Депутаты областного парламента поздравили с рождением сына и передали подарки школьникам

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Руководитель фракции Александр Живайкин, первый вице-спикер областного парламента Марина Антимонова, председатель комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике Марина Сидухина ознакомились с условиями пребывания, передали подарки школьникам и поздравили с рождением сына семью из Харьковской области.

В новом пункте временного размещения вынужденных переселенцев, открытого на базе гостиницы «Старт», в настоящее время находятся 100 человек из ДНР, ЛНР и Харьковской области. Каждый четвёртый из них – школьного возраста. Гостей встретили несколько дней назад, и сразу же приступили к решению самых насущных вопросов. В их числе – помощь в оформлении документов, в оказании медицинской помощи, в трудоустройстве.

Уже в понедельник, 17 октября, 23 новых ученика возобновят занятия в школе №46, расположенной по соседству. Помочь ребятам и их родителям подготовиться к началу учёбы, приехали депутаты Самарской Губернской Думы. Для каждого ребенка подготовлены необходимые канцтовары: тетради, авторучки, карандаши, краски. Список школьных принадлежностей составляли с учётом пожеланий педагогов и возраста детей.

Портфели и пеналы специально покупали разных расцветок и конструкций, чтобы угодить всем ребятам. 10-летняя Елизавета Зайцева выбрала себе портфель сразу – розовый, с зайчиком. Девочка ждёт начала учёбы, новых друзей и занятий любимыми танцами.

Депутаты областного законодательного собрания поздравили с рождением сына семью Бушуевых. Поздравления принимает папа Александр: его супруга с новорожденным ещё в роддоме. Кроватка, коляска, одежда и постельные принадлежности подготовили для малыша.

«Для тех людей, которые сорвались с родных мест, остались без жилья, без средств к существованию, потеряли контакты с близкими людьми очень важно ощутить, что они здесь не одни, они не брошены. Что к ним относятся с сочувствием, поддержкой и добротой. И, в первую очередь, эти отношения выстраивают сотрудники пункта временного размещения, сотрудники различных служб, которые помогают решить все организационные вопросы. Буквально три дня назад люди прибыли и сегодня документы уже приняты, вопросы с образованием и медицинским обеспечением решены, а это то, что в первую очередь волнует людей», - подчеркнула первый заместитель председателя Самарской Губернской Думы Марина Антимонова.

Депутаты совместно с главой Октябрьского района Сергеем Радько, представителями администрации г.о. Самара обсудили с руководством ПВР дальнейшие шаги по оказанию помощи беженцам.

«Каждый пункт временного размещения в Самарской области курируют депутаты регионального парламента от фракции «Единая Россия». Они постоянно на связи, они знают о потребностях и нуждах людей, потерявших свой кров. Мы с коллегами постараемся окружить заботой и участием и вновь прибывших. Самое главное сейчас – индивидуальный подход, к каждой семье, к каждому человеку. Сегодня мы передали подарки для всех учеников, всё самое необходимое. Ребята приступят к занятиям уже в понедельник, и мы желаем им побыстрее адаптироваться на новом месте», - отметил заместитель председателя Самарской Губернской Думы, руководитель фракции «Единая Россия» Александр Живайкин, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР".

Фото: пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР"