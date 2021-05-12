Я нашел ошибку
Главные новости:
Группа из шести россиян пытается самостоятельно спуститься с высокогорья, одному из них требуется помощь.
МЧС Абхазии ищет в горах туристическую группу из шести россиян
Транспортированные из Казани в Москву девять пострадавших при стрельбе нормально перенесли перелет. 
Одного из пострадавших при стрельбе в Казани ребенка выписали из больницы
По словам Лаврова, это сделать проще, чем собираться в других форматах, с более широким количеством участников.
Лавров заявил о необходимости созыва  ближневосточного "квартета" 
Заключительный матч ОЛИМП – Первенства ФНЛ "Крылья Советов" проведут в Калининграде с "Балтикой".
В Финале Кубка России "Крылья Советов" в Нижнем Новгороде уступили московскому "Локомотиву" – 1:3
Работают КРУГЛОСУТОЧНЫЕ прививочные кабинеты.
Жителей региона приглашают на вакцинацию от COVID-19
Мероприятие прошло в большом концертном зале Дома офицеров. В нем приняли участие около 600 военнослужащих, кадетов и юнармейцев города Самары.
В Самаре отметили 800-летие легендарного русского полководца Александра Невского
В нем приняли участие около 50 участников из регионов ПФО.
Дмитрий Азаров и Глеб Никитин открыли межрегиональный молодёжный форум «Молодежь Поволжья»
Губернатор СО поделился опытом развития туристического потенциала 63 региона, где одним из приоритетных направлений является экологический туризм. 
Дмитрий Азаров с Олегом Николаевым обсудили перспективы сотрудничества и вопросы развития туризма в регионах
Наверх
Самара  +18 °C, Тольятти  +18 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.04
-0.12
EUR 89.85
-0.15
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре пройдет ночь оживших картин
В Самаре в акции “Ночь музеев-2021” примут участие более 45 арт-площадок
Третьяковка в Самаре приглашает гостей
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

Дмитрий Азаров и Глеб Никитин открыли межрегиональный молодёжный форум «Молодежь Поволжья»

12 мая 2021 21:42
128
В нем приняли участие около 50 участников из регионов ПФО.

12 мая губернатор Самарской области, секретарь Самарского регионального отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Азаров и губернатор Нижегородской области, секретарь Нижегородского регионального отделения партии «Единая Россия» Глеб Никитин открыли межрегиональный молодёжный форум НРО «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Молодежь Поволжья» в Нижнем Новгороде.   

Форум прошел на базе Корпоративного университета правительства Нижегородской области. В нем приняли участие около 50 человек, в их числе представители «Молодой Гвардии Единой России» и «Российского союза молодежи» Самарской области и активисты молодежных общественных объединений Нижегородской области.

Как подчеркнул Глеб Никитин, в 2021 году в Нижнем Новгороде пройдет немало молодежных мероприятий.

«Только на этой неделе у нас откроются Всероссийский фестиваль молодёжного творчества «Российская студенческая весна» и Российский форум «Молодёжь и наука». Убежден, что вложение сил и средств в молодежь – самая важная инвестиция. У Нижегородской и Самарской областей есть хорошие практики в сфере молодежной политики, которые можно тиражировать», - сказал Глеб Никитин.

Он подчеркнул, что в регионе уже много лет действует Молодёжный парламент при Законодательном Собрании. А с этого года заработало и региональное Молодёжное правительство. 

«Большую роль здесь сыграла деятельность Совета по делам молодёжи, который мы создали в 2018 году. Он стал действительно важной площадкой для открытого диалога власти и молодых людей.  Есть конкретные результаты, например, создание молодежного центра «Высота», - подчеркнул Глеб Никитин.

Дмитрий Азаров поблагодарил нижегородцев за радушный и теплый дружеский прием.

«В регионе сейчас проводится огромная работа, чтобы отметить 800-летие города, в котором, я надеюсь, и мы поучаствуем», - выразил уверенность глава самарского региона.

Такого количества событий на нижегородской земле, «движухи», как говорит молодежь, не было за 800 лет, добавил Дмитрий Азаров.

«Я очень рад, что мы здесь сегодня собрались, и я знаю, что есть замечательные проекты у общественных молодежных организаций - и нижегородских, и самарских. Наверное, мы сможем сегодня найти ту синергию, и приступить к реализации совместных проектов. Такой опыт есть. Почему бы нам не вспомнить, например, «Том Сойер Фест», который проводился на самарской земле и самым активным образом пошел дальше. И сегодня мы такие примеры нащупываем», - отметил Азаров.

«Правительство Нижегородской области практически работает по заданию молодежи и знаете, очень надеюсь, что вы нам сегодня подскажете подходы, проекты интересные. Мы вместе поразмышляем над тем, как нам не допустить тех трагедий, которые произошла вчера в Казани», - сказал Дмитрий Азаров.

В ходе форума участники представили проекты в области молодежной политики.

Теги: «Молодежь Поволжья» Глеб Никитин Дмитрий Азаров Форум

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самарских школах проверят меры безопасности из-за трагедии в Казани
11 мая 2021, 13:20
В Самарских школах проверят меры безопасности из-за трагедии в Казани
Дмитрий Азаров направил соболезнования родным погибших и пострадавших на имя Президента республики Рустама Минниханова.  Происшествия
460
Губернатор поблагодарил Николая Тарасова за то, что, уйдя на заслуженный отдых, он занялся военно-патриотическим воспитанием, наставнической деятельностью.
09 мая 2021, 18:45
Дмитрий Азаров поздравил ветерана Николая Тарасова с 95-летием и Днём Победы
Губернатор поблагодарил Николая Тарасова за то, что, уйдя на заслуженный отдых, он занялся военно-патриотическим воспитанием, наставнической деятельностью. Политика
940
В Самаре открылся Всероссийский форум "Проектирование госуправления 4.0"
28 апреля 2021, 13:20
В Самаре открылся Всероссийский форум "Проектирование госуправления 4.0"
Участники поделятся своим мнением о том, как выстроить эффективную работу власти. Общество
753
В центре внимания
Олег Николаев отметил, что опыт НОЦ «Инженерия будущего» вызывает большой интерес в научно-производственной среде Чувашии,
12 мая 2021  17:50
Дмитрий Азаров обсудил с главой Чувашии Олегом Николаевым возможность вхождения республики в НОЦ «Инженерия будущего»
Политика
331
Снова 15 человек стали жертвами коронавируса в Самарской области
12 мая 2021  13:43
Снова 15 человек стали жертвами коронавируса в Самарской области
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
416
Ремонт Московского шоссе в Самаре идет по графику
12 мая 2021  13:25
Ремонт Московского шоссе в Самаре идет по графику
Благоустройство
346
В период с 12 по 17 мая 2021 года в Самарской области ожидается аномально жаркая погода
12 мая 2021  13:17
В период с 12 по 17 мая в Самарской области ожидается аномально жаркая погода
Экология
276
В Самаре из-за велосоревнований ограничат движение
12 мая 2021  12:05
В Самаре из-за велосоревнований ограничат движение
Транспорт
266
Весь список