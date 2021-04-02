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Дмитрий Азаров и гендиректор АСИ Светлана Чупшева обсудили вопрос человекоориентированности власти

2 апреля 2021 18:44
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Во время встречи подвели итоги совместного сотрудничества АСИ и Правительства региона за последние три года и обозначили ключевые направления дальнейшего взаимодействия.

В пятницу, 2 апреля, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева во время рабочей встречи подвели итоги совместного сотрудничества АСИ и Правительства региона за последние три года, а также обозначили ключевые направления дальнейшего взаимодействия.

«Самарская область – регион, безусловно для меня родной, и наше Агентство оказывает ему приоритетное внимание. Все, что делается в регионе – очень важно для бизнеса, для предпринимателей, которые работают, и для людей – в части социальной политики», – отметила в начале беседы Светлана Чупшева.

«Для Самарской области Агентство стратегических инициатив – важный партнер. Хочу вас поблагодарить за возможность обсудить перспективные направления нашей совместной работы», – подчеркнул Дмитрий Азаров.

Благодаря системной работе Губернатора и Правительства региона в последние три года была выстроена четкая работа по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства, социальной сферы. В Национальном рейтинге АСИ Самарская область поднялась на 43 позиции – с 65 места в 2017 году до 22 – в прошлом.

«Наше активное сотрудничество с Агентством буквально с первых дней моей работы в должности Губернатора позволило кардинально поменять ситуацию, – подчеркнул Дмитрий Азаров. – Мы брали лучшие решения, которые АСИ предлагало регионам, активно использовали отработанные модели. Именно они и привели нас к успеху». При этом глава региона добавил, что дело не столько в самом рейтинге, «а в тех реальных изменениях инвестиционного климата, удобства и комфорта ведения бизнеса, которые произошли в регионе в разных отраслях». Это отмечается сегодня и бизнес-сообществом, потому что мнения предпринимателей составляют основу рейтинга АСИ.

Одна из главных перспективных задач – занять топовые позиции рейтинга субъектов страны по инвестиционной привлекательности. И все шансы для этого есть. В области совершенствуется законодательство, упрощаются процедуры по оформлению необходимой разрешительной документации, ведётся эффективная работа институтов развития и поддержки бизнеса.

Напомним, при Губернаторе области создан инвестиционный совет, на заседаниях которого рассматриваются и детально прорабатываются все проекты, обсуждаются меры поддержки предпринимателей. Сегодня в региональном перечне находится 40 инвестпроектов с общим заявленным объемом инвестиций более 100 миллиардов рублей.

Кроме того, в Самарской области успешно работают две территории опережающего социально-экономического развития «Тольятти» и «Чапаевск», на базе которых в этом году откроется еще 9 новых производств. Важно отметить, что на данный момент статус резидента ТОСЭР имеют 82 компании с общим объемом инвестиций более 44 млрд рублей. 48 производств уже запущено, вложено 17 миллиардов рублей, создано 5560 рабочих мест. Кроме того, в регионе работает ряд индустриальных парков.

«Самое главное, что есть перспективы развития, – подчеркнул Дмитрий Азаров. – Сегодня Агентство предлагает все новые и новые направления развития страны в целом и, конечно же, регионов».

Агентство внедряет новые решения в самых разных сферах, в том числе, и в социальной. «Мы сегодня реализуем национальную социальную инициативу по поручению Президента РФ, который попросил посмотреть, с какими реальными проблемами сталкиваются люди и как можно вместе с регионами, губернаторами, специалистами в этих направлениях выстроить человекоцентричный подход, – рассказала Светлана Чупшева. – Поэтому здесь мы будем готовы в ближайшее время представить в регионы целевые модели, которые как раз позволяют в части образования, здравоохранения, социальной помощи выстроить все процессы, исходя из потребностей человека».

Глава региона отметил, что Самарская область готова к более тесному сотрудничеству и в этой сфере. «На мой взгляд, Светлана Витальевна Чупшева во многом предвосхитила ситуацию прошлого года. Потому что Агентство начало заниматься этой важной сферой социальной поддержки и здравоохранением, востребованность которых в прошлом году почувствовали буквально все жители России. И в этих проектах мы активно участвовали», – пояснил Губернатор.

Один из них – форум социальных инициатив «Сильные идеи для нового времени». Напомним, от Самарской области на специально созданной платформе было размещено 862 идеи. По данному показателю регион занял 2 место в стране, уступив только Москве.

«Я рад, что на форуме социальных инициатив целый ряд наших предложений поддержан, и сегодня они масштабируются уже на уровне Российской Федерации. Очень много полезного из того, что предлагали другие регионы, Агентство стратегических инициатив, мы берем на вооружение в Самарской области, – подчеркнул Дмитрий Азаров. – Конечно, клиентоориентированный, клиентоцентричный подход в деятельности органов исполнительной власти, отраслей, сегодня является принципиально важным. Готовых кейсов в этой сфере очень небольшое количество. Совсем недавно мы представляли нашу идею по проведению специального форума в Самарской области, посвященного этой теме. И рад отметить, что по итогам встречи мы договорились о его проведении совместно с Агентствам стратегических инициатив».

Предполагается, что форум, посвященный развитию кадрового потенциала и клиентоцентричности предоставления государственных и муниципальных услуг, пройдет в Самарской области уже в апреле. «Сейчас уточняем даты, которые будут комфортны для экспертов. В эту работу активно включился РАНХиГС, предварительное согласие мы получили от ряда регионов», – раскрыл некоторые подробности Дмитрий Азаров.

Светлана Чупшева поблагодарила Губернатора за плодотворное сотрудничество, отметив, что Самарская область является стратегическим партнером Агентства.

 

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