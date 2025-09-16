Депутаты Госдумы предложили увеличить отпуска в России с 28 до 35 дней

93

Депутаты Госдумы готовят к внесению инициативу об увеличении оплачиваемого отпуска с 28 до 35 дней. Об этом ТАСС заявил депутат Госдумы от фракции "Справедливой России - За правду" Николай Новичков.

Он отметил, что увеличение дней отдыха необходимо не только гражданам предпенсионного возраста, но и молодым работникам и людям среднего возраста.

"Будем над этим работать. Думаю, что в эту сессию этот законопроект внесем. Дальше будем отстаивать его в комитетах, во фракциях для того, чтобы была поддержка. Посмотрим, как будут реагировать наши коллеги депутаты. Уверен, что такая мера социального развития нашими гражданами будет оценена. Будем над этим работать", - сообщил парламентарий.

Фото: pxhere.com