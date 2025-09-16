Я нашел ошибку
Главные новости:
На Всероссийском съезде обсудили диагностику и лечение врожденных пороков сердца.
Самара стала местом проведения Всероссийского съезда детских кардиохирургов и специалистов по врожденным порокам сердца
Увеличение дней отдыха необходимо не только гражданам предпенсионного возраста, но и молодым работникам и людям среднего возраста.
Депутаты Госдумы предложили увеличить отпуска в России с 28 до 35 дней
В следующем туре, 1 октября, тольяттинский клуб сыграет на выезде с калининградской "Балтикой".
"Локомотив" обыграл "Акрон" в Кубке России - 3:1
По информации Росприроднадзора, проведено выездное обследование территории совместно с природоохранной прокуратурой.
Минприроды СО: о ситуации со сбросом отходов возле поселка Спутник в Волжском районе
Принять участие в Фестивале традиционно могут любительские детские (возраст участников 6-17 лет включительно) и молодежные (возраст 18-35 лет включительно) театральные коллективы из регионов Приволжского федерального округа.
В регионе открылся прием заявок на участие в фестивале ПФО «Театральное Приволжье»
Они представляют свою продукцию в направлениях «Кондитерские и хлебобулочные изделия», «Замороженные продукты, полуфабрикаты и готовая кулинария», «Мясо, птица и яйца», «Масложировая продукция и соусы», «Бакалея» и др. 
8 самарских производителей представляют свою продукцию на XXXIV Международной осенней выставке продуктов питания WorldFood Moscow 2025
С просьбой о его установке к главе города Самара Ивану Носкову обратилась инициативная группа жителей домов №№ 118, 121 и 127 во время его последнего рабочего выезда в Советский район.
В Самаре в районе дома № 127 по улице Аэродромной установили павильон остановки общественного транспорта
Для показа собраны самые яркие снимки с региональных, всероссийских и международных соревнований, чемпионатов и турниров. 
Сегодня на медиаэкранах на площади Славы стартовала выставка фотографий «Самарский спорт»
Музей-галерея «Заварка» в Самаре запускает семейную мастерскую «Нити»
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка Ирины Ланг
Память основателя Самары князя Григория Засекина почтили в День города
Депутаты Госдумы предложили увеличить отпуска в России с 28 до 35 дней

16 сентября 2025 23:08
93
Увеличение дней отдыха необходимо не только гражданам предпенсионного возраста, но и молодым работникам и людям среднего возраста.

Депутаты Госдумы готовят к внесению инициативу об увеличении оплачиваемого отпуска с 28 до 35 дней. Об этом ТАСС заявил депутат Госдумы от фракции "Справедливой России - За правду" Николай Новичков.

Он отметил, что увеличение дней отдыха необходимо не только гражданам предпенсионного возраста, но и молодым работникам и людям среднего возраста.

"Будем над этим работать. Думаю, что в эту сессию этот законопроект внесем. Дальше будем отстаивать его в комитетах, во фракциях для того, чтобы была поддержка. Посмотрим, как будут реагировать наши коллеги депутаты. Уверен, что такая мера социального развития нашими гражданами будет оценена. Будем над этим работать", - сообщил парламентарий.

 

Фото:  pxhere.com

 

