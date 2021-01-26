Дмитрий Азаров Беняну: «По каждому факту неоказания медуслуг принимайте жёсткие меры»

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«По каждому факту неоказания медуслуг принимайте жёсткие меры». Такое указание дал губернатор министру здравоохранения СО Армену Беняну на заседании оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

В частности, руководителю минздрава СО поручено проверить жалобы на отказ в оказании неотложной помощи жителям отдаленного посёлка в Борском районе и сообщение о простое переданных новых спецмашин для системы здравоохранения в Ставропольском районе.

«Мы передали в сёла под две сотни машин, которых там не было никогда, – отметил Дмитрий Азаров. – Мы передаем новые автомобили, забираем у чиновников, чтобы врачи доезжали до пациентов. Проверяйте все обращения, каждую ситуацию. Если информация подтверждается, принимайте жесткие меры»

Глава региона отметил: поступают и обращения от жителей, которые не могут сделать прививки от коронавируса. Например, в самарской ГП №3 жителю якобы сообщили, что записаться на вакцинацию можно только через Госуслуги, но и там нет возможности-из-за отсутствия электронной регистратуры.

После оперативной проверки Армен Бенян доложил, что онлайн регистратура учреждения на госуслугах работает. А вот действия сотрдуников лечебного учреждения, в случае если они имели место, были неправомерны.

«Если человек пришел сам, его должны были записать на вакцинацию», - пояснил он.

Губернатор поручил подробно разобраться в обоснованности обращения:

«Давайте разберемся, проверим, соответствует ли информация действительности. Люди волнуются, переживают за здоровье родных и близких, свое здоровье. Везде должна быть достоверная информация».

Кроме того, глава региона поручил провести проверку по случаю якобы принуждения студентки медколледжа Новокуйбышевске сделать прививку:

«Вакцинация у нас добровольная! Прошу ещё раз до всех это довести и проверить - правда или нет? Был случай или фейк-ньюс очередной?», передает пресс-служба департамента информационной политики СО.