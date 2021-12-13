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Депутаты Госдумы сняли с обсуждения проект закона о введении QR-кодов на транспорте

13 декабря 2021 17:12
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В Кремле, объясняя решение парламентариев, напомнили о позиции Путина по этому поводу: приоритет — интересы людей. 

Депутаты Госдумы сняли с обсуждения проект закона о введении QR-кодов на транспорте из-за COVID-19, сообщил спикер Вячеслав Володин, передает РИА Новости.

"Сегодня на заседании Совета Думы комитет по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры предложил снять с рассмотрения законопроект № 17358-8 о внесении изменений в Воздушный кодекс и в Устав железнодорожного транспорта. Единогласно поддержали это предложение", — написал он в своем Telegram-канале.

О том, что инициативу отправят на доработку, Володин говорил в понедельник. Он объяснил это позицией регионов и самих россиян. На заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека 9 декабря президент Владимир Путин выразил надежду, что опрометчивых решений по ограничениям на транспорте удастся избежать, призвав тщательно взвесить все риски.

В Кремле, объясняя решение парламентариев, напомнили о позиции Путина по этому поводу: приоритет — интересы людей.

 

Фото:    РИА Новости / Евгений Переверзев

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