересов обманутых дольщиков, в том числе с привлечением контрольно-надзорных и следственных органов. О результативности выстроенного взаимодействия говорят конкретные цифры: в 2018 году было введено 8 объектов, в 2019 – 14, а по итогам 2020 – 16 объектов. Всего с конца 2017 года решены вопросы около 3800 дольщиков.

«Мы работаем с нашими коллегами на принципах командности, которые были заложены Президентом страны, и вы знаете, что сегодня все управленческие решения, объединения усилий федеральных министерств, Правительства РФ в целом и региона в полной мере синхронизированы», – подчеркнул Дмитрий Азаров.

На встрече Дмитрий Азаров выступил с рядом законодательных инициатив, которые позволят более эффективно использовать средства, предусмотренные на решение проблем обманутых дольщиков, ускорить темпы ввода проблемных домов.

Также Губернатор озвучил предложения по комплексному развитию территорий Самарской области, привлечению инфраструктурных облигаций для финансирования строительства социально значимых объектов. Более подробно эти и другие инициативы решено обсудить на окружном совещании по развитию строительной отрасли, которое планируется провести в этом году в Самарской области.

Отдельное внимание было уделено расселению граждан из ветхого и аварийного жилья. За 2019-2020 годы из аварийного жилья расселено 2 560 человек. Это 115% и 120% плановых показателей. Такими темпами переселение идёт впервые за долгие годы.

«С Иреком Энваровичем сегодня мы предварительно договорились о дополнительном финансировании программы по переселению граждан из аварийного жилья, которая реализуется в Самарской области. Рассчитываем, что это даст возможность исполнить наши планы по переселению людей на год раньше запланированных сроков», – отметил Дмитрий Азаров по итогам встречи.

Говоря об итогах реализации национальных проектов, Глава региона отметил, что несмотря на экономические условия 2020 года, в регионе было построено 1 млн 400 тысяч квадратных метров, и что не менее важно – продажи жилья выросли более чем на 9%. При этом средняя стоимость квадратного метра в регионе – одна из самых низких в ПФО.

«На начало 2020 года у нас было 300 000 квадратных метров непроданного объема жилья, который довлел над нами и сдерживал развитие отрасли, но за год проблему удалось решить. Если говорить о зафиксированном объеме продаж жилья на первичном рынке, то прирост составил примерно 9%. Мы понимаем, где нам нужно сконцентрировать свои усилия, чтобы достигнуть согласованного с нашими коллегами результата», – резюмировал Дмитрий Азаров, передает пресс-служба облправительства.