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Дмитрий Азаров и Денис Мантуров обсудили с промышленниками региона перспективы развития отрасли

26 марта 2021 15:51
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Встреча прошла в технопарке «Жигулевская долина», где были представлены разработки крупнейших промпредприятий и научных школ губернии.

В пятницу, 26 марта, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров обсудили внедрение инноваций в производство с руководителями крупнейших промпредприятий и вузов региона. Встреча прошла в технопарке «Жигулевская долина», где были представлены разработки крупнейших промпредприятий и научных школ губернии.

Выставка – наглядная демонстрация того, как в регионе выстроена цепочка от разработки идей вузами до внедрения их в производство и реализации на рынке. Этому, в частности, способствует НОЦ «Инженерия будущего», созданный по поручению Губернатора и объединивший ученых и промышленников из нескольких регионов России.

Чтобы детально разобрать все стоящие перед регионом задачи, уже два дня в области работает представительная делегация Минпромторга страны – руководители практически всех отраслевых департаментов. Задача – предметно, с учетом межотраслевой составляющей оценить эффективность существующих мер поддержки и выработать новые, оперативно принять комплекс решений.

На выставке был представлен опытный образец автомобиля «Зетта». Напомним, что ранее компании Минпромторгом России была выделена субсидия на НИОКР в размере 191 млн руб. Опытный образец первым протестировал Денис Мантуров. Министр отметил, что в целом машина хорошая, но учитывая, что представленный образец является опытным, его необходимо дорабатывать.

«Необходимо поработать над шумоизоляцией, над интерьером до конца, чтобы он уже был штатный. По управлению достаточно комфортный, –  подчеркнул Денис Мантуров. На опытном образце проехал, теперь буду ждать серийный автомобиль».

Самарский государственный медицинский университет представил на выставке продукцию, которая уже находится в промышленном обороте. Это, в том числе, система хирургической навигации «Автоплан», тренажер виртуальной реальности для реабилитации лиц с нарушениями двигательной функции нижних конечностей или при нарушении пространственного ориентирования, тренажер активной двигательной реабилитации и абилитации лиц по восстановлению опорно-двигательного аппарата «ReviMotion». Ректор СамГМУ Александр Колсанов выступил с инициативой создания на базе университета Центра промышленного дизайна и инжиниринга. Денис Мантуров дал поручение проработать этот вопрос.

На стенде компании ООО «Пегас Агро» министру также представили самоходный распрыскиватель-разбрасыватель «Туман 3», разработанный при помощи субсидии на НИОКР. В рамках постановления № 1312 субсидия в размере 25 млн рублей была выдана предприятию в 2018 году. Серийное производство продукции началось в 2020 году, и за год было реализовано порядка 100 единиц техники. Благодаря поддержке Минпромторга России развитие проекта оказалось настолько удачным, что машина заинтересовала не только отечественный рынок, но и клиенты с рынков ближнего и дальнего зарубежья: Монголии, Молдовы и Казахстана. Руководитель ООО «Пегас-Агро» Светлана Линник отметила, что предприятие готовится к запуску нового завода и пригласила министра принять участие в его открытии.

О планах по развитию производств Денису Мантурову и Дмитрию Азарову доложили флагманские предприятия губернии в области электротехнического оборудования, производства стартерных и промышленных аккумуляторных батарей, авиастроения, связи, автомобилестроения, нефтехимии и двигателестроения. Среди них – АО «ГК «Электрощит» — ТМ Самара», АО «ГК АКОМ», ООО «Авиакор – Самарский авиационный завод», ООО «ЗЕТТА», ПАО «КуйбышевАзот».

Участники выставки отметили, что со стороны Правительства Самарской области им оказываются серьезные меры поддержки, которые помогают двигаться вперед, планировать новые проекты. Промышленники подчеркнули, что наиболее успешной реализации ряда проектов требуется поддержка Министерства промышленности и торговли РФ, и задали Денису Мантурову волнующие их вопросы. Министр подчеркнул, что все обращения от промпредприятий Самарской области будут детально рассмотрены.

 «Здесь представлена и металлургия, и химия, и нефтехимия, и медицинский кластер, и автопром, и тяжелое машиностроение, и много других направлений, в которых мы видим возможность развития, – акцентировал внимание Министр. – Каждому предприятию нужны определенные решения, где-то они связаны с мерами федеральной, региональной поддержки, где-то – вопросы больше организационно-методологического, административного характера. Поэтому мы сегодня привезли делегацию Минпромторга РФ, представителей всех департаментов, чтобы предметно, с учетом межотраслевой составляющей, вживую, оперативно найти пути решения вопросов».

Дмитрий Азаров подчеркнул, что прошедшая встреча придаст новый импульс развитию не только конкретных предприятий, но и всему региональному промпроизводству, экономике губернии: «Сегодня де-факто состоялось целевое совещание Министерства промышленности и торговли РФ и регионального промышленного сектора, посвященное Самарской области. Безусловно, оно даст импульс развития многим предприятиям, промышленности региона в целом. А значит – появятся новые инвестиционные проекты, налоговые поступления, и что самое главное – новые высокотехнологичные рабочие места».

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Комментарии

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