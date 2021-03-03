Дмитрий Азаров и Константин Титов обсудили перспективы развития в регионе медицинского туризма

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В среду, 3 марта, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел встречу с Почетным гражданином региона, заместителем председателя областной Общественной палаты Константином Титовым. На повестке – обсуждение инициатив Общественной палаты и Клуба Почетных граждан в сфере туризма и культуры.

Дмитрий Азаров поблагодарил Константина Титова за активную работу в ключевых общественных организациях, на мнение которых областное Правительство опирается при принятии решений по наиболее значимым вопросам.

Константин Титов отметил, что в своей работе Общественная палата уделяет большое внимание контролю за реализацией национальных проектов, инициированных Президентом страны Владимиром Путиным.

«Нацпроект «Здравоохранение» ставит задачи в том числе по развитию медицинского туризма, – отметил Константин Титов. – В этом направлении в регионе многое делается, но мы от Общественной палаты предлагаем выйти на новый уровень, создав многофункциональный центр медицинского туризма. Я предварительно обсуждал этот вопрос с министром здравоохранения, с министром экономического развития и руководством департамента туризма, они поддержали идею, мы начали совместно ее прорабатывать».

Зампредседателя Общественной палаты рассказал, что идея предполагает создание в областной столице своего рода гостиницы для тех, кто приезжает сюда на лечение – один или с родственниками. В такой гостинице необходимы номера со специально оборудованным коечным фондом, кабинеты предварительного медицинского осмотра, процедурные кабинеты для сдачи медицинских анализов, административные помещения. Предполагается, что в центре смогут останавливаться иногородние и иностранные граждане, которые приезжают на лечение в регион, либо родственники тех, кто получает медпомощь в больницах области. Один из вариантов размещения – на базе недостроенной гостиницы недалеко от Онкоцентра. По мнению Константина Титова, это бы решило сразу две задачи: создания инфраструктуры для развития медицинского туризма и продолжения работы региона по избавлению от долгостроев.

Дмитрий Азаров отметил, что развитие медицинского туризма – одна из стратегических задач, стоящих перед региональной туристической сферой. Он отметил, что идея интересная, и ее реализация была бы наиболее эффективной при условии привлечении бизнеса.

«Реализовать проект было бы возможно на принципах государственно-частного партнерства, чтобы он был максимально эффективным», – подчеркнул глава региона. Необходимо провести переговоры с собственником, найти инвестора, готового вложиться в проект, так как он требует существенных затрат. Константин Титов заверил, что Общественная палата готова и дальше проводить эту работу.

В развитии туризма заинтересован и Клуб Почетных граждан. В том числе – в создании паломнического-туристического кластера в Ташле.

«От Клуба Почетных граждан прошу: проект по Ташле надо сделать. Это станет настоящим историческим памятником, туристически привлекательным местом», – обратился Константин Титов к губернатору.

Дмитрий Азаров рассказал, что как раз завтра проведет заседание попечительского совета, на котором обсудят, что уже сделано по проекту и что предстоит реализовать.

«Абсолютное большинство работ по Ташле, по восстановлению храма в селе Мусорка, выполнены на частные средства. Мы продолжим работать с бизнесом, чтобы он оказывал поддержку проекту», – отметил глава региона.

Константин Титов напомнил, что у Дмитрия Азарова уже есть опыт развития территорий, которые в дальнейшем стали настоящими центрами притяжения паломников и туристов со всей страны. Когда Константин Титов был губернатором, а Дмитрий Азаров – руководителем газовой компаний, они совместно реализовывали проект по подведению коммуникаций к строящемуся Свято-Богородичному Казанскому мужскому монастырю в селе Винновка Ставропольского района.

«Вы тогда пошли навстречу, и мы смогли быстро сделать газопровод к монастырю в Винновке. Это дало качественный толчок для развития всей территории», – отметил Константин Титов, передает пресс-служба облправительства.