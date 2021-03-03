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Дмитрий Азаров и депутат Госдумы Владимир Шаманов реализуют новые проекты для «оборонки» и вузов

3 марта 2021 16:57
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Стороны обсудили взаимодействие вузов региона с предприятиями промышленного и военно-промышленного комплекса, а также военно-патриотическое воспитание молодежи.

В среду, 3 марта, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел встречу с депутатом Государственной Думы РФ, председателем комитета по обороне Владимиром Шамановым. Стороны обсудили взаимодействие вузов региона с предприятиями промышленного и военно-промышленного комплекса, а также военно-патриотическое воспитание молодежи.

Дмитрий Азаров поблагодарил Владимира Шаманова за последовательную защиту интересов Самарской области на федеральном уровне, а также за системную работу с промышленными компаниями и общественными объединениями региона: «Колоссальную помощь ощущаю во всех начинаниях, идеях, проектах, которые мы на федеральном уровне сегодня заявляем, – обратился Глава региона к депутату. – Вы активно поддерживаете наши предприятия промышленного, оборонно-промышленного комплекса. Сегодня мы можем фиксировать и результат. Несмотря на сложности 2020 года, все предприятия оборонно-промышленного комплекса очень достойно подошли к исполнению заказов, не потеряли темп, даже приросли перспективными заказами. Знаю, что в этом есть ваш вклад, хочу вас за это поблагодарить».

Владимир Шаманов отметил, что самарские предприятия успешно развиваются, в том числе за счет освоения новых направлений и взаимодействию с молодыми учеными и вузами. К примеру, самарский электромеханический завод, который в последние годы в четыре раза увеличил объемы по гособоронзаказу, совместно со специалистами СамГМУ реализует перспективный грантовый проект. Новые заказы, связанные с вопросами развития военно-транспортной и дальней авиации, может получить и ПАО «Кузнецов».
Активно сотрудничает с предприятиями и СамГТУ: сейчас вуз одновременно работает над восьмью задачами, которые так или иначе связаны с гособоронзаказом.

«Мы наметили и новые рубежи, – заметил Владимир Шаманов. – Ректор вуза Дмитрий Быков и его единомышленники на правильном пути».

Дмитрий Азаров и Владимир Шаманов также обсудили работу по патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Депутат рассказал о ходе подготовки к проведению в Борском районе губернии героико-патриотического проекта «Вахта Героев». Планируется, что в рамках проекта в Самарскую область приедут порядка сорока Героев Советского Союза и Героев России, чтобы пообщаться с юными жителями региона. «Вахта Героев» пройдет в конце лета.

 

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Комментарии

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Стороны обсудили взаимодействие вузов региона с предприятиями промышленного и военно-промышленного комплекса, а также военно-патриотическое воспитание молодежи.
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