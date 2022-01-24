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Дмитрий Азаров: Ботанический сад Самарского университета должен стать центром притяжения жителей региона

24 января 2022 20:33
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Речь о развитии Ботанического сада шла на заседании Наблюдательного совета Самарского университета.

Речь о развитии Ботанического сада шла на заседании Наблюдательного совета Самарского университета, который провел губернатор Дмитрий Азаров накануне Дня российского студенчества. По мнению главы региона, эта знаковая территория вполне может стать центром притяжения жителей региона, где можно получить знания об уникальных растениях и просто отдохнуть в выходные. Такие запросы в адрес главы региона регулярно поступают и от жителей Самары и области, которые хотели бы иметь больше возможностей приходить в Ботанический сад.

Губернатор привел в пример ботанические сады Юга России – Сочи и Крыма, где созданы все необходимые условия для посещения жителями и туристами: экскурсионные маршруты, образовательные программы и инфраструктура, которая позволяет сочетать научную деятельность и открытость для гостей. По словам ректора Самарского университета Владимира Богатырева, в Самаре Ботанический сад открыт для посетителей только в теплое время года. Зимой – доступа нет.

«Мы огромные деньги вкладываем в общественные пространства – парки, скверы. В этом году возьмемся за благоустройство Загородного парка, за парк Щорса. Запрос от населения – колоссальный, – подчеркнул Дмитрий Азаров. – Нужно создавать дополнительные условия, чтобы территория сада не была закрытой от жителей».

Глава региона предложил руководству Самарского университета рассмотреть возможность зонирования территории, продумать экскурсионные маршруты, создать активности для жителей региона – вне зависимости от времени года.

«Нужно дать людям возможность получить знания в Ботаническом саду, способствовать притоку наших абитуриентов на соответствующие специальности», – отметил губернатор и выразил готовность оказывать постоянное содействие в развитии территории. 

Ботанический сад расположен у главной транспортной артерии региональной столицы, где пересекается большинство пассажирских маршрутов – до него можно добраться из любой точки Самары и области. Тем не менее, участники заседания обратили внимание на отсутствие парковки для личного транспорта.

«Нужна современная инфраструктура, – отметил Дмитрий Азаров, обращаясь к руководству вуза. – Во взаимодействии с учеными, преподавателями, которые там ведут работу, сформируйте предложения, найдите оптимальное решение вопроса, чтобы сад постоянно работал и был открыт для жителей». Губернатор поручил Владимиру Богатыреву подготовить программу развития Ботанического сада.

 

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