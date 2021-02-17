Депутаты губдумы вышли с инициативой увеличить финансирование на содержание дорог в зимний период

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Повысить эффективность уборки городских территорий – для Самары это одна из важных задач, особенно в зимний период. Чтобы объективно и многосторонне проанализировать ситуацию и выработать пути решения, было организовано выездное совещание руководства городской Администрации совместно с депутатами фракции "Единая Россия" Самарской Губернской Думы, а также Думы городского округа Самара. В частности, участники рейда оценили работу управляющих компаний по очистке придомовых территорий в Ленинском и Железнодорожном районах, а также посетили полигон по складированию снега на улице Лунной.

На местах представители законодательной и исполнительной власти определяли причины, влияющие не только на качество зимней уборки, но и на ее оперативность. В ходе обсуждений было приято решение разработать проект, который будет направлен на усовершенствование деятельности коммунальных организаций, а также служб благоустройства города. При этом не последнее место в улучшении ситуации, по мнению депутатов, играет активная, неравнодушная позиция самих жителей.

«Не всегда жители убирают машины во дворах, даже если их об этом просят. Такая же ситуация складывается на дорогах, когда автомобилисты оставляют личные автомобили на проезжей части, в том числе, и под знаками, тем самым не давая возможность проехать уборочной технике и выполнить свою работу. Но, пожалуй, самая серьезная проблема – это недостаточное финансирование отрасли благоустройства. А профильные предприятия, обслуживающие организации нуждаются в дополнительных средствах для первоочередных нужд, к которым, несомненно, относится не только поддержание работоспособности имеющейся спецтехники, но и необходимость обновления парка. И речь идет, прежде всего, о средствах малой механизации. Благоустройство города – это серьезная задача, к решению которой надо подходить комплексно, - пояснил руководитель фракции «Единая Россия» в Самарской Губернской Думе Александр Живайкин.

«В свою очередь, мы также направили предложения депутатскому корпусу в части мер, которые бы ужесточили лицензирование управляющих организаций. Очень важно, чтобы одним из основных критериев выдачи лицензии стало обязательное наличие у претендентов, готовых взять на себя ответственность по содержанию тех или иных объектов и территорий, достаточной ресурсной базы», - озвучил позицию руководитель Департамента городского хозяйства и экологии Администрации г. о. Самара Олег Ивахин

Но если некачественное содержание дворовых территорий – это последствия деятельности нерадивых управляющих организаций, то вопросы уборки улично-дорожной сети – ответственность муниципальных предприятий и подрядных организаций, выполняющих эти работы в рамках выделяемого финансирования и в соответствии с контрактными обязательствами. В текущем году из-за продолжительных и обильных снегопадов значительная часть средств, предусмотренных муниципальным контрактом на мероприятия по вывозу снега в 1 квартале, уже практически израсходована. По погодным условиям увеличилась кратность уборки, а количество доставленного на полигоны снега почти вдвое превысило показатели аналогичного прошлогоднего периода.

Так, ежедневно с городских территорий на площадки складирования транспортируют от 10 до 15 тысяч тонн снежных масс. Всего же с начала сезона полигоны приняли более 650 тысяч тонн снега (для сравнения – по состоянию на ту же дату 2020 года было вывезено 350 тысяч тонн). Стоит отметить, что предприятия, обслуживающие городские территории, прикладывают максимум усилий для достижения таких результатов. Причем оперативность и качество уборки можно еще повысить при условии решения одной из основных проблем – замены устаревающего парка спецтехники.

Подчеркнем, что службы благоустройства трудятся в городе круглосуточно. Причем если водители спецтехники и уборщики – посменно, то машины не прекращают своей цикличной работы каждые 24 часа. Кроме того, практически вся техника – многофункциональная, всесезонная, а потому привлекается к уборке круглогодично (в зависимости от сезона меняется лишь навесное оборудование). Как следствие, в таком интенсивном графике техника быстро изнашивается.

«Сегодняшняя зима очень «капризна», но мы понимаем, что это особенности нашей климатической зоны. Недавно был дождь со снегом, а следом – заморозки и гололед. Это заставляет использовать дополнительные реагенты, дополнительные силы и средства для обработки территорий, расчистки и вывоза снежных накоплений. На сегодняшний день отмечаем недостаток ресурсов для содержания улично-дорожной сети, в том числе, материальных. Необходимо также учитывать, что бюджет города формируется на три года и опирается на среднегодовые статистические данные. Поэтому будем выходить с инициативой пересмотра параметров действующего бюджета города, чтобы необходимое количество дополнительных средств направить на завершение зимнего сезона-2021», - рассказал председатель Думы Самары Алексей Дёгтев.

В ближайшее время депутаты Губернской думы планируют выйти с инициативой к Правительству Самарской области о выделении дополнительных средств на приобретение техники, а городская дума пересмотрит бюджет на содержание городских территорий в зимний период в сторону увеличения, передает пресс-служба горадминистрации.