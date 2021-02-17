Депутаты регионального парламента проследили весь путь снегоуборочной техники в Самаре

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Также они проверили качество уборки снега в областной столице.

Зима – ежегодная проверка на прочность служб благоустройства. В это время немало обращений от горожан поступает в органы власти, в том числе и в Губернскую Думу. Чтобы разобраться в ситуации, депутаты фракции «Единая Россия» областного парламента провели выездной рейд. Побывали в Ленинском, Самарском и Железнодорожном районах Самары, а также на одном из девяти снежных полигонах, на улице Лунной.

В Самаре только за прошедшие сутки вывезено более 10 тысяч тонн снега, всего же с начала сезона - более 641 тысячи тонн (за аналогичный период прошлого года - около 343 тыс. тонн). Уборка городских улиц и тротуаров, внутриквартальных проездов – зона ответственности и администраций муниципалитетов и районов, и управляющих компаний, и ТСЖ… Как оптимально логично выстроить их работу, чтобы у жителей города не возникало нареканий, разбирались народные избранники совместно с представителями городских властей.

«Важно разобраться, где заканчивается ответственность одних и начинается других, определить степень ответственности каждого. Если нужно убрать свою машину со двора для уборки снега – водитель должен отреагировать адекватно и переставить автомобиль. Дальше - управляющие компании, которые должны снег вывести, а не сбрасывать его на проезжую часть. А это другая зона ответственности. Но, безусловно, самая серьёзная проблема - это недофинансирование этой отрасли. Этот вопрос нужно решать только комплексно», - отметил руководитель фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Самарской Губернской Думе Александр Живайкин.

На итоговом рабочем совещании в администрации г.о. Самара звучали предложения об обновлении технического арсенала коммунальщиков, об изменении логистики работы всех служб, о пересмотре действующих в сфере ЖКХ нормативов, об изменении законодательства по лицензированию управляющих компаний, о выделении дополнительных средств для финансирования работ по уборке снега и наледи.

Все проблемные вопросы взяты депутатами фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Самарской Губернской Думы на контроль.

Напомним, что выездное мероприятие фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Самарской Губернской Думе совместно с комитетом по транспорту, автомобильным дорогам, информационным технологиям и связи по вопросу содержания дворовых территорий, внутриквартальных дорог на территории г.о. Самара прошло 16 февраля под руководством Александра Живайкина. В работе приняли участие депутаты фракции «ЕР» областного заксобрания Андрей Кислов, Андрей Мурзов, Николай Панченко и Марина Сидухина, председатель Думы г.о. Самара Алексей Дёгтев, первый заместитель главы г.о. Самара Владимир Василенко, заместитель председателя Думы г.о. Самара Сергей Рязанов, приглашённые специалисты профильных министерств и ведомств.