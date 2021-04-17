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Дмитрий Азаров договорился об организации чартера в Грозный для болельщиков «Крыльев»: «Поддержка с трибун будет!»

17 апреля 2021 17:11
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Профинансирует выезд болельщиков в Грозный партнер клуба - банк «Солидарность».

Чартер в Грозный на полуфинал Кубка России благодаря договоренностям главы региона обеспечит партнёр клуба - банк «Солидарность».

Об этом стало известно на встрече Губернатора Дмитрия Азарова с болельщиками «КС» в субботу, 17 апреля.

Напомним, с просьбой об организованном выезда в Грозный, где самарцы проведут 21 апреля полуфинальный матч Кубка страны с «Ахматом», к главе региона обратились лидеры фан-движения.

Вопрос был решен оперативно. Профинансирует выезд болельщиковв Грозный партнер клуба - банк «Солидарность».

Дмитрий Азаров подчеркнул: «КС» в Грозном предстоит провести непростой матч, и поддержка футболистам будет необходима.

- Соперник мастеровитый, крепкий, - отметил Дмитрий Азаров. - Поддержка команде в таком матче, знаковом матче, необходима. Мы этот вопрос решили. Вижу, настрой у вас боевой. Я на вас рассчитываю, - обратился Дмитрий Азаров к болельщикам.

За быстрый отклик и положительное решение губернатора и банк поблагодарил «заряжающий» фан-сектора Сергей Федюнин.

- Для нас «Крылья Советов» важнее всего в жизни. Поддержка будет оказана на сто, нет, на 110 процентов, обещаю, - подчеркнул поклонник «КС».

В Грозный отправится около 150 человек.

- Спасибо губернатору за то, что он нас услышал. Для нас это классная возможность поддержать команду в таком матче. Едем только за победой. Спасибо за чартер! И надеемся увидеть кубок в Самаре! – отреагировал на новость об организации выезда фанат «КС» Егор Захаров.

По поручению губернатора клуб подготовил для участников выезда специальные памятки – в них будет информация о правилах поведения на выезде, в том числе, в связи с требованиями особого режима.

На встрече обсудили и другие аспекты дальнейшего развития фанатского движения. Дмитрий Азаров подчеркнул: у клуба богатые традиции и за него переживает большинство жителей региона, поэтому сообщество должно развиваться «цивилизованно».

Глава региона напомнил, что были моменты в истории, когда многие болельщики с настороженностью относились к тем, кто поддерживал «КС» в фан-секторе. Ситуация не должна повториться, отметил Дмитрий Азаров.

Также Дмитрий Азаров предложил поклонникам вместе с клубом продумать мероприятия, в том числе городского уровня, которые создадут «движуху» в дни матчей, как это делается в некоторых российских городах. При этом активности, по мнению Дмитрия Азарова, могут проходить не только в дни матчей, но и, к примеру, в дни рождения клуба и памятные для «КС» даты.

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